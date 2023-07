Les ménages vulnérables durement touchés par la hausse du coût de la vie

L’augmentation du coût de la vie et la baisse des prix de l’immobilier ont eu un effet « sans précédent » sur l’épargne nette et le patrimoine des ménages les plus vulnérables, estime Statistique Canada, qui a publié mardi matin les données des comptes économiques des ménages canadiens.

On y apprend entre autres que les inégalités de revenus se sont accrues au premier trimestre de 2023 par rapport à l’an dernier. Les groupes d’âge plus jeunes sont particulièrement affectés par la baisse des prix de l’immobilier et par l’ampleur du ratio de la dette sur le revenu, estime l’agence fédérale, qui prévoit que l’inflation et les taux d’intérêt devraient continuer à faire pression sur la capacité des ménages vulnérables à « joindre les deux bouts ».

Statistique Canada indique que « l’écart entre les riches et les pauvres se creuse au rythme le plus élevé jamais enregistré » et que « relativement peu de ménages » détiennent la majeure partie de la richesse au pays. En effet, « l’écart de la valeur nette entre les patrimoines les plus élevés et les plus bas a augmenté de 1,1 point de pourcentage au premier trimestre de 2023 par rapport au même trimestre un an plus tôt », selon l’agence. Il s’agit de l’augmentation la plus rapide jamais enregistrée depuis 2010, année depuis laquelle ces données sont calculées.

Résultat : le quintile des ménages au patrimoine le plus élevé possédait 67,8 % de la richesse au premier trimestre, alors que les 40 % des ménages au patrimoine le plus faible, généralement les plus jeunes, ne représentaient que 2,7 % de la valeur nette au pays.

Statistique Canada précise que « les ménages ayant le patrimoine le plus bas ont été plus touchés par les pressions économiques récentes » que les ménages au patrimoine le plus élevé, présentant des baisses de valeur nette respectives de 13,8 % et 3,8 % sur un an.

Augmentation inégale des revenus

La part du revenu disponible des ménages les plus fortunés a augmenté, alors que celle des revenus inférieurs a diminué, accroissant l’écart de 0,2 point de pourcentage, à 44,7 %, par rapport au premier trimestre 2022. L’écart de revenu demeure toutefois inférieur à son niveau prépandémique.

Statistique Canada révèle que les salaires moyens des ménages ont augmenté de 4 % au premier trimestre de 2023. Pour le quintile de revenu inférieur, l’augmentation des salaires moyens n’a été que de 1 %. Cela dit, les ménages à plus faibles revenus ont profité d’une hausse appréciable des paiements de transfert provenant notamment des prestations de retraites fédérale et provinciale (48,5 %), contre une baisse de 18,8 % pour l’ensemble des ménages.

L’agence fédérale indique que « les pressions inflationnistes et l’augmentation des taux d’intérêt ont eu une incidence négative sur le revenu disponible des ménages gagnant les revenus les plus faibles ». Elle attribue ces pressions à l’augmentation du taux directeur de la Banque du Canada et à la diminution des revenus nets de placements, principalement attribuable à l’augmentation des frais d’intérêt sur les cartes de crédits et les prêts hypothécaires.

Le revenu disponible moyen a diminué de 0,2 % pour l’ensemble des ménages lors du premier trimestre par rapport à un an plus tôt. Toutefois, les ménages aux revenus les plus élevés ont vu leur revenu disponible augmenter de 1,9 % sur la même période, entre autres grâce à une hausse des revenus de placements.

Pour l’ensemble des tranches de revenus, à l’exception de la plus élevée, Statistique Canada calcule que « l’épargne nette au premier trimestre a diminué sous les niveaux enregistrés il y a trois ans, au début de la pandémie, car les augmentations du coût de la vie ont dépassé les gains de revenu pour la plupart des ménages ». Les ménages plus fortunés sont donc les seuls qui ont pu augmenter leur niveau d’épargne malgré la hausse du coût de la vie.

Les jeunes particulièrement touchés

C’est la baisse de la valeur des biens immobiliers qui explique la quasi-totalité de la diminution de la valeur nette des ménages au premier trimestre. Le prix moyen d’une maison au pays s’élevait à 686 000 $, en baisse de 13,7 % sur un an.

La valeur nette moyenne des ménages de moins de 35 ans a diminué de 8,7 % sur un an. Cette baisse s’élève à 1,8 % chez les 55 à 64 ans. Statistique Canada explique que le recul inégal de la valeur nette des ménages selon l’âge est dû au fait que l’immobilier représente une plus grande part de la valeur d’un jeune ménage, tandis que les plus vieux ont un portefeuille d’actifs plus diversifié.

L’ampleur du ratio de la dette sur le revenu, surtout chez les plus jeunes, inquiète Statistique Canada. Bien que les revenus d’emplois aient augmenté chez les jeunes travailleurs, « les niveaux constamment élevés des taux d’intérêt et de l’inflation ont continué de limiter leur capacité à joindre les deux bouts », explique l’agence. Chez les 35 à 44 ans, le ratio de la dette sur le revenu atteint 275,8 %, une hausse de 16,6 points de pourcentage par rapport au premier trimestre de 2022.

Statistique Canada prévoit que les niveaux élevés des taux d’intérêt et de l’inflation devraient continuer à peser sur le portefeuille des ménages, « en particulier auprès des groupes vulnérables » comme les groupes d’âge les plus bas et ceux ayant les revenus les plus faibles.