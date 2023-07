Quelles retombées pour les Jeux de Paris?

Signe des temps, les organisateurs des Jeux d’été qui se tiendront à Paris l’an prochain font miroiter différentes sortes de retombées non seulement matérielles, mais aussi « immatérielles ».

C’est probablement le sport le plus périlleux et le plus critiqué des Jeux olympiques : l’estimation des effets qu’aura l’événement sur le pays hôte et son économie. L’enjeu est important parce qu’il sert toujours de justification aux États qui s’embarquent dans cette galère. La question est toutefois complexe et souvent résolue de façon fantaisiste, parce qu’elle repose sur de nombreuses variables et dépend de l’autre colonne, celle des dépenses.

En conformité avec les nouvelles normes du Comité international olympique, les organisateurs des Jeux d’été de Paris ont cherché, de ce côté, à privilégier l’utilisation d’infrastructures temporaires ou déjà disponibles. La dernière estimation de leurs coûts totaux dépasse désormais les 8 milliards d’euros, dont 20 % d’argent public, alors qu’ils devaient rester sous la barre des 7 milliards. Cela reste néanmoins presque une aubaine en comparaison des éditions précédentes à Tokyo (15 milliards), Rio (13 milliards) et Londres (12 milliards), étant entendu que les Jeux d’hiver de Sotchi, en 2014, étaient hors catégorie (37 milliards).

Entre 5,3 et 10,7 milliards

En matière de retombées économiques, les prévisions restent plus floues. Un rapport de l’Assemblée nationale française a fait le point, au début du mois, sur les retombées des Jeux de Paris « sur le tissu économique et associatif local », à un peu plus d’un an de leur tenue.

Côté économique, les prévisions vont de retombées allant de 5,3 à 10,7 milliards d’euros, et ce, pour la période s’étendant de 2017 à 2034. Se basant sur des évaluations effectuées en 2016, ces estimations attribuent au tourisme entre 27 % et 35 % de l’effet global, contre environ 50 % pour les retombées économiques apportées par l’ensemble des dépenses courantes des organisateurs et 18 % pour les investissements dans les infrastructures spécialement réalisées en vue des Jeux.

Du côté touristique, on s’attend à ce que l’événement attire l’an prochain près de 16 millions de visiteurs, dont seulement 10 % d’étrangers, contre 90 % de Français, et près de la moitié venant de la grande région parisienne. Seulement le quart de ces touristes olympiques auront des billets pour assister à l’une ou l’autre des compétitions, et 36 % des retombées économiques viendront des visiteurs étrangers.

Comme Paris est déjà une ville touristique, on sait — pour avoir observé le même phénomène lors des Jeux de Londres en 2012 — que des visiteurs étrangers (notamment la clientèle « haut de gamme ») et des Parisiens voudront éviter les foules et choisiront d’aller se faire voir ailleurs pendant les Jeux. L’office de tourisme de Paris s’attend malgré tout à ce que le nombre de touristes en hébergement marchand s’établisse entre 1,9 million et 2,6 millions, contre 1,6 million sur une période comparable.

Retombées à long terme

Les retombées touristiques des Jeux ne s’arrêteront pas à l’extinction de la flamme olympique. On estime en effet qu’elles ont déjà commencé à se faire sentir et qu’elles continueront bien des années plus tard, au point où Paris, qui est déjà la première destination touristique mondiale avec 40 millions de visiteurs par an, pourrait tirer presque la moitié des revenus supplémentaires attendus avant, mais surtout après l’événement.

La Ville compte entre autres en profiter pour améliorer les infrastructures et les technologies d’accueil de son industrie touristique. Ne disposant pas d’assez de places dans ses hôtels traditionnels pour loger tout le monde, elle devra largement compter sur les plateformes d’hébergement comme Airbnb. Cela ne l’empêchera pas d’aller de l’avant dans son projet de resserrement de la réglementation dans le domaine.

S’étant fixé pour mission de « garantir l’exemplarité des Jeux sur le plan économique et social », la France a convenu avec les syndicats et les représentants patronaux de réserver au moins 25 % des contrats olympiques aux PME et entreprises d’économie sociale, ainsi que 10 % des heures travaillées aux participants à des programmes d’insertion professionnelle. Ces objectifs sont en voie d’être dépassés.

Le portrait est moins brillant du côté des transports publics dans lesquels sont censés se déplacer 600 000 spectateurs et 200 000 personnes accréditées chaque jour. Ils « n’ont jamais aussi mal fonctionné », déplore le rapport de l’Assemblée nationale, et les prolongements prévus accusent « un retard irrattrapable ».

On a aussi beaucoup entendu parler de la frustration des Français devant le prix exorbitant des billets pour certaines compétitions. On oublie toutefois de mentionner qu’un million de billets doivent être offerts à des Français de condition modeste et que, pour la première fois de l’histoire des Jeux, près de 400 000 personnes devraient pouvoir assister à la cérémonie d’ouverture, qui consistera en un défilé de 180 embarcations sur sept kilomètres le long de la Seine.

Il faudra toutefois 45 000 policiers pour assurer la sécurité ce jour-là, soit l’équivalent du cinquième des effectifs nationaux, et entre 20 000 et 30 000 agents les autres jours. Et on ne sait franchement pas où on va les trouver.

La Seine en cadeau

Parlant de la Seine, l’un des cadeaux qu’on veut laisser aux Parisiens, c’est la possibilité de retourner s’y baigner après les Jeux. Et on se dit sûr de pouvoir y arriver. Mais le principal « héritage immatériel » que les Jeux de Paris devraient léguer aux Français est le développement de la pratique sportive, particulièrement chez les jeunes, qui sont de plus en plus victimes de la sédentarité, et notamment grâce aux écoles.

« Les invalides physiques de demain grandissent sous nos yeux et, trop longtemps, nous avons détourné le regard », écrivent les auteurs du rapport de l’Assemblée nationale. Mais « grâce à la dynamique olympique et à l’engagement de nombreux acteurs de la santé et de l’activité physique et sportive, la société française semble avoir pris conscience de [cet] enjeu de santé publique ».