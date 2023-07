Du sport nautique électrique et électrisant

L’été au Québec, c’est fait pour jouer. Préférablement sur l’eau. Et, parce que c’est 2023, avec une bonne dose d’électricité pour remplacer les coûteuses embarcations à essence omniprésentes sur les lacs de la province.

C’est le pari pris par le jeune entrepreneur Audric Hartmann qui a fondé en 2021 E-Surf Sport Canada et qui vient de commercialiser son premier produit : une planche de surf et de wakeboard autoportée, animée par un moteur électrique.

« Une planche de surf qui se propulse elle-même, c’est déjà assez amusant », dit-il pour expliquer l’idée derrière son invention. « Il y a aussi beaucoup de plaisir à avoir en wakeboard, surtout que c’est un moyen d’aller sur l’eau sans avoir à gérer les complications qui viennent avec un bateau à essence. »

Contrairement à une planche traditionnelle, la planche d’E-Surf n’a tout simplement pas besoin d’un bateau qui crée un sillage dans l’eau devant elle. Son moteur électrique embarqué produit la poussée nécessaire pour avancer d’elle-même. C’est à son utilisateur de générer les effets de vague en la dirigeant sur l’eau.

Fabriquée à Montréal à partir de fibre de carbone, la planche E-Surf n’est pas légère. Elle pèse en tout 40 kilos. Sa batterie au lithium — interchangeable, pour éviter les délais de recharge entre deux sorties — compte pour la moitié de ce poids. Elle alimente un moteur qui permet d’atteindre une vitesse en ligne droite de 55 km/h. C’est rapide : ça équivaut à la vitesse d’une motomarine.

« Elle flotte assez bien, mais c’est évidemment que, quand on la fait avancer, elle émerge de l’eau et qu’on peut sauter des vagues avec. L’accélération est vraiment bonne, même en virage », ajoute Audric Hartmann.

Des jeux d’eau électrifiés

La planche électrique fabriquée par E-Surf Sport Canada n’est pas donnée : elle se vend 15 000 $. C’est cher, mais pas tant, si on considère qu’elle évite d’avoir à acheter, louer ou emprunter une embarcation motorisée pour générer la vague sur laquelle les amateurs font ce que l’OQLF appelle de la planche sur sillage, soit du wakeboard.

Déjà, un certain engouement semble se manifester. E-Surf a embauché le planchiste olympique Sébastien Toutant à titre de porte-parole pour stimuler l’intérêt du public. L’entreprise dit avoir un carnet de commandes bien rempli et que la cadence de production devrait lui permettre de rattraper la demande bientôt. « Quand les gens essaient notre planche, ils ne peuvent pas faire autrement que sourire. C’est contagieux », affirme Audric Hartmann.

E-Surf Sport Canada n’est pas la seule entreprise québécoise à tenter d’électrifier les sports nautiques. Le fabricant montréalais Taiga Motors a lui aussi récemment commencé la mise en marché de ses motomarines électriques. Les Orca et Orca Carbon ont un prix de détail qui démarre à environ 25 000 $.

Taiga tombe cependant dans une autre catégorie d’entreprises : celle qui fabrique également des motoneiges électriques tente d’embarquer tout le marché nord-américain des véhicules récréatifs dans l’aventure de la motorisation électrique.

Taiga est d’ailleurs en train d’élargir son réseau de fournisseurs de services techniques à l’ensemble du continent. Elle a justement annoncé plus tôt cet été une entente avec un fournisseur établi au Texas. « Le Texas est un choix de premier ordre pour Taiga, car il présente l’un des plus hauts niveaux d’adoption des véhicules électriques aux États-Unis, tout en étant un marché clé pour la navigation de plaisance », explique Sam Bruneau, chef de la direction et cofondateur de Taiga.

Créativité à la montréalaise

Évidemment, on peut jouer sur l’eau sans moteur. C’est le principe même de la planche à pagaie (ou planche SUP), qui est populaire depuis plusieurs années en Amérique du Nord. S’équiper d’une telle planche peut coûter cher : jusqu’à mille dollars, parfois plus. À moins d’acheter une planche de qualité moindre fabriquée en Asie.

Une autre option est apparue il y a trois ans sur Internet : les planches Maddle. Cette marque a été créée par un duo d’entrepreneurs montréalais. Maddle est une marque de planches gonflables vendue sur Internet, à une fraction du prix des planches comparables vendues dans les boutiques spécialisées.

La particularité de Maddle est que ses planches sont illustrées. L’entreprise confie à des artistes le mandat de créer des oeuvres qui sont ensuite imprimées sur les planches. « On travaille avec des artistes partout dans le monde », explique Justin Tardif, un des cocréateurs de Maddle. « On recherche ce qui est à la mode un peu partout dans le monde et on le réplique sur nos planches. C’est un jeu d’essai et d’erreur, car nous sommes les premiers à illustrer nos planches, mais à notre troisième année, on comprend mieux nos clients. »

La formule semble faire mouche : Maddle a rapidement écoulé tous ses produits l’été dernier. Cet été, la petite entreprise se tourne vers les États-Unis. « Le Canada a été un bon premier marché pour nous. Ça a été un plus long de s’installer sur le marché américain, mais cette année, ça a vraiment décollé », dit le deuxième cofondateur de Maddle, Julien Méthot, qui mise gros sur le modèle de vente en ligne. « Le concept de Maddle est facile à exporter. »

Il incarne en quelque sorte le côté créatif qu’on associe souvent à Montréal et au Québec. Une autre façon originale de s’amuser sur l’eau…