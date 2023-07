Le retrait des nouvelles sur Facebook est désormais inévitable, dit Meta

L’entreprise Meta confirme que rien ne peut désormais empêcher le retrait des nouvelles de ses réseaux sociaux Facebook et Instagram, mais aussi « probablement » sa nouvelle plateforme Threads, pour les internautes canadiens.

« À ce stade, il n’y a rien qui peut-être fait dans le processus réglementaire qui pourra régler les réticences fondamentales que nous avons avec cette loi [sur les nouvelles en ligne] », a laissé tomber Rachel Curran, responsable des politiques publiques de Meta pour le Canada.

Même si ce retrait des nouvelles est prévu « plus tôt que tard », elle a ajouté être « super optimiste » sur le fait que le gouvernement du Canada modifie ou retire des dispositions du projet de loi C-18 adopté au Parlement en juin. Elle souhaite qu’Ottawa « offre une voie de sortie pour nous [Meta] et pour Google, de telle sorte de pouvoir continuer […] à soutenir le journalisme et les nouvelles locales. »

« Mais de la manière que la loi est écrite et structurée en ce moment, il n’y a aucune manière de le faire [continuer de financer des médias]. C’est très différent de la loi australienne à cet égard », a expliqué Mme Curran.

Le Devoir a pu écouter une séance de questions / réponses organisée jeudi par la multinationale des réseaux sociaux destinée à des spécialistes et universitaires canadiens, à laquelle les médias n’étaient pas conviés.

L’entreprise propriétaire de Facebook, le plus gros réseau social au Canada, avait signé des ententes avec 18 organisations médiatiques dans les deux dernières années, dont Le Devoir, et dont les montants sont restés confidentiels. Meta affirme qu’une « part significative de ses revenus » ont été investis dans ces ententes.

Plusieurs entreprises de presse ont confirmé en juillet que Meta avait annoncé qu’elle coupait court à cette entente, peu après l’adoption de C-18. Le directeur du Devoir, Brian Myles, a ajouté que celle avec Google était aussi compromise « si rien ne bouge ».

Les gouvernements d’Ottawa et de Québec, en plus des principales villes de la province, ont retiré leurs publicités sur les plateformes de Meta en guise de protestation. Québecor, Cogeco, La Presse et Radio-Canada ont emboîté le pas. Google est épargnée du boycott pour l’instant, puisque toujours en négociations avec le fédéral.

Threads aussi

La responsable de Meta au Canada, Rachel Curran, a profité de la discussion de jeudi pour expliquer comment seront bloquées les nouvelles sur les plateformes de l’entreprise.

« Si vous tentez de partager sur notre plateforme des liens ou des vidéos, du contenu des producteurs de nouvelles [comme] si vous essayez de publier un lien du Globe and Mail ou de CBC, vous ne serez pas en mesure de partager ce contenu au Canada », a-t-elle précisé en anglais.

Elle a toutefois ajouté que les médias pourront publier du contenu sur leurs pages, mais il sera possible de le consulter seulement à partir de l’étranger. Ce contenu ne sera pas visible pour les usagers du Canada.

Les applications de messagerie, comme Messenger de Facebook ou Whatsapp, ne seront pas touchées par la mesure. Le blocage des nouvelles pourrait toutefois inclure Threads, la nouvelle application de Meta concurrente à Twitter, étant donné qu’elle tombe dans la définition de la loi, dit-on.

« Peut-être y aura-t-il davantage de clarifications, conclut Mme Curran, [puisqu’]il y a aussi un projet de loi en Californie qui est encore plus dommageable. »

Une nouvelle ministre

La responsable de Meta assure avoir eu « des conversations régulières » avec le bureau du ministre du Patrimoine, Pablo Rodriguez. Celui-ci a été muté mercredi aux Transports, non sans lâcher devant les journalistes que « le combat n’est jamais fini » contre les géants du Web.

En juillet, le ministre Rodriguez a publié un projet de règlement qui confirme plusieurs détails déjà promis, comme celui de fixer un « seuil financier » maximal pour limiter les coûts des géants du Web, en fonction de leurs revenus au Canada. On y spécifie que les ententes déjà conclues avec les médias doivent être prises en compte au moment de déterminer si une plateforme aide suffisamment les médias pour être exemptée du risque d’arbitrage prévu à la loi.

C’est maintenant la nouvelle ministre du Patrimoine qui devra poursuivre la bataille. Pascale St-Onge, élue sous la bannière libérale en 2021 à la suite d’un dépouillement judiciaire, était auparavant présidente de la Fédération nationale des communications et de la culture (FNCC-CSN). À ce titre, elle a pris position en faveur de l’idée de faire payer les géants du Web pour le contenu des médias.

Son bureau a indiqué vendredi ne pas avoir l’intention de reculer. « Facebook essaie d’envoyer un message, non seulement au Canada, mais aussi à la France, à l’Allemagne et aux États-Unis. On va continuer à défendre notre position. »

Meta avait estimé le 6 juillet que le retrait des nouvelles allait être fait « dans les prochaines semaines ».