Shopify s’opposera à une demande du fisc fédéral

Shopify s’opposera à une demande de l’Agence du revenu du Canada, qui exige qu’elle lui remette six ans de documents pour les magasins canadiens utilisant sa plateforme de commerce électronique, a indiqué lundi le p.-d.g. de la société établie à Ottawa.

Dans un message diffusé sur Twitter, Tobi Lütke a noté que la demande du fisc fédéral semblait avoir une trop large portée.

Des documents de la Cour fédérale montrent qu’Ottawa a commencé à demander des dossiers à Shopify en avril dernier afin de vérifier que les commerçants canadiens respectent bel et bien la Loi de l’impôt sur le revenu et la Loi sur la taxe d’accise. Toutes les parties concernées demandent qu’une audience d’une journée sur l’affaire ait lieu entre le 13 février et le 17 mars 2024.

Shopify connaît actuellement des moments difficiles. L’entreprise a mis à pied des milliers d’employés au cours des deux dernières années et a vu son action chuter après que M. Lütke eut admis avoir surestimé la croissance de sa société dans la foulée de la pandémie de COVID-19.