Nos conseils pour surmonter la hausse des taux d’intérêt

La Banque du Canada a de nouveau haussé son taux directeur, qui se situe désormais à 5 %. Voici quelques idées à mettre en place pour vous aider à garder la tête hors de l’eau face à la remontée des taux.

Ne pas attendre pour demander de l’aide

« Dès qu’on sent qu’on commence à être un petit peu plus serré ou qu’on se questionne sur nos finances, appelez tout de suite votre courtier hypothécaire », suggère Véronique Caron, courtière hypothécaire et gestionnaire d’équipe chez Multi-Prêts.

Elle précise que les courtiers hypothécaires prennent en compte tout le budget de leurs clients pour leur offrir des stratégies sur mesure, mais n’attendez pas qu’il soit « minuit moins une ».

Consolider ses dettes et les intégrer à son hypothèque

Les dettes de consommation sont souvent assorties de taux d’intérêt plus élevés que notre taux hypothécaire. Il est possible d’intégrer des dettes au prêt hypothécaire pour les amortir sur une plus longue durée et profiter d’un taux d’intérêt plus favorable afin de réduire les paiements mensuels.

« Faire une consolidation de dettes à travers le prêt hypothécaire, ce n’est pas une tache au crédit du client. […] Au contraire, ça va améliorer son pointage de crédit », estime Mme Caron.

Envisager le convertissement à taux fixe, dans certains cas

Si vous avez présentement une hypothèque à taux variable, devriez-vous la convertir à taux fixe ? La réponse est nuancée.

« C’est peu coûteux de faire ça, soutient Mme Caron. Quand on a un taux variable, de façon générale, la pénalité est de trois mois d’intérêts. » Cela dit, elle précise que cette stratégie n’est pas bonne pour tous et qu’il convient de s’adapter à la situation de chacun.

Un avis que partage Damien Charbonneau, cofondateur et chef des opérations chez Nesto, une firme de prêts hypothécaires. « Si vous êtes encore capable de payer votre hypothèque à taux variable et de vivre avec un petit peu d’incertitude, gardez le taux variable. Mais si vous êtes à votre limite absolue et que si les taux continuent à augmenter, vous seriez dans une situation très difficile, vous pouvez envisager l’option de transférer vers un taux fixe », estime-t-il.

Allonger la période d’amortissement

Règle générale, les nouveaux acheteurs ont une période d’amortissement de 25 à 30 ans selon le montant de leur mise de fonds.

Notez que, comme la plupart des nouveaux acheteurs versent une mise de fonds inférieure à 20 %, la période d’amortissement maximale qui leur est autorisée est de 25 ans pour les prêts hypothécaires assurés par la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL).

Si vous êtes quand même en mesure de demander un prolongement, il est possible de le faire lors du renouvellement de votre hypothèque afin de réduire les paiements mensuels.

Si vous le faites avec le même prêteur, vous avez « l’opportunité d’éviter la pénalité en partie ou en tout, à la discrétion du prêteur », souligne M. Charbonneau. À long terme, vous paierez plus d’intérêt, mais vous pourriez toujours rajuster à la baisse votre période d’amortissement plus tard.

Magasiner votre prêteur pour le renouvellement

« À chaque fin de terme, le propriétaire a l’opportunité de magasiner et de changer de prêteur sans pénalité », rappelle M. Charbonneau.

La très grande majorité des gens renouvellent avec le même prêteur par facilité, rappelle-t-il. « Mais dans le contexte actuel, avec les taux qui ont augmenté énormément, ça va vraiment valoir la peine d’investir du temps. Investissez du temps pour connaître vos options. »

Cela ne se fait pas sans effort, certes. « Transférer d’un prêteur à un autre, ça va demander de faire une application hypothécaire, de donner des documents à jour… Mais ça peut vraiment en valoir la peine », plaide M. Charbonneau.

Véronique Caron abonde dans le même sens et suggère de regarder au-delà des taux : « le choix de la banque va être encore plus important ». Elle insiste pour que ses clients ne soient pas captifs de leur institution financière. À surveiller : les frais mensuels chargés par certaines banques pour un compte bancaire ou une marge de crédit hypothécaire, qu’elle soit utilisée ou non.

Autres idées en vrac

Plus facile à dire qu’à faire : mais remettre de l’ordre dans son budget et se défaire des dépenses qui ne sont pas essentielles peut aider à dégager une certaine marge de manoeuvre.

Aussi, si vous vous apprêtez à partir en vacances cet été, planifiez vos dépenses pour ne pas être pris par surprise et sombrer dans l’endettement – ce qui ne ferait qu’ajouter une pression supplémentaire à celle déjà existante de votre hypothèque.

Ou encore, si vous avez une pièce de disponible dans votre propriété, accueillir un colocataire pourrait vous enlever une partie du poids financier de votre hypothèque.