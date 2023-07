Alors, utiliserez-vous Threads plutôt que Twitter?

Quatre mois de développement mais au moins quinze années de jalousie plus tard, Meta s’installe enfin avec sa nouvelle application Threads dans l’espace social jusqu’ici surtout occupé par Twitter : celui des publications sociales de courte longueur. Est-ce que ce petit frère d’Instagram se fera une place durable dans le marché du microblogage ?

Threads semble le résultat de deux facteurs : d’abord, la maxime non officielle de Meta, l’ex-Facebook, a toujours été : si vous ne pouvez pas les racheter, copiez-les. En 2008, Facebook a vu son offre d’achat de 500 millions $US être refusée par Twitter, confiait récemment un de ses cofondateurs, Biz Stone.

Le lancement de Threads n’est pas sans rappeler comment les stories ont été intégrées à Facebook et Instagram, de courtes publications éphémères directement reprises de Snapchat. C’est aussi la même stratégie que celle qui a mené à la création des reels, ces courtes vidéos ludiques insérées sur Facebook pour faucher l’herbe sous le pied de TikTok.

Vu la pleine déroute que subit ces jours-ci Twitter, qui appartient désormais au multimilliardaire Elon Musk, le moment ne pouvait être mieux choisi par Meta pour lancer un nouveau réseau social empruntant ses principales caractéristiques.

Pourquoi maintenant?

Meta possède un poids énorme dans le marché des réseaux sociaux, mais depuis quelques mois, sa croissance s’essouffle. L’occasion est donc belle pour se relancer en diversifiant un brin son offre.

Le moment choisi et la stratégie adoptée font le bonheur des analystes financiers. Jeudi matin, pas tout à fait 12 heures après le lancement dans 100 pays de l’application Threads pour téléphones Android et pour l’iPhone, la firme KeyBanc Capital calculait que Threads avait le potentiel d’aller chercher au moins le tiers des quelque 368 millions d’abonnés réguliers que Twitter comptait partout dans le monde à la fin 2022.

La firme pense que la moitié des utilisateurs de Twitter au Canada et aux États-Unis pourraient migrer vers Threads avant la fin 2024.

Comment ça marche?

À son lancement, on qualifiait Instagram du « Twitter de la photo ». Threads, c’est en quelque sorte l’Instagram des messages texte. Les utilisateurs d’Instagram ont d’ailleurs automatiquement leur compte Threads prêt à être activé, puisque les deux partagent la même banque d’abonnés. Comme Instagram à ses débuts, Threads n’est offert que sous la forme d’une application mobile.

Comme sur Twitter, on peut publier sur Threads des messages courts – d’une longueur maximale de 500 caractères dans son cas – accompagnés ou pas de photos ou d’hyperliens. On peut s’abonner au compte des gens qui nous intéressent et commenter ou partager leurs publications.

Aussi, et non sans ironie : on ne peut pas modifier sur Threads une publication déjà publiée, une lacune de Twitter qui irrite depuis des années ses utilisateurs.

Qu’est-ce qui distingue Threads de Twitter?

On ne peut pas effectuer de recherche par mot-clic sur Threads. La personnalisation du fil de publications est aussi limitée, alors qu’on peut choisir entre deux fils plus ou moins personnalisés du côté de Twitter. Ce sont des algorithmes — et pas leur chronologie — qui décident de l’ordre des publications sur Threads.

L’application a été mise en ligne rapidement et les améliorations suivront. La plateforme publicitaire qui permettrait éventuellement à Meta de générer des revenus à partir de cette nouvelle application apparaîtra sûrement dans les prochaines semaines. Selon les analystes, Threads permettrait à Meta d’ajouter jusqu’à 800 millions $US à ses revenus publicitaires en 2024 seulement.

Plusieurs outils de gestion des publications sont absents de Threads. La programmation, la métrie et la promotion n’existent pas, ce qui pour le moment réduit l’attrait de la plateforme pour les influenceurs et les annonceurs, une absence que le public apprécie probablement. On ne trouve pour le moment aucun faux compte ni aucun compte automatisé, ce qui ne devrait tarder. Ça allège quand même beaucoup l’atmosphère sur Threads.

Qui est déjà sur Threads?

Plus de 5 millions de comptes se sont créés sur Threads dès les premières heures de sa mise en ligne, mercredi soir.

Parmi ceux-ci, Meta a convaincu des partenaires de joindre son réseau social dès le jour un et d’y publier fréquemment des messages. Netflix a rapidement pris l’ascendant sur la plateforme en commentant le lancement de Threads. Airbnb et Guinness World Records, ont aussi été invitées très tôt sur Threads. Des personnalités anglophones sont aussi présentes, dont le chef Gordon Ramsay, l’acteur Jack Black et la chanteuse pop Shakira.

Au Québec, on peut se demander si des personnalités qui boudent présentement Twitter, comme l’animateur Guy A. Lepage, seront attirées par Threads. Des gens parmi les premiers utilisateurs s’amusent de constater qu’à ce stade-ci, même les personnalités les plus connues du grand public n’accumulent pas des masses d’abonnés sur Threads.

Threads est-elle sûre?

Oui et non. Les chances sont assez nulles que l’information personnelle partagée avec Threads finisse dans les mains d’un gouvernement central comme celui de la Chine, une critique souvent entendue à propos de TikTok.

Cela dit, l’application Threads collecte beaucoup de données une fois qu’on l’installe sur son téléphone. Meta, même si ce n’est pas la Chine, est une machine à siphonner les données personnelles. C’est son modèle d’affaires.

Threads peut accéder par défaut à des données liées à la santé et à la situation financière de ses utilisateurs. Elle s’informe aussi régulièrement sur leur localisation exacte. Elle peut récupérer l’historique de navigation entier et peut jeter un coup d’oeil au carnet d’adresses.

C’est beaucoup. C’est la raison pour laquelle Threads n’est pas disponible pour les internautes européens. L’Union européenne juge exagérée la façon dont Facebook collecte les données de ses utilisateurs.

Ailleurs dans le monde, c’est le prix à payer pour accéder gratuitement à Threads. Car sur Internet, on le sait, rien n’est jamais vraiment gratuit…