Que devient le crédit d’impôt de 2000 $ pour les 70 ans et plus en 2023?

Est-ce que le crédit d’impôt de 2000 $ pour les 70 ans et plus sera de retour en 2023 et en 2024 ? se demande un de nos lecteurs, Roger Bouchard.

On ne peut jamais être certain de la pérennité d’un incitatif ou d’une mesure d’aide fiscale.

Mais ce crédit maximal de 2000 $ pour les personnes admissibles de 70 ans ou plus, et de 4000 $ pour un ménage dont les deux conjoints sont admissibles, demeurera en 2023. Le coût annuel estimé de cette mesure introduite en 2018 est de 1,8 milliard de dollars. On parle d’un crédit d’impôt remboursable pour le soutien aux aînés, qui vise à procurer une aide financière aux particuliers admissibles, qui doivent être âgés de 70 ans ou plus au 31 décembre, et qui doivent composer avec des revenus modestes.

Son calcul est toutefois modifié cette année.

Il est en 2023 offert aux ménages dont le revenu familial n’excède pas 64 515 $ pour une personne seule, et 119 404 $ lorsque les deux conjoints sont admissibles. Par extrapolation, le revenu ne doit pas dépasser autour de 79 726 $ pour une personne ayant un conjoint non admissible. Quant au crédit réellement obtenu, il est réduit cette année à partir d’un revenu familial de 25 755 $ pour une personne seule et de 41 885 $ pour un couple.

Jusqu’en 2022, cette réduction s’effectuait selon un taux de 5 % pour chaque dollar excédant le seuil. Pour 2023 et les années postérieures, un mécanisme de revalorisation de ce taux a été introduit dans la législation. Le taux de réduction sera de 5,16 % pour l’actuelle année d’imposition.

Dans sa documentation, Revenu Québec précise qu’il va faire le calcul pour le particulier s’il ne le demande pas lors de la production de sa déclaration de revenus. De plus, pour en bénéficier, la personne admissible, et, s’il y a lieu, son conjoint au 31 décembre, doit produire sa déclaration. Enfin, le particulier n’est pas admissible si lui ou son conjoint est exonéré d’impôt.