Québec octroie 50 millions aux entreprises touchées par les feux de forêt

Un programme d’aide de 50 millions de dollars viendra soutenir les entreprises de huit régions du Québec qui font face à des difficultés en raison des feux de forêt d’une ampleur sans précédent. Dans certains secteurs, notamment en Abitibi-Témiscamingue, des villes entières ont été évacuées, ce qui a forcé la fermeture temporaire d’une série d’entreprises — et privé de revenus un grand nombre de travailleurs.

L’activité économique a aussi été paralysée par les interdictions d’accès aux forêts publiques et la fermeture des chemins forestiers décrétées depuis le début du mois de juin.

L’aide gouvernementale, qui prendra la forme de prêts et de garanties de prêt, représente un baume pour les entreprises qui subissent ces circonstances difficiles, a souligné Christopher Skeete, ministre délégué à l’Économie, lors d’une conférence de presse mercredi à La Sarre, en Abitibi-Témiscamingue.

« Je suis conscient que c’est un prêt, ce n’est pas idéal, je peux comprendre, a dit le ministre. Par contre, pour moi, je considère que pour le moment, c’est la chose à faire. » Il a ajouté que le programme « permet aussi aux entreprises de payer les employés ».

Ces mesures ciblent des entreprises dans la plupart des secteurs d’activité, notamment les scieries, les papetières, les pourvoiries, les entreprises touristiques et les commerces de proximité, a-t-il expliqué.

Certaines entreprises de 23 MRC situées dans huit régions (Abitibi-Témiscamingue, Côte-Nord, Lanaudière, Laurentides, Mauricie, Nord-du-Québec, Outaouais et Saguenay–Lac-Saint-Jean) seront admissibles.

Les prêts et garanties de prêt d’un maximum de 50 000 $ par entreprise visent à soutenir le fonds de roulement nécessaire à son fonctionnement. La valeur des prêts sera déterminée en fonction des besoins en liquidités de chacune sur une période de trois mois à compter du début de l’interdiction d’accès en forêt.

Pour être admissibles, les entreprises devront « démontrer un lien de cause à effet entre leurs problèmes financiers ou opérationnels et leur situation par rapport aux feux de forêt », a expliqué le ministre. Elles devront montrer un manque de liquidités dû à l’impossibilité de livrer plus de la moitié de leurs produits ou de recevoir plus de la moitié de leurs approvisionnements durant quatre semaines consécutives.

Les prêts seront assortis d’un taux d’intérêt de 4,25 %, « un taux avantageux qui est plus bas que le taux marchand », selon Christopher Skeete. Les entreprises pourront profiter d’un moratoire de remboursement du capital de 3 à 12 mois, au-delà duquel les prêts seront amortis sur 36 mois, dans la plupart des cas.

Aide aux pourvoiries

Les pourvoiries auront droit à un traitement spécial. « L’industrie touristique, ces dernières années, a été profondément touchée », a déploré la ministre du Tourisme, Caroline Proulx.

Dans le cadre du nouveau programme d’aide, le gouvernement propose « une mesure qui s’adapte spécifiquement à la situation des entreprises qui exploitent une pourvoirie au Québec », a révélé Mme Proulx, en raison de leurs besoins de liquidités importants. Le montant des prêts accordés aux pourvoiries sera calculé sur la base des besoins de fonds de roulement sur une période de 18 mois — au lieu de 3 pour les autres entreprises — à compter du début de l’interdiction d’accès en forêt.

La ministre précise que même si les pourvoiries ont droit à un traitement spécial, toutes les entreprises touristiques qui se qualifient pourront profiter de l’aide offerte, notamment les entreprises d’hébergement, les festivals et les campings.