La popularité de la crème glacée a fondu

Servie en cornet ou en pot, en twist ou en boule, molle ou dure : la crème glacée est une douceur prisée lors des chaudes journées d’été — en témoignent les nombreux « becs sucrés » en quête de fraîcheur qui se ruent dans les crémeries de quartier. Or, la popularité de la crème glacée… fond, et ce, depuis plusieurs années. De réconfort de guerre à un apport en produit laitier considéré comme important, l’autrefois incontournable dessert est aujourd’hui relégué au rang de gâterie occasionnelle.

Le constat est sans équivoque : depuis quelques dizaines d’années, la quantité de crème glacée disponible — qui donne une estimation de la quantité consommée — pour chaque Canadien a radicalement chuté. Il y a 40 ans, on en mangeait en moyenne 12 litres par personne en une année, selon les données de Statistique Canada. Aujourd’hui, seulement 4,5 litres.

La crème glacée a toutefois connu un sursaut de popularité pandémique. Enfermés et esseulés, les Canadiens sont allés chercher du réconfort dans le petit dessert givré, dont la consommation a augmenté en 2020, puis faibli dès l’année suivante.

L’heure de gloire

Le désamour pour la crème glacée s’observe également chez nos voisins américains, où la consommation suit là-bas aussi une tendance à la baisse, selon ce que rapportait récemment CNN.

Mais la crème glacée n’a pas toujours été boudée. Bien au contraire. En 1920, quand les États-Unis sont tombés sous le joug de la prohibition d’alcool, de nombreuses brasseries se sont tournées vers la production de soda… et de crème glacée. « À la fin de la décennie, les Américains consommaient plus d’un million de gallons [près de 4 millions de litres] de crème glacée par jour, associant celle-ci au confort et à la distraction auparavant associés à l’alcool », souligne The Atlantic.

La crème glacée a continué d’avoir la cote durant la Seconde Guerre mondiale, apportant consolation et courage aux soldats. Elle leur fut si essentielle que dans les pages du Devoir, en avril 1942, on notait comme un fait établi « que le cône de crème à la glace fait partie de l’équipement du soldat yankee ». « D’aucuns diront que le cône de crème à la glace n’est pas une arme à deux tranchants ni même tranchante du tout. Pourtant, il ne faut pas négliger sa valeur. S’il faut au soldat yankee un cône de crème à la glace pour bien se battre, de grâce, donnons-le-lui », sommait-on.

Les soldats américains ont même appris à se débrouiller par eux-mêmes pour leur approvisionnement. En mars 1943, le New York Times détaillait leur méthode : « Ils placent du mélange préparé de crème glacée dans un grand récipient et l’ancrent dans le compartiment du mitrailleur arrière d’un Flying Fortress. Le mélange est ainsi bien secoué et bien figé en survolant le territoire ennemi à haute altitude. »

Et l’armée américaine avait si bien compris les bienfaits de la friandise pour ses troupes qu’en 1945, les États-Unis ont dépensé 1 million de dollars pour une « fabrique de crème glacée flottante » envoyée dans le Pacifique, en guise de soutien à ses soldats.

Des jours moins radieux

Alors, comment expliquer le déclin de la crème glacée, autrefois idolâtrée ? Il existe plusieurs raisons, croit Sylvain Charlebois, directeur scientifique du Laboratoire de recherche en sciences analytiques agroalimentaires de l’Université Dalhousie.

Entre autres, sa consommation « s’adapte mal à notre mode de vie actuel », estime-t-il. « On est toujours à la course. Or, manger une crème glacée, ça demande de prendre du temps, de s’arrêter. Sinon, on s’en met partout. C’est une gâterie occasionnelle », dit-il.

La crème glacée fait aussi face à de plus en plus de produits concurrents, note M. Charlebois. Dans la catégorie des produits réfrigérés, on compte notamment le sorbet ou le yogourt glacé — des options auxquelles s’ajoute une myriade de douceurs non glacées.

« Aussi, il suffit de penser à la formule Chocolat Favoris, poursuit M. Charlebois. Il y a tellement de choses qui se passent ! On ajoute du chocolat, de la guimauve, des morceaux de caramel ou du pop-corn. Ça fait en sorte qu’en volume, la crème glacée est en compétition avec ses propres compléments. Il y a plusieurs années, en dehors du choix de parfum, la seule décision qu’on avait à prendre c’était : une ou deux cuillerées ? »

Finalement, la baisse de popularité de la crème glacée peut aussi s’expliquer par le fait que les Canadiens ont modéré leur consommation pour faire plus attention à leur santé, suggère M. Charlebois.

Pourtant, en octobre 1943, dans Le Devoir, une annonce de la laiterie J.J. Joubert vantait ses propriétés nutritives. La crème glacée est « bonne pour votre santé », plaidait-on. C’est un « aliment idéal pour tous », « une nourriture saine et substantielle » grâce à son apport en calcium, en protéines et en fer. « Prenez l’habitude d’en manger une à chaque repas », recommandait l’enseigne.

N’en déplaise aux amoureux invétérés de la crème glacée, le Guide alimentaire canadien n’est pas tout à fait du même avis puisqu’il recommande de limiter la consommation d’aliments hautement transformés, dont font partie « la crème glacée » et les autres desserts surgelés.

Ses vertus réconfortantes sont, toutefois, difficilement contestables, puisqu’il suffit généralement d’une bouchée pour replonger dans l’enfance ou s’imaginer en vacances