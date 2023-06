Des voyages spontanés pour économiser

Google Flights, Hopper, Les vols d’Alexi, Skyscanner… Les Québécois sont désormais habitués à se servir de ces outils numériques dans l’espoir de dénicher les billets d’avion les moins chers possibles. Tandis que le tourisme retrouve tranquillement ses recettes d’avant la pandémie, ces plateformes incitent aussi de plus en plus de voyageurs à partir spontanément.

Chloé Lucero, une serveuse dans la vingtaine qui habite sur la Rive-Sud de Montréal, n’a pas été épargnée par cette tendance. Elle a acheté son billet d’avion pour la Martinique, en avril dernier, quatre jours avant son départ.

« Je voulais partir en voyage avec ma soeur, mais j’étais incertaine de pouvoir prendre congé du travail jusqu’à la toute dernière minute, raconte-t-elle. J’étais ouverte à toutes sortes de destinations. En faisant le tour des possibilités sur Google Flights, puis en voyant le prix pour la Martinique, environ 500 $ aller-retour, je me suis dit : “on y va, ce n’est pas compliqué” »

Alexi Roy, fondateur des Vols d’Alexi, une plateforme qui repère des aubaines auprès des compagnies aériennes et qui les recommande ensuite à ses abonnés, observe « des tonnes » de cas de figure similaires parmi les commentaires de ses utilisateurs.

« On a récemment franchi le cap du million d’abonnés au Québec, en plus de nos 500 000 abonnés en France, dit-il. Notre service est essentiellement fait pour inspirer les gens à partir des bas prix, donc pour inciter à la spontanéité. Avec des chiffres comme ceux-là, ça prouve que les Québécois sont plus ouverts à sauter rapidement sur des opportunités. »

Partir sans connaître la destination

Une étude réalisée par la firme OnePoll auprès de 1000 Américains, en 2022, révèle que « les Américains sont également de plus en plus nombreux à réserver des voyages vers des destinations qu’ils ne connaissent pas, ce qui laisse à penser que les voyages spontanés et flexibles pourraient être la nouvelle norme ».

L’étude, commandée par Skyscanner, une entreprise qui compare les prix de billets d’avion et de chambres d’hôtel, indique que 56 % des répondants ont affirmé s’être déjà présentés dans un aéroport « sans destination fixe » afin de réserver leur escapade sur place. Des comportements similaires s’observent dorénavant en ligne.

Ainsi, Laura Lindsay, directrice des communications chez Skyscanner, soutient que le terme « n’importe où » est devenu le plus recherché dans le moteur de recherche de l’entreprise. « Cela s’explique parce que les utilisateurs trouvent des offres alléchantes pour des voyages aller-retour, à partir de 49 $ pour les voyages nationaux et de 158 $ pour les voyages internationaux », dit-elle.

Un rapport colligeant les données d’Expedia, d’Hotels.com et de Vrbo, publié l’hiver dernier, indique les mêmes orientations. « Les voyageurs recherchent l’excitation d’un voyage spontané et facile, surtout lorsqu’ils [peuvent être] flexibles quant au lieu et à la date de leur visite », peut-on lire dans le document.

Une clientèle qui se diversifie

Le goût du voyage spontané se propage d’ailleurs auprès d’une clientèle très variée. Lorsqu’Alexi Roy a lancé son site en 2018, celui-ci visait surtout les jeunes adultes. Aujourd’hui encore, ce sont « majoritairement les 25 à 40 ans » qui sont abonnés à sa plateforme, mais « autant de voyageurs en sacs à dos que de familles » sont prêts à s’en inspirer pour des plans spontanés, précise-t-il.

M. Roy soutient que ses abonnés souhaitent notamment éviter une trop grande « charge mentale » causée par une planification excessive. Selon lui, la spontanéité correspond donc davantage à la nature de l’expérience des voyageurs qu’à l’échéancier qu’ils se donnent pour acheter leurs billets d’avion.

« Pour des vols internationaux, on observe généralement les meilleurs prix trois à six mois d’avance », dit-il. Mais même ses abonnés qui achètent leurs billets six mois à l’avance font preuve d’une certaine spontanéité, « parce qu’ils bénéficieront surtout des meilleurs prix s’ils surveillent les alertes et s’ils se permettent une certaine flexibilité au niveau des dates et des destinations ».

Chloé Lucero, qui avait aussi réservé un autre voyage un mois à l’avance, affirme quant à elle que ce type d’escapades « peut avoir plein de bienfaits sur la santé mentale » parce qu’il permet plus facilement de sortir de la routine. « Je recommanderais l’expérience à n’importe qui », lance-t-elle sans hésiter.