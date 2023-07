Nike et Dynasty Gold visés par des enquêtes pour travail forcé de Ouïghours

L’ombudsman canadienne de la responsabilité des entreprises (OCRE), Sheri Meyerhoffer, a annoncé mardi le lancement de deux enquêtes sur des allégations de travail forcé de Ouïghours. Les deux entreprises visées, Nike Canada Corp. et Dynasty Gold Corp., auraient eu recours à l’abus de travailleurs ou tiré profit de celui-ci dans leurs propres activités ou par le biais de leurs chaînes d’approvisionnement.

Dans le cas de Nike, les plaignants, sur la base d’un rapport de l’Institut de politique stratégique d’Australie, soupçonnent l’entreprise d’avoir « des relations ou des liens de chaîne d’approvisionnement » avec six entreprises elles-mêmes liées au travail forcé des Ouïghours, cette minorité persécutée par le gouvernement chinois. Ce rapport australien, publié en mars 2020, estimait à plus de 80 000 le nombre de Ouïghours travaillant dans les usines alimentant des compagnies bien connues, dont Nike, dans des conditions s’apparentant au travail forcé.

Dynasty Gold, quant à elle, aurait bénéficié du travail forcé de Ouïghours dans une mine du nord-ouest du Xinjiang située à proximité de centres de « détention » ou de « rééducation », selon la plainte.

En avril 2023, la compagnie a répondu à l’OCRE que les allégations ne sont étayées par aucun élément de preuve, qu’elle n’exerce aucun contrôle opérationnel sur la mine et qu’elle a mis fin à ses activités d’exploration minière au Xinjiang en 2008. Un argument qui ne convainc pas le bureau de l’ombudsman, qui juge que la réponse de l’entreprise « soulève des questions de fait qui justifient une enquête ».

L’OCRE indique que dans le cadre des deux plaintes, la médiation n’est pas envisageable pour le moment, une situation que l’ombudsman juge préoccupante. Cette dernière mentionnait également que les enquêteurs ne pourraient pas se rendre sur le terrain. L’enquête reposera donc sur des experts qui « comprennent le contexte de la région ».

Pouvoirs limités

L’annonce fait suite au dépôt, en juin 2022, de 13 plaintes portant sur les activités d’entreprises canadiennes à l’étranger par un regroupement de 28 organisations, dont plusieurs ONG de défense des droits de la personne. Ce mardi, l’OCRE rendait publics ses « rapports d’évaluation initiale » pour 2 de ces 13 plaintes et décidait d’aller de l’avant avec des enquêtes. Les 11 autres plaintes sont toujours sous analyse.

L’OCRE examine les plaintes d’individus ou d’organisations relatives à des atteintes alléguées aux droits de la personne par des entreprises canadiennes des secteurs du vêtement, des mines, du pétrole et du gaz opérant à l’étranger. L’organisme fédéral ne possède toutefois pas de pouvoir pouvant contraindre les entreprises à témoigner ou à fournir de l’information.

« Le véritable pouvoir de l’OCRE, explique Mme Meyerhoffer, est justement d’attirer l’attention sur des situations impliquant des violations des droits de la personne qui, en temps normal, ne seraient pas portées à l’attention du public ou du gouvernement canadien. »

Elle ajoute pouvoir enquêter même sans la participation des entreprises. L’OCRE peut aussi formuler des recommandations, par exemple retirer le soutien gouvernemental à une entreprise fautive ou inciter celle-ci à verser une indemnité aux personnes lésées.

Assez de mordant ?

Un pouvoir qui est largement insuffisant, selon Emily Dwyer, directrice des politiques au Réseau canadien sur la reddition de compte des entreprises. « Le gouvernement pense que les mécanismes volontaires, les mécanismes de médiation, sont une réponse à ce problème même si les preuves sont qu’on a vraiment besoin de quelque chose de plus contraignant », affirme-t-elle. Elle reconnaît toutefois la complexité de mettre en place des lois régissant les entreprises au-delà des frontières.

Mme Dwyer déplore également la lenteur du processus. Elle doute que l’enquête apporte des réponses aux questions soulevées en juin 2022 tant que l’OCRE ne pourra pas forcer les entreprises à coopérer. « Quelle est la valeur ajoutée de ce genre d’exercice ? » demande-t-elle.

Une critique partagée par Lori Waller, de l’organisme Above Ground, une ONG veillant au respect des droits de la personne par les entreprises canadiennes à l’étranger. « Il faut plus que de la transparence, dit-elle, il faut de la reddition de compte. Peu importe les résultats de ces enquêtes, le plus que [l’ombudsman] peut faire est de recommander qu’une compagnie change ses processus. »

Elle doute aussi de la possibilité d’obtenir des informations sur ce qui se passe au Xinjiang, surtout si les entreprises ne sont pas forcées d’ouvrir leurs livres. « Il y a eu des discussions pour donner ces pouvoirs [à l’ombudsman], rappelle-t-elle. Ce serait le bon moment pour le faire. »