La richesse par habitant est en recul depuis un an au Canada

La faiblesse de l’économie canadienne et l’impact sur la croissance de la hausse des taux d’intérêt sont actuellement masqués par la forte augmentation du nombre de travailleurs étrangers, prévient la Banque Nationale. En fait, la richesse par habitant est en recul depuis un an.

Les plus récentes statistiques, dévoilées vendredi, montrent que l’activité économique a fortement ralenti ces derniers mois au Canada, tout en restant en zone positive. Après un passage à vide (-0,1 %) au quatrième et dernier trimestre de 2022, puis un fort rebond au premier trimestre de l’année (+3,1 %), le produit intérieur brut (PIB) aurait poursuivi sa croissance au deuxième trimestre, quoiqu’à un rythme annualisé nettement plus modeste de 1 %, a rapporté Statistique Canada.

L’économie canadienne afficherait ainsi une belle résilience, pour ne pas dire presque de l’entêtement, face aux efforts déployés depuis 17 mois par la Banque du Canada, qui tente de freiner la croissance à coups de hausses de ses taux d’intérêt afin de ramener l’inflation à sa cible de 2 %.

2 % C’est le taux d’inflation que vise la Banque du Canada.

Ces chiffres ne disent toutefois pas toute l’histoire, ont observé lundi les économistes à la Banque Nationale Matthieu Arseneau et Alexandra Ducharme dans une brève analyse. Ils masquent notamment que sans la récente « croissance démographique galopante », attribuable à une forte augmentation de l’immigration au sortir de la pandémie de COVID-19, l’économie canadienne n’aurait pas crû, mais reculé.

En effet, selon les estimations officielles, le PIB canadien a augmenté de 1,4 % en juin dernier par rapport à la même période un an auparavant. Mais lorsqu’on rapporte ces chiffres en proportion de la population, on constate que le Canada en est à son quatrième trimestre de croissance négative d’affilée, et qu’en un an, son PIB par habitant n’a pas augmenté, mais a diminué de 1,7 %.

Cette situation est préoccupante, observent nos deux économistes. Toutes les fois que le PIB par habitant a reculé de plus de 1,5 % en 12 mois, c’était en période de récession.

Mieux tenir compte de la démographie

Ce n’est pas le seul domaine où l’on aurait intérêt à porter plus attention à la taille de la population, a expliqué Matthieu Arseneau en entretien téléphonique avec Le Devoir. On fait, par exemple, grand cas de l’épargne supplémentaire qu’auraient accumulée les ménages canadiens durant la pandémie et dans laquelle ils pourraient continuer de piger, dit-il. Mais si l’on tient compte du fait qu’ils sont aussi plus nombreux à se partager ce coussin, ainsi que de l’effet de l’inflation sur le pouvoir d’achat, il n’est plus question d’une épargne supplémentaire de 28 %, mais de seulement 7 % par habitant.

4 Il s’agit du nombre de trimestres consécutifs pendant lesquels le Canada a connu une croissance négative, si l’on rapporte les estimations officielles du PIB en proportion à la population, selon des économistes de la Banque Nationale.

L’apport massif de nouveaux travailleurs et consommateurs finira toutefois par se refléter dans les autres statistiques économiques auxquelles on a plus l’habitude de se référer, prédit Matthieu Arseneau. Notamment sur les chiffres de l’emploi, dont on attend une nouvelle fournée vendredi. « Le chômage va commencer à remonter et les pressions sur les salaires, à diminuer. »

Sa crainte est que ces signaux arrivent trop tard, et qu’à ne pas prêter suffisamment attention à l’effet de la « démographie explosive », la Banque du Canada se risque à resserrer un peu plus encore sa politique monétaire, alors qu’on sait que les hausses de taux d’intérêt précédentes n’ont pas fini de se faire sentir, le délai de transmission étant de 18 à 24 mois. Entre mars 2022 et aujourd’hui, la banque centrale canadienne a fait passer son taux directeur de 0,25 % à 5 %. Ses deux dernières hausses ont eu lieu en juin et en juillet, et sa prochaine décision est prévue en septembre.

Pour le moment, la Banque Nationale estime toujours que le Canada parviendra à éviter la récession. Il devrait pouvoir s’en tirer avec un ralentissement marqué de la croissance cette année (+1,4 %), suivi d’un arrêt l’année prochaine (0 %) dans ce qui pourrait donner seulement lieu à « une récession technique » de deux trimestres de croissance négative. Quelques prévisionnistes sont un peu plus pessimistes et parlent de véritable récession, mais la plupart sont un peu plus optimistes