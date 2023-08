Sophie Brochu bientôt au conseil d’administration de CAE

L’ex-présidente-directrice générale d’Hydro-Québec, Sophie Brochu, se tient très occupée depuis son départ de la société d’État au printemps dernier. Après le conseil d’administration de CGI, elle devrait bientôt rejoindre celui de CAE, la multinationale montréalaise spécialisée dans les simulateurs de vol et la formation en pilotage.

L’information figure au sein de la circulaire de sollicitation de procurations de 2023, un document envoyé aux actionnaires de CAE, en prévision de son assemblée annuelle qui aura lieu le 9 août prochain.

Dans la circulaire, on mentionne que Mme Brochu « deviendra administratrice après son élection à l’assemblée ».

Il y aura donc un vote, mais il s’agit en réalité d’une formalité. CAE indique que « par le passé, les actionnaires ont généralement suivi les recommandations du conseil d’administration ». L’entreprise précise aussi qu’une majorité des actionnaires a déjà voté par anticipation, et la tournure du vote est largement favorable à Mme Brochu.

La femme d’affaires remplacerait Michael Fortier, qui ne briguera pas de nouveau mandat. L’arrivée de Mme Brochu sur le conseil d’administration de CAE, porterait à cinq le nombre de femmes sur ce conseil qui compte 13 membres au total.

Marc Parent, le président et chef de la direction de CAE décrit Mme Brochu comme « l’une des dirigeantes d’entreprise les plus accomplies du Canada » et estime que sa candidature « témoigne de l’engagement de CAE à renouveler son conseil d’administration et à y apporter une expertise exceptionnelle et des perspectives diverses ».

Une administratrice convoitée

En mai dernier, la multinationale montréalaise de services-conseils en technologies CGI avait déjà annoncé que Sophie Brochu rejoindrait son conseil d’administration en septembre prochain.

« Son expertise de pointe du secteur de l’énergie ainsi que son expérience à la direction de grandes organisations cotées en Bourse et gouvernementales profiteront grandement à nos clients, à nos professionnels et à nos actionnaires », affirmait alors le fondateur et président exécutif du conseil de CGI, Serge Godin.

En parallèle, Mme Brochu siège aussi depuis 2011 sur le conseil d’administration de la Banque de Montréal – un rôle qu’elle a continué d’assumer, même lorsqu’elle a pris les rênes d’Hydro-Québec.

Sophie Brochu était à la tête de cette société d’État depuis 2020 et l’a quittée en avril 2023, avant la fin de son mandat de cinq ans. Elle est la première femme à y avoir occupé ce poste de façon permanente. Avant cela, elle a passé la majorité de sa carrière chez Énergir – anciennement Gas Métro, qu’elle a dirigé de 2007 à 2019.