Le CF Montréal et l’art de faire plus avec moins

« Dépenser des millions ne garantit pas le succès. » C’est connu. Le président et chef de la direction du CF Montréal, Gabriel Gervais, n’a pas besoin de nommer d’équipes. Ni de faire des promesses superflues. La clé du succès pour son équipe réside dans ce qui a jusqu’ici assuré sa pérennité : faire plus avec moins.

Quand l’Inter Miami CF déménagera dans son nouveau stade de 25 000 sièges quelque part d’ici 2025, le stade Saputo deviendra, avec ses 19 619 sièges, le plus petit de la MLS. Gabriel Gervais, dans sa meilleure imitation d’un agent immobilier, préfère dire qu’il est « intime ».

Surtout, le stade Saputo n’est pas encore utilisé à sa pleine capacité, ce qui laisse de la place pour de la croissance avant de le trouver carrément exigu. « Nous sommes près d’une moyenne de 18 000 spectateurs par match cette année, c’est presque 30 % plus que la moyenne de l’année dernière. C’est très encourageant. »

Expérience « premium »

Autre pourcentage intéressant : la part des billets vendus par le CF Montréal pour les matchs à domicile et qui sont considérés comme « premium ». Ce sont les plus chers, qui rapportent le plus à l’équipe. Le Club de foot Montréal veut accroître leur proportion et atteindre la moyenne de la ligue, pour ainsi hausser ses revenus substantiellement sans avoir à investir trop massivement dans ses installations.

Dans les nouveaux stades de la MLS, les billets premium représentent jusqu’à 20 % de tous les billets vendus. Ils génèrent jusqu’à 70 % des revenus de billetterie des équipes concernées. Pas tout à fait 7 % des billets vendus par le CF Montréal tombent dans cette catégorie, indique Gabriel Gervais, pour moins de 30 % des recettes récoltées en billetterie au stade Saputo.

« La question est donc : comment peut-on atteindre la moyenne de la ligue ? C’est plus une question de configuration du stade et de ses sièges qu’une question de dimensions. Surtout qu’il n’y a aucun mauvais siège dans notre stade. »

Messi dans le Parc (olympique)

David Beckham, le copropriétaire le plus connu de l’Inter Miami CF, a promis « une équipe de rêve » aux partisans de son équipe. Pas seulement Messi, donc. Sergio Busquets, puis Jordi Alba, eux aussi des anciens du FC Barcelone, viendront d’ailleurs grossir les rangs de l’équipe floridienne dans les prochains jours.

La formule fonctionne : les abonnements de saison à Miami se sont envolés. Le prix de tous les billets a grimpé en flèche. On prévoit déjà des salles combles pour plusieurs des prochains matchs de l’équipe, à la maison comme à l’étranger.

L’effet Messi se fait aussi sentir 2600 kilomètres plus au nord. Le CF Montréal dit que la liste d’attente pour les abonnements de saison s’est allongée de nombreux nouveaux noms après la confirmation de l’arrivée en Amérique du Nord de celui qui se fait appeler « Leo ». Cela suffit à relancer les rumeurs quant à un nouveau stade plus grand et plus près du centre-ville, où les Alouettes du milliardaire montréalais Pierre Karl Péladeau pourraient aussi s’installer pour jouer leur football — celui avec les mains.

Le président du CF Montréal réitère plutôt son intention de rendre son stade actuel plus accueillant. Si Messi devait fouler de ses crampons la pelouse montréalaise, ce qui a de minces chances d’arriver cet été dans le cadre de la Leagues Cup, mais qui se produira peut-être en saison régulière l’été prochain, ce sera sur le gazon naturel du stade Saputo qu’il le fera. Pas sur le similigazon du Stade olympique.

« Notre maison, c’est le stade Saputo, rappelle Gabriel Gervais. Nous avons parmi les plus belles pelouses de la ligue, on accueillera Miami et Messi à cet endroit, comme les autres équipes, à moins que la météo ne le permette pas. »

Pleins feux sur le soccer féminin

L’actualité de la MLS jette beaucoup d’ombre sur ce qui devrait être le sujet de l’heure dans l’entourage du CF Montréal : l’inauguration d’un volet féminin à son Académie de soccer. Le club montréalais prend les rênes du programme Excel féminin, jusqu’ici piloté par Soccer Québec.

Alors que s’amorce la Coupe du monde féminine 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande, où le Canada devrait faire bonne figure, et alors qu’il est question de la formation d’une ligue professionnelle féminine quelque part en 2025, c’est une nouvelle importante. Surtout que pour le CF Montréal, cela pourrait mener à un agrandissement de son centre d’entraînement, le Centre Nutrilait, situé sur la rue Notre-Dame un peu à l’est de Pie-IX, à Montréal.

« On veut offrir les meilleures infrastructures, les meilleures possibilités pour tous les membres de l’Académie, les filles comme les garçons. Déjà, on manque de place. On a des plans pour un agrandissement potentiel sur les terrains avoisinants », dit Gabriel Gervais, qui n’a cependant pas l’intention de créer un CF Montréal féminin. « Si une ligue voit le jour avec une équipe au Québec, nous serons un incubateur de talents pour cette équipe. Et pour les joueuses qui voudront poursuivre du côté universitaire ou à l’étranger. »

Une façon d’investir dans le soccer qui rattache le CF Montréal à ses racines. Le club autrefois connu comme l’Impact a toujours été plus près du soccer québécois que des multimillionnaires du soccer international. Ça lui profite quand même assez bien.