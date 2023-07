Comment concilier développement industriel et biodiversité à Montréal?

Ce texte est tiré du Courrier de l’économie. Pour vous abonner, cliquez ici.

Peut-on concilier le développement industriel de la métropole et la préservation de sa biodiversité ? Dans un lieu aussi restreint que le parc-nature des Sources, une poignée d’espaces à l’état plus ou moins naturel situés entre l’aéroport Dorval-Trudeau, au sud, et le parc industriel de Saint-Laurent, au nord, la réponse est : noui.

La Ville de Montréal a annoncé au début juin créer un énorme espace vert en plein coeur de l’importante zone industrielle de l’ouest de l’île en multipliant par cinq la superficie du parc-nature des Sources. Le projet incorpore notamment le golf de Dorval, et quelque 16 hectares de terrains qui appartenaient déjà à l’administration municipale et qui se trouvent dans le Technoparc.

Photo: Ville de Montréal

Plus vert que vert ?

Mais il demeure un important caillou dans le soulier de ce parc : un bout de terrain à son extrémité est appartient présentement à la société technologique Hypertec, qui compte y bâtir son futur siège social. L’entreprise doit quitter son local actuel, situé un peu plus au nord, aux abords de l’autoroute 40. Elle a tous les permis nécessaires pour la construction, et elle est consciente du défi écologique que son projet représente. Elle promet « un des bâtiments les plus écologiques et les plus durables au monde ».

Rien de moins. Et c’est un peu par manque d’autres options qu’Hypertec prend cet engagement.

Eliot Ahdoot, son directeur de la commercialisation et de l’innovation, affirme au Devoir que l’entreprise montréalaise a fait entre 10 et 12 offres sur d’autres terrains à proximité au cours des derniers mois. Aucune n’a été retenue. Ce ne sont pourtant pas les espaces bétonnés inutilisés qui manquent : le Technoparc compte 20 hectares de stationnements qui ne sont jamais, sinon rarement entièrement occupés.

Son dernier recours serait donc cet espace vert, pas très loin du marais aux Hérons, que la construction du REM a mis à mal il y a quelque temps.

« On veut créer un projet qui améliore l’environnement, va jusqu’à affirmer Eliot Ahdoot. On pense créer des corridors verts. Tout le refroidissement sera géothermique, du solaire produira de l’énergie d’appoint. La serre sur le toit aura des arbres fruitiers et des ruches. On réutilisera l’eau grise et on va récupérer l’eau pluviale. On réduira les îlots de chaleur… »

Alouette !

McGill dans la balance

À la mi-juin, plus de 200 professeurs et scientifiques ont signé une lettre ouverte à l’attention d’Hypertec. Son projet de déménagement entraînera la coupe de 4700 arbres et l’asphaltage d’un espace où vivent actuellement pas moins de 180 espèces d’oiseaux. À cela s’ajoutent les doléances du regroupement citoyen Technoparc Oiseaux, qui rappelle que le meilleur moyen de préserver la nature est d’éviter de la paver davantage.

« Nous avons toujours dit que c’est très bien d’avoir des bâtiments écolos, mais que la meilleure solution est de ne pas bâtir sur un milieu naturel », explique la porte-parole Katherine Collin. Technoparc Oiseaux reconnaît qu’au moins les deux tiers des arbres qui seront déracinés sont déjà malades. Hypertec dit vouloir reboiser plus densément et plus durablement son futur terrain.

Mais ça ne satisfait pas les détracteurs. « Il est toujours beaucoup plus efficace de conserver que de restaurer des espaces verts », résume la professeure du Département de biologie de l’Université Concordia Emma Despland.

Hypertec, évidemment, souhaite aller de l’avant avec son nouveau siège social. Plus ça tarde, plus elle risque de perdre des clients. Mais si elle décide de s’installer sur le site prévu, elle pourrait quand même en perdre au moins un : l’Université McGill.

McGill et une centaine d’universités ont lancé en décembre dernier le Nature Positive Pledge (« Engagement pour un impact positif sur la nature »). « Le Service des achats de McGill prend les aspects sociaux, économiques et environnementaux en considération dans toutes ses activités et s’efforce de faciliter la sélection de biens et de services plus respectueux de l’environnement », explique une porte-parole. Conformément à cet engagement, l’université ne pourrait avoir comme fournisseur une entreprise qui détruit un milieu naturel précaire, même si elle promet de le remplacer ensuite.

Tout un casse-tête… dont la Ville de Montréal a peut-être le morceau manquant. Elle disait le mois dernier être toujours en discussion avec Hypertec pour récupérer son terrain. Peut-être l’administration municipale peut-elle aider l’entreprise à trouver un autre terrain, déjà exploité, prêt à l’accueillir ?

C’est peut-être plus facile que d’essayer de déplacer 180 espèces d’oiseaux…