Vivre plus, travailler moins

Quoi qu’en disent notre teint blême et nos traits tirés lorsqu’arrivent enfin les vacances, on n’a jamais aussi peu travaillé. Mais là, comme ailleurs, tous ne sont pas égaux, et pas toujours pour les raisons qu’on croirait.

Le sociologue français Jean Viard a une façon saisissante de présenter l’effet conjugué de l’amélioration des conditions de travail, du temps que l’on passe désormais sur des bancs d’école et, surtout, de l’allongement de l’espérance de vie. Dans la seconde moitié du XIXe siècle, à l’époque où Émile Zola et Karl Marx dénonçaient les conditions de vie des ouvriers, la durée moyenne de la journée de travail était de 11 à 12 heures, et cet effort se répétait au moins six jours par semaine. La plupart des garçons commençaient à travailler à l’adolescence et avaient, à partir de ce moment, une trentaine d’années supplémentaires d’espérance de vie devant eux.

Un siècle et demi plus tard, cette espérance de vie à l’adolescence a doublé. Parallèlement, le temps moyen passé à étudier approche 19 ans, après quoi on travaille généralement pendant une quarantaine d’années.

Converties en nombre d’heures, ces tendances signifient que, de 1900 à nos jours, la durée de vie est passée, en moyenne, de 500 000 à 700 000 heures, et que le temps qu’un ouvrier consacre au travail a fondu, quant à lui, de 200 000 à seulement 67 000 heures.

Exprimé autrement, le travail salarié comptait, il y a un siècle, pour 40 % de la durée de l’existence et 70 % de la vie éveillée. Aujourd’hui, il ne représente plus, pour les travailleurs, que 10 % de leur existence et 14 % de leur vie éveillée.

Équivalant à 100 000 heures en 1900, le temps libre disponible « hors sommeil et hors travail » a, quant à lui, quadruplé, et il totalise désormais 400 000 heures, dit Jean Viard, dont environ 100 000 heures passées devant la télévision !

Au Québec et ailleurs

Seulement depuis le tournant des années 1960, les Canadiens ont vu leur temps de travail diminuer de presque 20 %, soit passer d’une moyenne de 2059 heures par année à 1686 heures l’année dernière, selon l’OCDE. Ce nombre est inférieur à la moyenne des États-Unis (1811) et des pays de l’OCDE (1752), mais supérieur à celles du Japon (1607), de la France (1511), de la Suède (1440) et de l’Allemagne (1341).

Si l’on se concentre sur le sort des employés à temps plein, cette moyenne était de 1794 heures l’an dernier au Québec, une fois prises en compte les absences et les vacances (-276 heures) ainsi que les heures supplémentaires rémunérées ou non (+75 heures), rapporte l’Institut de la statistique du Québec. C’est moins que les moyennes canadienne (1848) et ontarienne (1852).

Ces moyennes cachent des variations entre les différents types de travailleurs. Au Québec, le total d’heures passées au boulot en 2022 n’était pas le même, par exemple, pour les hommes (1894) et les femmes (1677), les personnes sans diplôme d’études secondaires (1870) et les diplômés universitaires (1775), les travailleurs qui sont syndiqués (1711) et ceux qui ne le sont pas (1852), les employés du secteur public (1654) et ceux du secteur privé (1846), ou encore les travailleurs des industries productrices de biens (1908) et ceux du secteur des services (1757).

Du muet à Netflix

Le raccourcissement des semaines de travail depuis 1900 est allé de pair avec la hausse de la productivité et des revenus des travailleurs, mais aussi avec la diminution du coût réel des loisirs, rapportait en 2021 une étude du Bureau national de recherche économique des États-Unis. Il est logique, y disait-on, de penser que plus le niveau de vie des ménages augmentait, plus ils étaient disposés à consacrer du temps aux loisirs, surtout si le prix relatif de ces derniers diminuait.

Une fois pris en compte l’effet de l’inflation et la qualité offerte, on constate, par exemple, que le prix des téléviseurs est 1000 fois inférieur aujourd’hui à ce qu’il était en 1950, et que les ordinateurs personnels sont 50 fois moins chers qu’ils l’étaient au milieu des années 1990. Le prix d’une sortie au cinéma pour aller voir un film muet en 1919 était équivalent à ce qu’il en coûte aujourd’hui pour écouter pendant un mois autant de films et d’émissions de télé que l’on veut sur une plateforme de diffusion en ligne.