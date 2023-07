Le marché immobilier se refroidit à Montréal, mais se réchauffe à Québec

Le marché immobilier de la métropole s’est brusquement refroidi en juin, tandis que celui de la capitale « débute l’été avec vigueur », selon une compilation statistique de l’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ).

Dans le Grand Montréal d’abord, les ventes de maisons ont diminué de 10 % en juin sur un an. Il faut remonter en 2015 pour observer un niveau de ventes similaire pour un mois de juin.

Cette baisse de vente se remarque tout particulièrement dans le marché des petites propriétés à revenus où le nombre de transactions a diminué de 16 %.

Le montant des transactions a également diminué. Le prix médian des plex s’est établi à 726 500 $ en juin, soit une baisse de 6 %. Avec un prix médian de 390 000 $, les copropriétés ont enregistré une baisse de 5 % pour la période. Les unifamiliales se sont transigées à un prix médian de 550 000 $, une diminution de 4 % par rapport à l’année dernière.

Ces statistiques se fondent sur la base de données provinciale Centris des courtiers immobiliers.





La hausse continue des taux d’intérêt (qui atteignent maintenant près de 7 % pour les hypothèques) contribue certainement à ce refroidissement. « Par conséquent, [les acteurs du marché] peuvent reporter leur projet d’achat ou de vente », indique l’APCIQ.

Le nombre de propriétés placées sur le marché a tout de même connu un bond de 32 % par rapport à l’an dernier. Ainsi, 15 806 inscriptions ont été répertoriées dans le grand Montréal en juin 2023.

L’immobilier montréalais demeure toujours le plus cher au Québec. Plus de 50 % des propriétés unifamiliales mises en marché y sont affichées à plus de 700 000 $.

Somme toute, « les prix tendent à se stabiliser alors que les conditions de marché favorisent légèrement moins les vendeurs », résume l’APCIQ

Vigueur à Québec

Le marché immobilier s’est replié légèrement à Québec le mois dernier (-2 % du nombre de ventes conclues), mais cela ne reflète pas la « vigueur » du marché, selon l’APCIQ. « Le niveau de ventes demeure largement supérieur à la moyenne historique pour un mois de juin », soutient-on.

Les prix sont en augmentation dans toutes les catégories de propriétés. Le prix médian des plex s’est établi à 405 000 $ en juin 2023, soit une hausse de 7 % par rapport à la même période l’année passée. La catégorie des copropriétés, avec un prix médian de 245 000 $, suit avec une augmentation de 2 %. Enfin, le prix médian des unifamiliales demeure stable à 350 000 $ pour une variation de 1 %.

Le nombre de propriétés en vente à Québec a lui connu un bond de 19 % le mois dernier par rapport à l’année dernière. L’augmentation des inscriptions en vigueur a été plus marquée du côté des unifamiliales (31 %). Une hausse de l’inventaire est aussi observée pour les copropriétés (9 %). On note toutefois un recul des inscriptions de 8 % pour les plex.

Les futurs acheteurs de Québec sont relativement « insensibles » aux variations du taux d’intérêt « contrairement aux marchés de la province qui ont été les plus exposés à une forte inflation du prix des propriétés au cours des dernières années », analyse Charles Brant, directeur du Service de l’analyse de marché de l’APCIQ.

Le marché immobilier québécois demeure toujours à l’avantage des vendeurs, selon lui.