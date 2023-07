Yoshua Bengio «encouragé» par la réaction du Sénat américain face à l’IA

Fraude bancaire, élections truquées, attaque biologique… Le chercheur montréalais Yoshua Bengio s’est dit « encouragé » par la réaction des sénateurs américains qui l’ont entendu mardi énumérer les risques que pourrait entraîner l’intelligence artificielle si elle n’est pas dûment encadrée.

« On s’en va dans la bonne direction. » Les sénateurs présents « comprennent bien les enjeux et le risque » que posent les IA génératives qu’on voit émerger ces jours-ci, a ajouté M. Bengio jeudi après-midi, lorsque joint au téléphone par Le Devoir.

M. Bengio était invité à présenter son point de vue devant un sous-comité du Sénat américain sensé formuler les principes grâce auxquels Washington pourrait légiférer sur le développement et l’utilisation de l’IA. Le président du sous-comité, le sénateur Richard Blumenthal, a dit espérer que le processus mènera à « une véritable réglementation – avec du mordant ».

« Le futur n’est pas de la science-fiction. En fait, ce n’est même pas le futur. C’est maintenant », a ajouté l’élu démocrate du Connecticut, qui redoute la lenteur des rouages gouvernementaux, tandis que l’évolution de l’IA, elle, n’arrête jamais. C’est d’ailleurs une partie du problème évoqué à propos de l’IA par les trois témoins invités au sous-comité.

Des scénarios du pire

Considéré par plusieurs comme un des pères fondateurs de l’IA, Yoshua Bengio s’est joint ces derniers mois à un important groupe d’experts et de spécialistes des technologies d’intelligence artificielle qui craignent une perte de contrôle catastrophique de la technologie.

Outre Yoshua Bengio, le p.-d.g. de la société californienne Anthropic Dario Amodei et le professeur en informatique à Berkeley Stuart Russell ont également participé à ce sous-comité sénatorial.

Ils ont évoqué plusieurs « scénarios du pire » : que des programmeurs s’emparent du code d’une IA open source et l’utilisent pour effectuer des activités malicieuses ou frauduleuses, qu’un État se serve d’une IA pour truquer les élections d’un régime ennemi, ou qu’une IA elle-même devienne assez sophistiquée pour dépasser ses propres limites.

L’exemple qui semble avoir le plus fait réagir les sénateurs est celui d’une bombe nucléaire qui pourrait être opérée par n’importe qui, à la façon d’un logiciel libre, aussi appelé logiciel open source. « Si les bombes nucléaires étaient des logiciels, est-ce que vous autoriseriez des bombes nucléaires open source ? », a notamment demandé Yoshua Bengio.

Cet exemple semble être une pique envers Meta. Son centre de recherche, FAIR, vient de mettre en ligne il n’y a pas dix jours une deuxième génération de sa propre IA, appelée Llama 2. Elle peut être téléchargée gratuitement et modifiée presque à volonté, justement à la manière d’un logiciel libre.

Un effort international demandé

Les États-Unis sont dans une position inconfortable relativement à l’émergence de l’IA. Les modèles les plus performants sont le fruit de sociétés américaines : OpenAI, Google et Meta. Mais son gouvernement est paralysé par le partage du pouvoir entre les partis démocrate et républicain et toute nouvelle loi prendra du temps à être adoptée, si elle est adoptée un jour.

Résultat : le président Joe Biden n’a pu faire mieux à ce jour que de publier une série de directives que les entreprises spécialisées en IA sont invitées à suivre de façon volontaire. De leur côté, OpenAI, Alphabet (Google), Meta, Anthropic, Amazon et Microsoft, entre autres, ont promis de mettre en place une série de mesures de protection, comme un tatouage numérique sur le contenu généré par leur IA, et de tester leurs modèles plus rigoureusement avant de les publier.

Or, l’auto-régulation, ça ne marche pas, rappelle Yoshua Bengio. « Il y a un conflit d’intérêts c’est évident. C’est bien que ces compagnies se commettent, mais chacune peut avoir sa propre interprétation », dit-il.

Quant aux projets de loi au Canada et en Europe, ils ont été rédigés avant l’arrivée de ChatGPT, ce qui change considérablement la donne. Il y a donc urgence de légiférer, mais aussi de tenir compte de la porte future de la technologie.

« Il faudrait surtout que les Chine et les États-Unis s’entendent sur ce que sont les systèmes dangereux, et éventuellement tous les autres pays, car l’informatique ne connaît pas trop les frontières », dit Yoshua Bengio. « Il faudra éventuellement en arriver à des traités qui couvrent la planète. »