Le sans-fil canadien fait de l’oeil aux vacanciers

Ça commence à chauffer dans le sans-fil canadien. Traditionnellement plus tranquilles durant la saison estivale, les fournisseurs nationaux semblent vouloir profiter de l’effervescence touristique du moment pour attirer des nouveaux clients aussi bien au Canada qu’ailleurs sur le continent.

Ça a commencé au cours du printemps avec le fournisseur Freedom Mobile, qui a profité de son passage sous l’égide de Vidéotron pour revoir sa carte des prix. Plusieurs forfaits moins attrayants ont disparu et d’autres ont fait leur apparition. Cela comprend un forfait nord-américain à 50 $ par mois, qui offre jusqu’à 40 gigaoctets de données téléchargeables tous les mois aussi bien à partir des États-Unis que du Canada.

Les frais d’itinérance et de dépassement des limites mensuelles sont depuis des années un des principaux vecteurs de croissance des revenus des fournisseurs canadiens de sans-fil. En s’attaquant à ce créneau, avec un forfait de données assez généreux et qui fait tomber la frontière canado-américaine, Freedom Mobile et Vidéotron veulent marquer un grand coup auprès de la lucrative clientèle des voyageurs assidus, pour affaires ou pour le plaisir.

Bell n’a pas tardé à réagir. Le fournisseur dont le siège social est à Montréal a signé une entente avec Air Canada pour déployer son réseau jusque dans les avions du transporteur tout aussi montréalais. Les passagers pourront texter gratuitement à même le wifi d’Air Canada. Les voyageurs étrangers qui visitent le pays se verront offrir une carte SIM pour qu’ils puissent se connecter au réseau de Bell dès leur atterrissage en sol canadien.

9,5 millions de clients potentiels

Tout cela n’est rien en comparaison aux 30 millions de dollars investis ces derniers mois à Montréal par Telus. Le fournisseur établi à Vancouver espère que le rehaussement de son réseau 5G permettra de séduire au moins quelques-uns des 9,5 millions de touristes attendus dans la métropole québécoise au cours de l’été.

Ce sont des événements d’envergure parmi les plus grands au Canada qui ont lieu au circuit Gilles-Villeneuve, dans le Vieux-Port et au parc Jean-Drapeau — bref, un peu partout à Montréal — chaque été. Durant ces événements, les visiteurs brandissent leur sans-fil, filment et photographient ce qu’ils voient, partagent leurs images parfois en direct à des amis ou sur les réseaux sociaux.

Ce sont beaucoup de données mobiles qui sont échangées sur les réseaux sans fil. C’est important que les réseaux résistent à cette pression, explique Nazim Benhadid, vice-président responsable de la construction et de l’exploitation des réseaux chez Telus. « Notre investissement assure que tous ces clients sont bien servis, en particulier les clients qui transfèrent de grands volumes de données vidéo », dit-il au Devoir.

Par exemple, sur le seul site du circuit Gilles-Villeneuve, durant les trois jours du Grand Prix du Canada, Telus calcule avoir transporté sur son réseau l’équivalent de 10 000 films en haute définition. « C’est un volume important », note M. Benhadid.

Signe des temps, les propriétaires d’un téléphone continuent de bouder la téléphonie traditionnelle et préfèrent échanger des contenus numériques avec leurs proches. Chaque année, la demande en bande passante croît de 20 à 25 %, une tendance qui n’est pas près d’arrêter, poursuit le dirigeant de Telus. « C’est un beau défi technologique. Dans le Vieux-Port, un endroit très visité, notre stratégie est d’offrir une combinaison de spectres 5G, de 4G et de wifi. »

Telus dit d’ailleurs avoir créé un réseau wifi d’un rayon de 3 km dans le Vieux-Port pour délester une partie de la bande passante consommée par les visiteurs d’ici et d’ailleurs. « L’objectif est toujours d’avoir la meilleure couverture possible. »

Alliance tourisme et techno

Les fournisseurs de services sans-fil n’ont pas trop le choix d’investir dans des réseaux sans cesse plus robustes. Les consommateurs en redemandent, et de plus en plus d’organisateurs de grands événements touristiques misent sur leur présence pour offrir des expériences numériques en plein air.

C’est notamment le cas du Festival international de jazz de Montréal, qui s’amorce ce jeudi 29 juin. Un mur de la Maison du Festival, située sur la rue Sainte-Catherine, en marge du Quartier des spectacles, a été agrémenté d’un volet de réalité augmentée accessible à l’aide d’un téléphone intelligent.

L’expérience numérique donne vie au « Mur des légendes ». Elle propose huit tableaux interactifs qui combinent du son et des images rappelant de grands moments du jazz montréalais. Cela comprend des extraits d’archives musicales de personnalités comme Oscar Peterson, Leonard Cohen, Herbie Hancock.

Évidemment, tout cela est rendu possible grâce aux réseaux sans fil. Et ce n’est qu’un début : les expériences de réalité virtuelle et augmentée se feront plus nombreuses à mesure que les événements et festivals voudront élargir leur nombre de visiteurs.

Et comme ce nombre de visiteurs dans une ville comme Montréal se chiffre dans les millions chaque année, cela nécessite une infrastructure sans fil capable d’accueillir tous ces gens. Une carte de visite importante pour des fournisseurs sans cesse en quête de nouveaux abonnés.