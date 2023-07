Le Canada menace de taxer les services numériques dès 2024, au risque de choquer l’OCDE

Les négociations sur un impôt minimum des multinationales n’avancent pas assez au goût du gouvernement canadien, qui a réitéré mercredi sa menace d’introduire une nouvelle taxe sur les services numériques dès janvier 2024, même si 138 pays lui demandent d’attendre un an de plus.

« Nous avions bien fait comprendre que le Canada se devait d’appliquer sa propre TSN [taxe sur les services numériques] à compter du 1er janvier 2024 si une entente […] n’était pas entrée en vigueur à cette date-là », a annoncé la ministre des Finances du Canada, Chrystia Freeland, dans une déclaration.

Elle fait référence aux négociations en cours menées par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et le G20, réunissant la majorité des pays du monde et qui devaient en théorie accoucher à la fin du printemps dernier d’un accord sur le premier volet — ou « pilier » — d’une réforme fiscale internationale. L’objectif est d’abord de faire payer l’impôt aux entreprises multinationales là où elles se trouvent, puis d’en arriver à un second « pilier » consistant en un impôt minimal de 15 % aux compagnies mondialisées.

Or, aucune entente définitive n’est encore survenue entre les pays membres du Cadre inclusif OCDE / G20. Ces derniers ont plutôt publié mardi une « Déclaration de résultat », un document qui vante certaines avancées, mais ne rapporte aucune date d’entrée en vigueur pour ce premier volet. On précise toutefois que les pays participant aux négociations doivent « s’abstenir à imposer » toute taxe sur les services numériques pour la prochaine année et demie, soit jusqu’au 31 décembre 2024.

Le Canada veut sa taxe

Cela pose problème au Canada, qui met de la pression pour la conclusion rapide d’une entente. La ministre Freeland a justement annoncé en 2021 son intention de créer une taxe de 3 % sur les services numériques, mais a mis ce projet sur la glace jusqu’en janvier 2024 pour donner une chance aux négociations internationales.

Si aucun accord n’est trouvé dans les prochains cinq mois et demi, le gouvernement prévoit donc appliquer cette taxe spéciale, rétroactivement à 2022, notamment sur le commerce en ligne, les médias sociaux et la publicité sur le Web. Y seraient soumises les entreprises dont le chiffre d’affaires dépasse les 750 millions d’Euros dans le monde, et 20 millions de dollars au Canada, selon l’ébauche d’un projet de loi qui n’a pas encore été déposé devant le Parlement ou approuvé par les élus.

La déclaration de mardi des pays participant au Cadre inclusif OCDE / G20 est très claire : une telle taxe ne doit pas survenir avant la fin des négociations afin de « prévenir des perturbations ou des retards liés la ratification » de l’éventuel accord international. Le Canada n’a pas approuvé ce texte, aux côtés d’une poignée de pays : la Russie, le Bélarus, le Pakistan, et le Sri Lanka.

« Cette situation désavantage le Canada par rapport aux pays qui ont continué de percevoir des revenus en vertu de leurs [taxes] préexistantes », explique le communiqué de Chrystia Freeland, qui est aussi vice-première ministre.

Réputation à risque

Selon Jean-Pierre Vidal, professeur titulaire au Département de sciences comptables de HEC Montréal, le Canada met sa réputation à risque en agissant de la sorte. Il décrit la situation comme étant « délicate et inconfortable », en particulier pour la relation avec les États-Unis et ses grandes entreprises.

« On a n’a pas encore trouvé toutes les conséquences de ce genre d’outil multilatéral. C’est complexe. Il faut éviter qu’il y ait des trous. […] Je ne suis pas certain que le Canada aide à accélérer les choses », dit-il.

Les négociations en cours peuvent encore aboutir à une entente à temps, laisse entendre la Déclaration de résultats, qui prévoit encore une « cérémonie de signature organisée d’ici la fin de l’année, avec pour objectif de rendre possible l’entrée en vigueur de la Convention multilatérale en 2025 ». Dans ce scénario, le gouvernement fédéral ne créerait pas sa propre taxe sur les services numériques.

Une étude du Directeur parlementaire du budget a déjà estimé qu’une telle taxe pourrait engendrer jusqu’à un milliard de dollars par an pour les coffres du gouvernement fédéral. L’idée d’un impôt minimal mondial de 15 % sur les sociétés multinationales, seconde partie des négociations menées par l’OCDE, rapporterait pour sa part plus de deux milliards et demi de dollars à Ottawa dès l’année fiscale 2026-2027, selon le dernier budget fédéral.