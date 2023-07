Les retards, encore le quotidien d’Air Canada

Le chaos de l’été dernier dans le secteur aérien ne s’est pas répété cette année, mais la situation est loin d’être rentrée dans l’ordre. Depuis le début de la saison estivale, plus de quatre vols sur dix d’Air Canada subissent des retards, selon des données de FlightAware obtenues par Le Devoir.

L’effet de la pandémie se fait encore sentir dans le milieu de l’aviation. Jusqu’à maintenant, en juillet, environ 44 % des vols d’Air Canada ont été retardés, d’après les données de la firme spécialisée FlightAware.

Son taux de vols retardés reste encore largement supérieur à ce qu’il était avant la pandémie. En juillet 2019, celui-ci se situait autour de 22 %.

Mais la situation est bien moins tendue qu’elle l’était à pareille période l’an dernier. En juillet 2022, 62 % des avions d’Air Canada avaient subi des retards. Sa piètre performance lui avait même valu de se hisser au premier rang mondial des compagnies aériennes affichant les pires taux de retards.

Par courriel, le transporteur justifie les récents retards par des aléas météorologiques. « Montréal, l’une de nos plaques tournantes, a connu de nombreux orages au cours des dernières semaines », souligne Air Canada, qui mentionne avoir dû composer avec 31 journées de perturbations liées à la météo entre le 1er juin au 10 juillet dernier, contre 20 jours durant la même période en 2019.

Ces perturbations surviennent alors que l’entreprise « fonctionne au maximum de sa capacité », détaille la compagnie aérienne, ce qui lui laisse une marge de manoeuvre limitée pour s’adapter aux imprévus. Pour remédier aux retards, Air Canada dit avoir ajusté ses horaires « pour atténuer les pics de trafic » et « ajoute également des vols au programme lorsque cela est possible ».

Spécialiste en gestion de l’aviation à l’Université McGill, John Gradek croit que le niveau de ponctualité actuel d’Air Canada n’est toujours pas acceptable, même si les résultats s’améliorent de façon importante. Il estime que les horaires de vols d’Air Canada sont surchargés par rapport à leur capacité.

En analysant les rapports annuels de l’entreprise, il constate que même si la compagnie aérienne a globalement davantage d’avions en service, elle a réduit sa flotte de gros-porteurs de 30 appareils de 2019 à la fin 2022, soit 28 %. Or, ces appareils sont importants pour les vols internationaux sur lesquels mise la compagnie, explique M. Gradek.

« Les avions vieillissent et on demande plus d’eux. Une mauvaise recette pour la ponctualité de cette flotte », analyse l’expert.

Un manque d’expérience

Du côté du syndicat qui représente les préposés d’escale d’Air Canada, qui s’occupent notamment des bagages, on reconnaît que les employés sont moins surchargés que l’été dernier. Les importantes embauches ont fait grimper le nombre de travailleurs au-dessus de celui de 2019. Là où le bât blesse, c’est le manque d’expérience. « Quand 60 % de notre staff a été engagé l’année dernière, que veux-tu faire ? », a exprimé Guillaume Lingat, président général au district 140 de l’Association internationale des machinistes et des travailleurs de l’aérospatiale.

« On a des gens avec six mois d’expérience qui ont montré aux nouveaux comment faire leur job », a-t-il poursuivi. Selon M. Lingat, des accidents de travail ont lieu tous les jours, certains mineurs comme des maux de dos ou des blessures à l’épaule, d’autres plus graves.

Mehran Ebrahimi, directeur de l’Observatoire international de l’aéronautique et de l’aviation civile de l’ESG-UQAM, considère lui aussi que le niveau de retards actuel est élevé. Il souligne toutefois que ces derniers ne sont pas uniquement du ressort des compagnies aériennes. Plusieurs entités autonomes indépendantes, dont les services de l’aéroport lui-même et les organismes fédéraux, comme les services frontaliers, doivent fonctionner de façon rigoureuse pour que le vol parte à l’heure, souligne le professeur.

« Il suffit qu’il manque de bagagistes pour que votre vol ne soit pas chargé à temps. Des fois, il y a des retards parce que personne n’est disponible pour nettoyer l’avion entre deux vols », rapporte M. Ebrahimi.

Effet domino à l’aéroport

Or, les problèmes de manque de main-d’oeuvre et d’expérience du personnel ne sont pas réglés au sein de plusieurs de ces entités, notamment à l’aéroport de Montréal, indique le professeur. Air Canada n’est pas le seul transporteur à être touché par des retards à Montréal. D’ailleurs, lors de la dernière semaine, les données de FlightAware indiquent que le taux de retards pour l’ensemble des vols à Montréal-Trudeau s’est généralement situé au-dessus de 30 %.

M. Ebrahimi rappelle que les aéroports canadiens se sont grandement endettés pendant la pandémie, étant obligés de rester ouverts avec des revenus diminués à presque rien. Cela limite aujourd’hui leur capacité à investir dans des technologies qui pourraient notamment aider à automatiser certains processus, juge l’expert.

Avjet TSAS est l’une des entreprises qui fournit des services au sol, comme la manutention des bagages, le nettoyage de cabines et d’appareils et l’enregistrement des passagers, à plusieurs compagnies aériennes, comme Air France et Air Transat. Son président, Denis Jacob, affirme également que le niveau d’expérience et l’encadrement représentent un défi. « Le processus de formation est long et seul le temps nous permettra de revenir au niveau d’expérience pré-COVID », a-t-il déclaré par écrit.

Notons que le nombre de vols a augmenté par rapport à l’an dernier et qu’Aéroports de Montréal (ADM), la corporation privée responsable de la gestion de Montréal-Trudeau prévoit que la période estivale reviendra au niveau enregistré en 2019, soit de six millions de voyageurs de juin à août.

Par le biais d’une déclaration écrite, ADM a tenu à « rappeler que la ponctualité des vols peut être affectée par divers facteurs, tels que les arrivées tardives des aéronefs, la disponibilité de l’équipage, les bris techniques, le contrôle du trafic aérien ». Comme Air Canada, le conseiller en communications corporatives d’ADM, Eric Forest, a mis en lumière les conditions météo difficiles depuis la mi-juin, notamment avec des alertes à la foudre.