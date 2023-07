Sauver le patrimoine québécois, une brique à la fois

Il ne se fabrique plus aucune brique au Québec depuis 2016. Comment assurer le maintien ou la rénovation d’immeubles patrimoniaux — ou plus simplement d’un vieux triplex — quand les matériaux d’origine n’existent plus ? La plateforme Web-Recyc pense avoir trouvé la solution du côté des briques recyclées.

Web-Recyc se présente comme le « Tinder » de la brique recyclée. Les entrepreneurs ou les propriétaires d’immeubles qui défont des murs extérieurs entiers ont, depuis le début de l’été, l’option d’y afficher la brique dont ils héritent avant de l’envoyer dans un site d’enfouissement.

Il faut souvent attendre quelques semaines, le temps de décrocher un permis, pour pouvoir se débarrasser des résidus de construction, puis il faut payer selon la quantité de déchets envoyés au dépotoir. En refilant sa vieille brique sur Web-Recyc, il est possible de réduire ces coûts, puis de recevoir un reçu de don de charité pour la valeur des matériaux remis à un tiers via la plateforme.

À l’autre bout de la chaîne, un autre immeuble sera probablement rénové à partir de la brique ainsi récupérée et réutilisée. Le processus semble faire l’affaire de tout le monde. Tommy Bouillon compare sa plateforme à une banque de sang ou de dons d’organes.

« Entreposer de la brique, ce n’est pas rentable. Il fallait un moyen de réduire le temps nécessaire pour trouver de la vieille brique. On a lancé le site le 19 juin dernier et ça a vraiment décollé à partir de là. On savait que la demande était forte, il fallait assurer l’offre », dit-il en entrevue avec Le Devoir.

2 millions de briques

Alors qu’il ne se fabrique plus de briques au Québec depuis sept ans, Web-Recyc pourrait faciliter la récupération et la réutilisation, dans la grande région de Montréal seulement, de quelque 2 millions de briques par an à partir de l’an prochain, calcule Tommy Bouillon.

Pour y arriver, il a fallu aller plus loin que créer un site Web. D’abord, grâce au Programme d’aide à la recherche industrielle du Conseil national de recherches du Canada, à Recyc-Québec et à la Ville de Montréal, entre autres, Tommy Bouillon a créé en 2021, sous l’égide de la société Maçonnerie Gratton qu’il dirige également, une machine appelée Brique Recyc capable de « nettoyer automatiquement » de la vieille brique. Sa cadence : une brique toutes les sept secondes.

Brique Recyc est ensuite devenue une entreprise à part entière. En plus de la plateforme Web-Recyc, elle a créé des caissons nouveau genre qui permettent aux travailleurs de la construction qui doivent démonter des murs de conserver la brique en bon état, plutôt que de la balancer dans une chute qui la mène dans un conteneur situé au sol, où elle finit généralement par se fracasser.

« Les démolisseurs peuvent les utiliser pour déposer la brique dedans, à hauteur d’homme, sans rien abîmer, explique M. Bouillon. Après ça, la livraison de vieilles briques est assurée par un partenaire qui distribue déjà de la brique neuve et qui ramène ensuite la brique récupérée dans ses camions qui, autrement, seraient vides. Avec ce modèle, on réutilise la brique et ça ne change à peu près rien aux façons de faire et aux habitudes des gens de la construction. »

Un patrimoine menacé

La brique n’est plus le matériau tout usage qu’il était autrefois. Les grands immeubles modernes lui préfèrent l’acier, le verre et d’autres matériaux au goût du jour. La brique quand même utilisée dans la construction partout au Québec doit être importée de l’Ontario ou des États-Unis.

Elle coûte cher et, pour chaque nouvel immeuble, elle fait un peu plus disparaître le patrimoine bâti québécois.

« Si tu dois rénover des immeubles déjà existants, [comme] le troisième étage d’un triplex, il faut de la brique. La plupart du temps, les gens jettent tout et achètent ensuite de la brique neuve », dit Tommy Bouillon. Les coûts ont monté, ça enlève du cachet du bâtiment original et ça transforme le visage de quartiers qui, dans des villes comme Montréal, ont fait leur réputation sur l’apparence unique de leurs façades de briques tout en couleurs.

« On dit qu’on n’a pas de briques d’un côté et, de l’autre, on la jette à la tonne à la poubelle, poursuit Tommy Bouillon. C’est un non-sens de dire qu’on ne peut pas protéger notre patrimoine, alors qu’on le peut. »

Pour Brique Recyc, en tout cas, c’est une occasion à saisir. L’entreprise planifie déjà son expansion au Québec dans les prochains mois. Elle a trouvé des partenaires pour s’attaquer dans la foulée aux marchés de l’Ontario et des États-Unis. Comme Montréal, des villes comme New York et Boston se sont érigées à une époque où la brique régnait sur l’architecture urbaine.

On dit qu’on n’a pas de briques d’un côté et, de l’autre, on la jette à la tonne à la poubelle

Avec sa plateforme Web-Recyc, elle espère augmenter l’offre de briques. La demande, elle, est énorme. Le problème est le même partout sur la planète, constate l’entreprise québécoise. Même si les causes ne sont pas les mêmes partout. « On a même reçu une demande pour notre système de nettoyage de briques qui provenait de l’Ukraine… »