Les États-Unis réservent 20 milliards de dollars pour des mesures vertes

L’administration Biden réserve 20 milliards $ d’une « banque verte » fédérale pour des projets d’énergie propre tels que des pompes à chaleur résidentielles, des bornes de recharge pour véhicules électriques et des centres de rafraîchissement communautaires.

Deux programmes, dont les enveloppes se chiffrent respectivement à 14 milliards $ et 6 milliards $, offriront des subventions à des organisations à but non lucratif et à d’autres groupes pour investir dans des projets d’énergie propre, en mettant l’accent sur les communautés défavorisées, selon la Maison-Blanche.

La vice-présidente Kamala Harris, l’administrateur de l’Agence de protection de l’environnement (APE) Michael Regan et d’autres responsables devraient annoncer vendredi les concours de subventions dans une université historiquement noire de Baltimore.

Le Congrès a créé la banque verte, officiellement connue sous le nom de Fonds de réduction des gaz à effet de serre, dans la foulée de l’adoption de la loi sur le climat de l’année dernière. Les concours de subventions font suite à un programme Solar for All de 7 milliards $ lancé le mois dernier pour des projets solaires résidentiels et communautaires dans les communautés à faible revenu. Les trois programmes seront supervisés par la banque verte, avec des subventions prévues l’année prochaine.

M. Regan, dont l’agence supervise la banque verte, a qualifié les programmes de subventions de « moyen de s’attaquer à la crise climatique et de remodeler l’économie » en même temps. Les trois programmes offriront des « ressources de transformation » à de nombreuses communautés défavorisées qui sont souvent ignorées par les banques commerciales et les investisseurs, a-t-il déclaré.

« Ces communautés ont été laissées pour compte dans cette transition, et cela va être un signal fort pour le marché pour que nous retirions les capitaux privés de la marge » dans les zones urbaines et négligées, a affirmé M. Regan à l’Associated Press dans une entrevue.

Le Fonds national d’investissement propre de 14 milliards $ fournira des subventions à jusqu’à trois institutions nationales de financement propre, leur permettant de s’associer aux États et au secteur privé pour fournir un financement abordable à des dizaines de milliers de projets de technologies propres à l’échelle nationale, a précisé l’APE.

L’accélérateur d’investissement dans les communautés propres de 6 milliards de dollars, quant à lui, accordera des subventions à sept organisations à but non lucratif qui travailleront avec d’autres groupes pour donner accès aux investissements nécessaires au déploiement de projets de technologies propres.

Des centaines de prêteurs communautaires, de coopératives de crédit, d’agences de financement du logement et d’autres institutions financeront des projets de technologies propres dans les communautés à faible revenu et défavorisées, a indiqué l’agence.

Le sénateur du Maryland, Chris Van Hollen, un démocrate qui a présenté pour la première fois une législation visant à créer une banque verte nationale il y a 14 ans, a déclaré que les subventions accéléreront le déploiement de l’énergie propre dans les communautés mal desservies telles que Baltimore qui ont été touchées de manière disproportionnée par la pollution et le changement climatique.

« Ces fonds serviront de multiplicateur de force pour les investissements privés dans des projets d’énergie propre afin de réduire les émissions et de promouvoir la justice environnementale dans les communautés mal desservies à travers le pays », a-t-il affirmé, ajoutant que la mesure constitue une « victoire pour les travailleurs, notre économie et notre lutte pour faire face à la crise climatique ».

Les subventions du Fonds national d’investissement pour l’énergie propre permettront aux particuliers, aux familles, aux organisations à but non lucratif, aux gouvernements étatiques et locaux et aux petites entreprises d’accéder aux capitaux nécessaires pour déployer une gamme de projets d’énergie propre pour les maisons, les entreprises et les communautés, a déclaré l’APE. Les projets réduiront la pollution de l’air et de l’eau tout en créant des emplois et en réduisant les coûts énergétiques, ont déclaré des responsables.

Les projets qui pourraient être financés comprennent des centres de refroidissement dans certaines zones urbaines souffrant de chaleur extrême, ainsi que des bornes de recharge pour véhicules électriques, la rénovation de bâtiments et l’installation de systèmes de chauffage et de climatisation efficaces, a nuancé M. Regan.

« Il s’agit vraiment de s’assurer que chaque personne dans ce pays connaisse la meilleure qualité de vie possible grâce à une technologie d’énergie propre », a-t-il déclaré.

Banque verte, « caisse noire »

Les républicains au Congrès ont critiqué la banque verte, la qualifiant de « caisse noire » financée par les contribuables, propice aux abus.

Une motion énergétique du parti, adopté en mars, abrogerait les fonds alloués à la banque verte. Le représentant de l’Alabama Gary Palmer a déclaré que le fonds profiterait aux entreprises de Wall Street, mais ne « réduirait pas le coût du chauffage pour les familles américaines ».

La présidente de House Energy and Commerce, Cathy McMorris Rodgers a pour sa part affirmé que la création de la banque verte avait été « précipitée sans aucune responsabilité ni surveillance nécessaire à la gestion des contribuables ».

M. Regan a contesté cette affirmation, alléguant que les responsables « ont passé beaucoup de temps à concevoir ce fonds ».

Il a promis un « système de gestion et de reddition de comptes très rigoureux sur la manière dont ces bénéficiaires investissent ce capital ».