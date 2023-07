Le fondateur de la société de cryptomonnaies Celsius arrêté pour fraudes boursières

Le fondateur de Celsius Network, une entreprise du domaine des cryptomonnaies qui a fait perdre 200 millions de dollars en moins d’un an à la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), a été arrêté jeudi matin à New York.

Alex Mashinsky est notamment accusé de tromperie, manipulation de marché, fraude, a indiqué dans un communiqué le bureau du procureur fédéral de Manhattan Damian Williams.

La Securities and Exchange Commission (SEC) allègue que Celsius et M. Mashinsky ont fraudé les investisseurs en faisant de fausses représentations, notamment sur ses revenus, comment il finance ses prêts aux utilisateurs et sur les risques liés à ses pratiques.

L’accusé a fait la promotion de Celsius, qu’il a fondée en 2018, comme une solution de rechange aux banques en promettant des rendements aussi élevés que 17 % sur des dépôts de cryptomonnaies.

En juin 2022, l’entreprise a annoncé qu’elle gelait les retraits et les transferts de ses 1,7 million de clients. Cela représentait un gel d’actif équivalant à près de 13 milliards $US.

Alex Mashinsky, quinquagénaire né en Ukraine, avant de s’installer en Israël puis aux États-Unis, encourt plusieurs dizaines d’années de prison, cinq des sept chefs d’accusation retenus contre lui prévoyant chacun une peine maximale de vingt ans.

En pariant sur l’entreprise en 2021, la CDPQ a perdu 200 millions $CA en moins d’un an, soulevant des questions sur la revue diligente qui a été effectuée.

En février, le président et chef de la direction de la Caisse, Charles Emond, avait assuré que le bas de laine des Québécois ne s’aventurerait plus dans les cryptomonnaies. « On n’en fera plus », répondait-il en conférence de presse. La CDPQ a répondu, jeudi, qu’elle ne commenterait pas le dossier.

Déjà poursuivi

Par ailleurs, l’ancien patron est accusé d’avoir manipulé le cours de la cryptomonnaie créée par Celsius, le CEL, notamment en utilisant, à leur insu, des fonds déposés par des clients pour acheter la devise et gonfler artificiellement son cours.

Selon l’autorité américaine de la concurrence (FTC), les dirigeants de Celsius ont ponctionné plus de quatre milliards de dollars dans les actifs des clients pour financer, entre autres, le fonctionnement de la société, réaliser des investissements à haut risque et des prêts sans garanties.

Avec l’Agence France-Presse