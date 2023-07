Les consommateurs devraient souffrir de la grève portuaire en Colombie-Britannique

Les consommateurs et les petites entreprises devraient ressentir l’impact de la grève des travailleurs portuaires en Colombie-Britannique, préviennent des groupes d’affaires, alors que les installations qui traitent une grande partie des marchandises commercialisées au Canada restent fermées.

Les organisations de l’industrie estiment que l’arrêt de travail des 7400 employés du secteur portuaire — qui en est maintenant à son cinquième jour — soutiendra les expéditions, épuisera les stocks et fera grimper les prix des biens en pénurie.

Les petites et moyennes entreprises seront les plus touchées, car elles ont moins de ressources et moins d’influence sur lesquelles s’appuyer, a estimé le patron du groupe commercial Manufacturiers et exportateurs du Canada, Dennis Darby.

« Les entreprises ne gèrent pas d’énormes stocks, comme nous l’avons vu pendant la pandémie », a souligné M. Darby, ajoutant que certaines ne pourraient tenir que quelques jours.

« Elles peuvent avoir des contrats avec leurs clients et n’ont pas la capacité de répercuter les augmentations [de coûts] », a-t-il ajouté. Mais pour celles qui le peuvent, « cela ne fait qu’accentuer l’effet inflationniste potentiel ».

Même si des contrats pourraient être perdus si des marchandises n’étaient pas livrées ou reçues à temps, les données périssables non livrées pourraient aussi faire perdre des ventes et des « revenus considérables » aux détaillants, a fait valoir le vice-président aux affaires nationales de la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante, Jasmin Guénette.

Bob Ballantyne, conseiller principal et ancien président de l’Association canadienne de gestion de fret, affirme que les consommateurs pourraient éventuellement observer des hausses de prix dans des secteurs allant des vêtements aux véhicules automobiles.

« Le fait que tant de biens de détail proviennent [d’Asie de l’Est] ces jours-ci — de la Chine, du Vietnam et de la Corée — fait en sorte que les détaillants, et bien sûr les consommateurs, seront grandement touchés », a expliqué M. Ballantyne.

« Le pincement se fera sentir très largement dans toute l’économie canadienne. »

Le flux de pièces automobiles et de matériaux de construction au Canada ralentira également, nuisant aux chaînes d’approvisionnement déjà engorgées, a-t-il affirmé. « Les gens attendent des véhicules, et cela va encore aggraver la situation à court et moyen terme. »

Pendant ce temps, les exportateurs pourraient bientôt faire face à une crise d’entreposage, ainsi qu’à d’éventuelles fermetures temporaires.

« S’il s’agit d’industries avec un processus continu, comme certaines industries chimiques, l’arrêt de ces activités est un gros problème et coûte beaucoup d’argent », a observé M. Ballantyne.

Les entreprises spécialisées dans des produits tels que le bois, les engrais et le soufre sont toutes confrontées à l’arrêt des expéditions outre-mer à partir des ports de la côte ouest.

Les produits céréaliers continuent d’être expédiés à l’étranger, conformément aux règles du Code canadien du travail.

Négociations

Les travailleurs des ports de la Colombie-Britannique ont entamé leur grève samedi, avant que les négociations sur les salaires, l’automatisation et la sous-traitance ne se retrouvent dans une impasse dans les ports, qui traitent 16 % du total des marchandises commercialisées au pays.

Le syndicat, l’International Longshore and Warehouse Union Canada, affirme que sa compétence en matière d’entretien est érodée par l’utilisation d’employés contractuels, et que le principal problème est le refus des employeurs d’accepter « une phrase » d’un document sur l’entretien.

De son côté, l’Association des employeurs maritimes de la Colombie-Britannique affirme que le syndicat tente « d’élargir de manière agressive » son contrôle des tâches d’entretien bien au-delà d’un accord qui, selon l’association, est « légalement bien établi depuis des décennies ».

Des organisations d’entreprises ainsi que des représentants de l’Alberta et de la Saskatchewan ont demandé à Ottawa d’intervenir et de mettre fin à la grève, mais le ministre fédéral du Travail, Seamus O’Regan, a dit souhaiter que le syndicat et les employeurs retournent à la table des négociations.