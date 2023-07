Apprendre le français au McDonald’s

C’est non loin des friteuses et des boulettes de viande qu’une vingtaine de Philippins, arrivés au Québec il y a quelques mois, apprennent les rudiments de la langue française.

Dans de petites salles des restaurants McDonald’s de Joliette et de Berthierville, ces nouveaux employés suivent des cours de français subventionnés par le ministère de l’Emploi du Québec pendant leurs heures de travail. L’accent est mis d’abord sur le vocabulaire dont ils ont besoin pour travailler.

« J’ai dit à la professeure que ça aiderait qu’ils connaissent les chiffres en français, pour appeler les clients par leur numéro de commande. C’est bien qu’ils sachent certains mots, comme « la crème » et « le sucre », donc elle a insisté sur ces mots-là », rapporte Marc Savage, directeur des opérations pour ces deux restaurants appartenant au même franchisé.

Ce dernier explique que les recrues ont été choisies pour combler le manque criant de personnel, si important qu’une réduction des heures d’ouverture était envisagée. Pour leur employeur, qui les a embauchés par le biais du Programme des travailleurs étrangers temporaires, il est essentiel qu’ils puissent rapidement communiquer avec leurs collègues et les clients en français.

« Ils sont vraiment bien accueillis. Ce n’est arrivé qu’une seule fois qu’un client a fait une plainte, parce qu’un travailleur comprenait moins bien le français. Je lui ai dit : “S’ils ne sont pas là, la porte va être barrée” », raconte M. Savage.

Ces travailleurs avaient déjà de l’expérience en restauration, certains dans des McDonald’s. Plusieurs d’entre eux étaient même gestionnaires pour la bannière dans leur pays d’origine. S’ils ont accepté d’être déracinés, c’est dans l’espoir de faire venir leur famille et de refaire leur vie au Canada, constate le directeur.

Ils sont donc très motivés à s’intégrer. C’est aussi ce que souhaite leur employeur. « Ils arrivent avec une petite base de français. Ils ont commencé des cours de français par eux-mêmes sur Internet », dit-il.

Marcelle Abdelmessih enseigne le français à une partie d’entre eux. Elle estime que son groupe est très fort. « Ils absorbent comme des éponges. Par exemple, il y en a un qui me demande comment dire “ Peux-tu m’aider s’il te plaît ?”. Je lui réponds. Dès qu’il sort de la classe, il répète à plusieurs de ses collègues : “Peux-tu m’aider s’il te plaît ?” »

Une pratique répandue

M. Savage assure qu’aucun Philippin ne prend la place d’un Québécois. Il croit que le recours aux travailleurs étrangers va continuer d’augmenter dans cette industrie, qui manque cruellement de travailleurs. Ces franchises de McDonald’s sont d’ailleurs loin d’être les seules dans leur situation. À titre d’exemple, entre octobre 2022 et mars 2023, trois restaurants McDonald’s différents, à Montréal, à Baie-Comeau et à Amos, ont obtenu une autorisation fédérale pour faire venir en tout une vingtaine de travailleurs étrangers temporaires.

Avant de se lancer dans l’aventure, l’équipe de M. Savage avait discuté avec plusieurs propriétaires de McDonald’s qui étaient plus avancés dans le processus. Leur expérience avec des travailleurs philippins était positive, dit-il.

Dans la dernière année, plusieurs restaurants québécois ont obtenu un résultat positif à une étude d’impact sur le marché du travail, un document délivré par le gouvernement du Canada pour l’embauche de travailleurs étrangers, pour des centaines de postes. Par exemple, entre mars 2022 et mars 2023, ils ont pu recruter à l’étranger 2351 cuisiniers, 1773 superviseurs des services alimentaires et 1238 serveurs au comptoir, aides de cuisine et membres du personnel de soutien.

Vice-président aux affaires publiques pour l’Association Restauration Québec, Martin Vézina constate une hausse du recours à la main-d’oeuvre temporaire dans tous les types de restaurants, de la restauration rapide à la gastronomie en passant par les établissements familiaux. D’ailleurs, depuis janvier 2022, les entreprises du secteur ont le droit d’employer jusqu’à 20 % de travailleurs étrangers temporaires, plutôt que 10 %.

« L’objectif est d’avoir ces travailleurs de façon permanente, mais avec les programmes actuels, il est difficile de faire venir des gens pour des métiers peu qualifiés. Par dépit, les restaurateurs se rabattent là-dessus », indique M. Vézina.

Dans cette industrie, la francisation est importante, estime-t-il. « Les clients veulent être servis en français et les employés travaillent en français, donc c’est important que les immigrants parlent français ou qu’ils l’apprennent. »

McDonald’s Canada n’a pas répondu à nos demandes d’information.