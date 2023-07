À qui a profité la hausse des prix des aliments?

Dans cette rubrique tirée du Courrier de l’économie, nos journalistes répondent à des questions de nos lecteurs.

Du producteur au supermarché, qui dans la chaîne d’approvisionnement a le plus profité de la hausse des prix ? Claire B.

Plusieurs industries participent à la chaîne d’approvisionnement alimentaire. Il y a, bien entendu, les agriculteurs, les usines de transformation, les grossistes, les épiceries et les restaurants. Mais pour produire et acheminer les aliments jusqu’à votre assiette, il y a également beaucoup de transport, ce qui implique des produits pétroliers et des véhicules.

Il y a également de l’engrais, des pesticides, de l’équipement, de la machinerie ainsi que des matières premières pour les fabriquer. Les entreprises doivent faire des investissements immobiliers, des emprunts à la banque, l’achat d’assurances. L’inflation a touché pratiquement tous ces secteurs. Mais qui en a le plus bénéficié ?

Des pistes de réponses se trouvent dans les données de rentabilité des entreprises détenues par Statistique Canada. Si on s’en tient aux acteurs purement agroalimentaires de la chaîne d’approvisionnement, ces statistiques permettent de voir que la rentabilité des détaillants et des fabricants d’aliments a augmenté entre la période prépandémique et aujourd’hui. Mais ce sont les magasins d’alimentation qui remportent la palme à ce chapitre. Si on compare la période qui s’étend de 2017 à 2019 et les trois premiers trimestres de 2022, leurs profits ont augmenté en moyenne de 90 %, au Canada. Leur marge bénéficiaire, c’est-à-dire la portion de leurs revenus finaux qui restent dans leurs poches, est passée de 2,2 % à 3,5 %. Du côté des fabricants d’aliments et de boissons, leurs profits ont augmenté en moyenne de 36 %, et leur marge est restée presque la même, variant de 5,3 % à 5,4 %.

Ces profits ne sont pas liés à une hausse de la consommation des Canadiens, analyse par ailleurs l’économiste Jim Stanford dans un mémoire présenté au Comité permanent de l’agriculture et de l’agroalimentaire de la Chambre des communes en février dernier. Au contraire, le volume d’achats en épicerie était rendu, en 2022, plus bas qu’en 2019.

L’analyse de M. Stanford à partir de chiffres de Statistique Canada permet également de mettre le doigt sur les industries qui se sont le plus enrichies lorsque l’inflation grimpait. Au premier rang, l’industrie pétrolière et gazière a connu une hausse de bénéfices nets de plus de 1000 %. Les concessionnaires de véhicules : 210 %. Les machines et équipements en gros : 53 %. Les institutions financières : 60 %.

Fermiers canadiens plus avantagés que ceux du Québec

Malheureusement, les données de Statistique Canada ne permettent pas d’isoler les résultats financiers trimestriels des producteurs agricoles, ni ceux des grossistes qui vendent les aliments en grande quantité aux marchés, ni ceux des restaurants. Par contre, on peut constater que le revenu net global des entreprises agricoles canadiennes a fait un bond de près de 300 % entre 2019 et 2022. Il apparaît donc que la plupart des fermes ont profité de l’inflation.

« L’augmentation des recettes découle de la hausse des prix mondiaux des produits agricoles entraînée par la guerre de la Russie contre l’Ukraine et de la réduction de l’approvisionnement en cultures dans certaines régions agricoles du monde en raison des conditions météorologiques », indique Statistique Canada.

Les agriculteurs québécois ont, pour leur part, engrangé des revenus nets plus modestes, avec une hausse de 31,2 %. Du côté des restaurants, on peut constater que les revenus et les marges bénéficiaires ont diminué entre 2019 et 2021. Ces données ne sont pas disponibles pour 2023.

Évidemment, les chiffres ne disent pas tout. Par exemple, la rentabilité des entreprises a tendance à diminuer avec la taille de celles-ci. Les petites épiceries ont notamment signalé être perdantes, n’ayant pas le même pouvoir de négociation face aux fabricants et grossistes. Les agriculteurs de nombreux secteurs vivent aussi des difficultés importantes, notamment dans l’industrie porcine et l’apiculture.