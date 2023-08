Les profits des entreprises ne seraient pas responsables de l’inflation

La hausse des profits des entreprises n’est pas responsable de la dernière envolée de l’inflation au Canada, selon une étude. Sauf peut-être en 2021, où elle a compté pour tout au plus 10 % du problème.

L’affaire semblait pourtant entendue. La forte augmentation du coût de la vie des dernières années a notamment été nourrie par les entreprises, qui ont profité de l’excuse offerte par les bouleversements provoqués par la pandémie de COVID-19 pour gonfler leurs marges bénéficiaires, disait-on. Une expression avait même été trouvée en anglais pour décrire ce phénomène né de la rencontre entre l’avidité des entreprises et l’inflation : la « greedflation ».

Mais voilà, cela est peut-être vrai en Europe ou aux États-Unis, mais ce n’est pas ce qui s’est passé au Canada, conclut une étude réalisée par des économistes de la Banque du Canada dévoilée mardi. Dans l’économie canadienne, les marges de profit des entreprises et l’inflation ont même souvent suivi des tendances contraires depuis trois ans.

À commencer par 2020, qui a donné lieu à une forte augmentation de la marge de profit des entreprises, alors que l’inflation piquait du nez au point d’être brièvement en territoire négatif. Cette hausse des bénéfices des compagnies canadiennes tenait alors moins à une augmentation du prix de leurs produits qu’à une réduction de leurs coûts de production beaucoup plus importante que la diminution de leurs ventes découlant du ralentissement économique.

C’est qu’avec les nombreuses mesures sanitaires, les entreprises voient leurs dépenses de fonctionnement réduites grâce, entre autres, au télétravail, à l’obligation de réduire leurs effectifs présents, à la diminution des voyages d’affaires et à leur choix de se replier autant que possible sur leurs stocks existants. Elles auraient pu passer une partie de cette marge bénéficiaire supplémentaire à leurs clients en baisses de prix, mais comme elles ne savaient pas quelles seraient la durée et la gravité de la crise, elles ont préféré se constituer un coussin. Dans tous les cas, il n’est pas encore question d’envolée de l’inflation.

Peut-être un peu en 2021

En 2021, la crise sanitaire s’atténue, les coûts de fonctionnement des entreprises augmentent, mais la reprise des ventes est encore plus forte. C’est le début d’une remontée plus forte de l’inflation.

Anticipant l’impact des problèmes de chaîne de valeur et de la hausse des coûts de main-d’oeuvre, les entreprises maintiennent pendant un temps une hausse de leur marge de profit supérieure à l’inflation, jusqu’à ce que l’augmentation de leurs coûts de fonctionnement commence à gruger leurs profits. Cette année-là, la hausse des marges de profit (+0,44 %) a probablement compté pour un peu moins de 10 % dans la hausse moyenne du coût de la vie (+5,1 %).

Mais, en 2022, la situation s’inverse complètement. L’inflation poursuit son envolée et dépasse, à un moment donné, les 8 %. Cette explosion des prix et des salaires en vient rapidement à enlever aux entreprises toute possibilité d’augmenter leurs marges de profit, au point où elles finiront même par devoir se résoudre à les voir légèrement diminuer au début de cette année.

L’étude de la Banque du Canada reprend la même méthodologie que celle qui avait été employée par des économistes américains de la Réserve fédérale de Kansas City. Ces derniers avaient rapporté les mêmes tendances générales aux États-Unis, mais avaient conclu que la hausse des marges de profit avait compté pour plus de la moitié de l’envolée de l’inflation en 2021.