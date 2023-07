Entente de principe dans les ports de la Colombie-Britannique

Les activités dans les ports de la Colombie-Britannique devaient reprendre dès jeudi après-midi, selon l’Association provinciale des employeurs maritimes, après la conclusion d’une entente de principe avec les 7400 débardeurs en grève depuis 13 jours.

L’association patronale a indiqué que les activités devaient reprendre dès jeudi avec le quart de 16 h 30, heure locale, confirmant un message sur Twitter de son centre de répartition.

L’association des employeurs maritimes de la province avait indiqué plus tôt jeudi qu’elle avait conclu une entente de principe, d’une durée de quatre ans, avec le syndicat représentant les 7400 débardeurs en grève, l’« International Longshore and Warehouse Union Canada ».

L’entente de principe a été conclue après que le ministre fédéral du Travail, Seamus O’Regan, a demandé à un médiateur de proposer les termes d’un éventuel règlement, plus tôt cette semaine. Le ministre expliquait mercredi soir que « la différence entre les positions de l’employeur et du syndicat n’était pas suffisante pour justifier la poursuite » de la grève.

Le syndicat et les employeurs avaient 24 heures pour répondre à la proposition de règlement du médiateur, que les deux parties ont reçue mercredi.

Le ministre O’Regan a écrit jeudi après-midi sur Twitter : « la grève est terminée ». Il a ajouté que le syndicat et l’association patronale avaient « accepté les conditions de règlement des médiateurs fédéraux ». Il précise que les parties finalisent maintenant les détails du retour au travail dans les ports de la Colombie-Britannique.

Cette entente de principe doit maintenant être ratifiée par les deux parties, les détails ne seront alors pas rendus publics. L’association des employeurs maritimes soutient que l’entente « reconnaît les compétences et les efforts des débardeurs de la Colombie-Britannique ».

Dans une déclaration commune, jeudi, le ministre O’Regan et son collègue des Transports, Omar Alghabra, ont remercié les deux parties, en rappelant toutefois que « l’ampleur de ces perturbations est considérable ».

« Elle a montré à quel point les relations entre l’industrie et les syndicats sont importantes pour notre intérêt national. Nos chaînes d’approvisionnement et notre économie en dépendent.

« Nous ne voulons pas nous retrouver dans la même situation, écrivent les ministres fédéraux. Des accords comme celui-ci, conclus entre les parties à la table des négociations, sont le meilleur moyen d’éviter cela. »

Depuis le 1er juillet

La grève a interrompu depuis le 1er juillet les expéditions à destination et en provenance d’une trentaine de ports de la Colombie-Britannique, dont le plus important au Canada, celui de Vancouver.

La Chambre de commerce du Grand Vancouver affirme qu’en date de mercredi, 63 000 conteneurs attendaient d’être déchargés de navires dans les ports de la Colombie-Britannique. Selon la Chambre, ce nombre aurait atteint 245 000 conteneurs si la grève avait duré jusqu’à la fin du mois de juillet.

Bridgitte Anderson, p.-d.g. de la Chambre de commerce, s’est réjouie de l’entente conclue, mais elle a noté qu’il faudrait du temps pour que les activités de fret reprennent à la normale et que l’économie se redresse.

« Les conséquences de la grève ont été ressenties dans divers secteurs à l’échelle nationale et se poursuivront pendant un certain temps », a-t-elle déclaré jeudi.

La Chambre de commerce estime que la grève de 13 jours — le plus long arrêt de travail depuis plus de 40 ans, selon Mme Anderson — avait perturbé jeudi matin des activités commerciales d’une valeur de 9,7 milliards $.

Dennis Darby, p.-d.g. de Manufacturiers et Exportateurs du Canada, a déclaré dans un communiqué qu’il était soulagé que la « crise » semble être terminée, mais il a noté que les fabricants passeraient les « prochains mois à rattraper le temps perdu ».

« Le coût total pour notre industrie n’est pas seulement les jours de grève, mais les jours et les mois de travail qui précèdent et suivent une perturbation », a-t-il déclaré. « C’est pourquoi nous avons besoin de réformes qui éviteront un arrêt complet du système de transport et des chaînes d’approvisionnement du Canada tous les six mois. »

La p.-d.g. de Manufacturiers et Exportateurs du Québec, Véronique Proulx, a « souhaité vivement que cette entente soit entérinée dans les plus brefs délais afin de régler ce conflit de travail qui a déjà trop fortement impacté nos entreprises. »

« Les manufacturiers du Québec sont pris en otage avec ces grèves à répétition, écrit-elle. Le transport doit devenir un service essentiel alors qu’une grève a le pouvoir de paralyser l’économie du Québec, et ultimement, tous les Québécois. »