La cadence des mises en chantier au Canada s'est accélérée en juin, selon la SCHL

La cadence annuelle des mises en chantier d’habitation a affiché en juin sa plus forte augmentation d’un mois à l’autre en une décennie, ce qui a légèrement inversé la tendance à la baisse observée ces derniers mois.

La Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) a souligné mardi que le taux annuel désaisonnalisé des mises en chantier au Canada avait totalisé 281 373 unités en juin, contre 200 018 en mai, « ce qui représente la plus forte variation mensuelle des données désaisonnalisées annualisées au cours des 10 dernières années ». L’agence nationale du logement l’a attribuée à un pic d’activité du côté des projets de logements collectifs, une catégorie plus volatile.

Au Québec, la progression s’est élevée à 18 %, d’un mois à l’autre, pour un total de 25 049 mises en chantier.

À l’échelle canadienne, le rythme annuel des mises en chantier dans les centres urbains a augmenté de 46 % pour atteindre 262 815 unités en juin. Dans ces centres, le taux de mises en chantier de logements collectifs a augmenté de 59 % pour atteindre 219 914 unités, tandis que celui des mises en chantier de maisons individuelles a augmenté de 3 % pour atteindre 42 901 unités.

« Toutefois, le cumul annuel des mises en chantier d’habitations au premier semestre de 2023 a été inférieur de 8 % à ce qu’il était à la même période en 2022. Son recul s’explique par les taux d’intérêt élevés qui continuent de peser sur les mises en chantier en raison de l’augmentation des coûts d’emprunt », a tenu à préciser Bob Dugan, économiste en chef à la SCHL.

Le taux annuel de mises en chantier à Vancouver en juin a augmenté de 71 % par rapport à mai, tandis que celui observé à Toronto a doublé son rythme du mois précédent.

La région de Montréal a également enregistré une augmentation mais moins marquée que celle des deux autres, soit de 8 %. Ces trois régions métropolitaines de recensement ont connu des hausses de mises en chantier de maisons individuelles et de logements collectifs.

En milieu rural, la SCHL a estimé le rythme annuel des mises en chantier à 18 558 unités en juin.

La tendance à la baisse des mises en chantier d’habitations observée au cours des derniers mois s’est aussi légèrement inversée en raison d’une augmentation importante du nombre réel de mises en chantier en juin.

Le poids des taux d’intérêt

La moyenne mobile sur six mois de la cadence annuelle des mises en chantier, qui évalue la tendance à plus long terme, était ainsi de 234 974 unités en juin, contre 229 520 unités en mai, soit une progression de 2,4 %.

Cette hausse inverse une baisse régulière qui a commencé en novembre, la hausse des taux d’intérêt ayant eu un impact sur la construction, mais pas suffisamment pour ébranler sa tendance à long terme, a souligné la SCHL.

La baisse des mises en chantier au premier semestre par rapport à l’an dernier survient malgré une projection de la SCHL selon laquelle le Canada devra augmenter considérablement l’offre pour faire face à la crise du logement.

L’agence prévoyait en juin 2022 que, sur la base du rythme de construction de l’époque, le pays aurait besoin de construire 3,5 millions de logements supplémentaires d’ici 2030 en plus de ce qui était déjà prévu, afin de pouvoir rétablir l’abordabilité.

Généralement en baisse

L’économiste Marc Ercolao, de la Banque TD, souligne que même si le bond de juin était impressionnant, la moyenne mobile sur six mois continue de baisser légèrement.

« Un mois ne suffit pas pour inverser la tendance à la baisse de longue date du secteur », a-t-il estimé dans une note.

Le ralentissement des ventes de maisons a continué d’alimenter la baisse de l’activité de construction, qui, malgré une hausse au deuxième trimestre, devrait diminuer à l’avenir, a poursuivi M. Ercolao.

« Cette explosion devrait être de courte durée et, alors que les taux d’intérêt élevés continuent de se faire sentir dans l’économie, la construction de maisons freinera l’investissement résidentiel au cours des prochains trimestres. »

Avec Le Devoir