Yves Beauchamp est nommé p.-d.g. d’Aéroports de Montréal

Aéroports de Montréal (ADM) a annoncé jeudi la nomination d’Yves Beauchamp au poste de président-directeur général de l’autorité aéroportuaire du Grand Montréal, en remplacement de Philippe Rainville, qui prendra sa retraite en septembre.

M. Beauchamp, qui était jusqu’à tout récemment vice-principal à l’administration et aux finances à l’Université McGill, entrera en poste le 5 septembre. Outre son expérience à McGill, il a été directeur général de l’École de technologie supérieure et vice-recteur responsable de l’aménagement du nouveau campus d’Outremont de l’Université de Montréal.

Dans le communiqué expliquant la nomination de M. Beauchamp, la présidente du conseil d’administration d’ADM, Mélanie Kau, a évoqué l’expertise, les compétences et la connaissance de l’organisation du gestionnaire. M. Beauchamp a notamment travaillé au sein du comité consultatif communautaire d’ADM pendant sept ans, a siégé au conseil d’administration ces trois dernières années et a présidé son comité d’analyse et d’évaluation des projets d’infrastructures de l’autorité aéroportuaire.

Le p.-d.g sortant, M. Rainville, a pour sa part passé 15 années au sein d’ADM, dont les six dernières à sa tête. Il restera en poste jusqu’au 5 septembre, puis restera présent chez ADM jusqu’à la fin de l’année afin d’assurer une transition « efficiente » des responsabilités.

ADM est responsable de la gestion, de l’exploitation et du développement de l’aéroport international Montréal-Trudeau et de l’Aérocité internationale de Mirabel.