Construire plus ne suffira pas à remédier à la crise du logement, dit l’IRIS

C’est le manque de logements communautaires et sociaux qui prive les Québécois de loyers abordables, selon une étude de l’Institut de recherche et d’informations socioéconomiques (IRIS). « Construire plus ne suffira pas à remédier à la crise », soutient l’organisme.

Dans une « fiche socioéconomique » publiée jeudi, les chercheurs Guillaume Hébert et Julia Posca concluent que la hausse fulgurante du coût des loyers et la pénurie de logements ne résultent pas d’un retard dans les constructions neuves. « En effet, le nombre de mises en chantier de logements locatifs a presque doublé (+102,3 %) entre 2016 et 2020 », peut-on lire.

Mais il y a un bémol : la plupart des nouveaux logements qui aboutissent sur le marché le sont à travers le marché privé, constatent les chercheurs. Les habitations de location communautaire ou sociale — issues par exemple d’AccèsLogis — se font rares. « Au Québec, environ 5 % du parc locatif est constitué de logements sociaux et communautaires, alors qu’il atteint presque 50 % dans certaines villes comme Vienne. »

102,3 % C’est le taux d’augmentation du nombre de mise en chantier de logements locatifs entre 2016 et 2020, selon l’IRIS.

Dans ce contexte, et sans régulation, les loyers montent, déplore l’IRIS. Au Québec, le loyer moyen est passé d’environ 800 $ en 2006 à près de 1000 $ en 2022, selon des données de la Société canadienne d’hypothèques et de logement compilées par l’Institut. Des villes comme Gatineau encaissent. Sur la même période, le loyer moyen y a grimpé de plus de 300 $. C’est sans compter la hausse de loyer moyenne de 13 % subie par les locataires québécois de 2022 à 2023.

« On voit que la baisse importante du taux d’inoccupation [des logements] accompagne aussi la période où il y a une augmentation plus rapide des loyers moyens », ajoute M. Hébert en entrevue avec Le Devoir.

Acheter des logements sociaux ?

La semaine dernière, la ministre responsable de l’Habitation, France-Élaine Duranceau, annonçait ses intentions de financer l’achat d’immeubles déjà existants pour y installer du logement social. À ses yeux, ceci permettrait de limiter la hausse des loyers et d’éviter de longues périodes de construction.

Ses intentions sont louables, soutient M. Hébert. « C’est absolument incontournable : [il faut] retirer des unités du marché locatif pour en faire du logement à but non lucratif, social, communautaire, etc. A priori, ça semble plutôt intéressant. »

1000 $ C’est le montant du loyer moyen au Québec, en 2022. Il était de 800 $ en 2006.

Dans sa fiche, l’IRIS recommande également à Québec de resserrer la réglementation : en instaurant une régulation des loyers, par exemple. « L’interdiction complète des plateformes de type Airbnb doit aussi être envisagée, car les mesures actuelles d’encadrement de l’hébergement touristique sont facilement contournables », indique-t-on.

L’ajout de nouveaux logements sociaux par la voie habituelle — la construction — ne doit pas non plus être abandonné, souligne-t-on. « L’exemple de Vienne montre que la création massive de logement social est un outil puissant pour préserver l’accès au logement à travers le temps.