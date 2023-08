«Barbie» et «Oppenheimer» ont permis à Cineplex d’engranger des recettes «historiques»

Cineplex se réjouit d’avoir enregistré des recettes historiques pour un mois de juillet, avec l’arrivée de deux grands succès au cinéma, Barbie et Oppenheimer.

La chaîne de cinémas torontoise dit avoir engrangé 86 millions de dollars en recettes nettes au box-office.

Plus de 6,8 millions de cinéphiles sont allés voir des films dans les salles de Cineplex, un record inégalé pour le mois estival. Ces chiffres s’expliquent en grande partie par la popularité du phénomène « Barbenheimer », a-t-on précisé.

La fréquentation de ces deux films est restée forte d’une semaine à l’autre, avec Barbie qui arrive en tête parmi tous les titres en juillet. Oppenheimer et Mission : impossible — Bilan mortel : première partie complètent le podium en deuxième et troisième position.

Ce résultat au mois de juillet est le deuxième le plus important de toute l’histoire de Cineplex, après le record établi en décembre 2015 lors de la sortie de Star Wars : Le réveil de la force.

Barbie, un film Greta Gerwig mettant en vedette Margot Robbie et Ryan Gosling, a fait ses débuts le 21 juillet. Le même jour, Oppenheimer, de Christopher Nolan, est sorti en salles, de nombreux cinéphiles décidant d’aller voir les deux films du même coup.

« Cela témoigne une fois de plus de la force de l’industrie de l’exploitation des salles de cinéma. Nous sommes ravis de ces résultats remarquables et d’avoir accueilli plus d’un sixième de la population canadienne dans nos cinémas le mois dernier, grâce à des contenus uniques, attrayants et diversifiés », a souligné le président et chef de la direction de Cineplex, Ellis Jacob.