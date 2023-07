Une nouvelle hausse du taux directeur redoutée

Ce texte est tiré du Courrier de l’économie. Pour vous abonner, cliquez ici.

La Banque du Canada fera une annonce mercredi concernant le taux directeur et, déjà, les prévisionnistes économiques s’attendent à une nouvelle hausse. Quelles seraient les répercussions sur les versements hypothécaires ?

Tant les détenteurs de prêts à taux variable que ceux qui s’apprêtent à renouveler leur hypothèque redoutent une (très) possible nouvelle hausse du taux directeur.

Elle viendrait ajouter une pression financière supplémentaire sur les propriétaires, alors que certains sont déjà pris à la gorge.

Prenons un exemple. Actuellement, le taux préférentiel se situe à 6,95 %. Pour une hypothèque de 400 000 $, amortie sur une période de 25 ans, cela équivaut à des versements mensuels de 2789 $.

Si la Banque du Canada augmente son taux directeur de 25 points de base mercredi et que le taux préférentiel augmente d’autant pour atteindre 7,20 %, cela signifie que les versements mensuels pour ces conditions d’hypothèque passeraient à 2851 $, soit une hausse mensuelle d’environ 60 $.

Une hausse qui s’ajoute aux neuf autres des derniers mois.

Gardons l’exemple de cette hypothèque de 400 000 $. Si vous avez souscrit un tel prêt durant la pandémie, quand le taux préférentiel était à un plancher de 2,45 % pour un versement mensuel de 1782 $, que votre taux arrive à échéance et que vous avez aujourd’hui à le renouveler, votre nouveau versement serait de 2789 $ — soit une augmentation de plus de 1000 $ par mois.

Devant cette remontée vertigineuse des taux, Véronique Caron, courtière hypothécaire et gestionnaire d’équipe chez Multi-Prêts Hypothèques, invite les emprunteurs à demander de l’accompagnement.

« On peut trouver des solutions pour essayer de les soulager. On peut rouvrir l’hypothèque et changer la période d’amortissement », indique-t-elle.

À terme, les taux devraient aussi finir par se stabiliser et « commencer à redescendre en 2024 », indique la courtière. Mais à quel niveau ? « C’est la grande inconnue », reconnaît-elle.

Accès à la propriété plus difficile

De manière générale, ces hausses répétées des taux d’intérêt érodent l’accès à la propriété, souligne Mme Caron.

Pour qualifier leurs clients à un prêt, les courtiers hypothécaires doivent appliquer « un test de stress », rappelle-t-elle.

En d’autres termes, les clients doivent être capables de se qualifier selon l’option la plus élevée des deux suivantes : en fonction d’un taux à 5,25 % ou du taux hypothécaire proposé auquel on ajoute 2 points de pourcentage.

« En ce moment, c’est la deuxième option puisqu’on est bien au-dessus de 5,25 %. Ça limite beaucoup la marge de manoeuvre des clients. Ça cause une réduction importante du montant qu’ils peuvent emprunter », souligne la courtière hypothécaire.

Mme Caron donne toutefois quelques conseils à ceux qui souhaitent acheter une propriété, malgré des conditions difficiles.

« Il est important de bien choisir son prêteur, pas seulement selon les taux qu’il propose, mais aussi selon les pénalités en cas de réouverture de l’hypothèque. Par exemple, si vous choisissez un taux fixe et que les taux redescendent entre-temps, il pourrait être avantageux de rouvrir le contrat pour accéder aux taux plus bas si les pénalités ne sont pas trop élevées », indique-t-elle.

De plus, la courtière suggère d’envisager l’acquisition d’un plex, pour lequel « la qualification est plus souple », en raison des revenus de location qu’on peut en tirer. « Ça peut être une stratégie pour accéder à la propriété », dit-elle.