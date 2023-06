CGI, entre l’arbre et l’écorce de l’IA générative

Le proverbial verre est à moitié plein, pense CGI. L’émergence de l’intelligence artificielle (IA) générative représente à la fois un risque et une nouvelle occasion d’affaires pour la société montréalaise spécialisée dans des services technologiques pour entreprises. C’est surtout le moment de réaffirmer son expertise auprès de ses clients, autant du secteur privé que du public.

« L’IA est vraiment très bonne pour effectuer certaines tâches que les humains ne peuvent pas accomplir. Ça semble relever de la magie », explique au Devoir la vice-présidente de l’analytique, de l’IA et de l’apprentissage automatique de CGI, Diane Gutiw. « L’IA générative est nouvelle, mais elle va plus loin encore. Elle représente pour nous un potentiel énorme de croissance, puisque nous pouvons l’adapter de façon éthique et responsable aux besoins de nos clients. »

Les experts et analystes semblent d’accord. En tout cas, l’arrivée fracassante d’une nouvelle génération d’applications d’intelligence artificielle qui promettent d’automatiser une foule de tâches liées à la gestion et à l’analyse de données numériques n’a pas eu d’effet néfaste notoire sur la perception de CGI qu’a le marché boursier.

CGI offre depuis des années à ses clients une combinaison de services d’impartition, d’hébergement et d’aide à la prise de décisions qui lui a permis de traverser plus d’une crise. L’évolution de son titre à la Bourse en témoigne : sa valeur actuelle est supérieure à son sommet atteint avant la crise de la COVID, puis à nouveau vers la fin 2021. À New York, son action vaut aujourd’hui 10 % de plus qu’il y a deux ans, alors que l’indice technologique du Nasdaq est toujours 15 % sous son propre pic de la fin 2021.

Le titre de CGI a gagné 35 % en valeur à New York depuis l’automne dernier, alors que des IA comme ChatGPT, de la société californienne OpenAI, ont pris d’assaut la webosphère. ChatGPT est le fer de lance d’une nouvelle série d’applications plus ou moins facilement accessibles par le grand public et qui ont déjà fait réagir dans tous les sens des géants technologiques comme Microsoft, Google et IBM.

Au service des humains

La direction de CGI garde la tête froide face à cette nouvelle effervescence technologique. Ce n’est pas nouveau de voir des entreprises — notamment dans le secteur manufacturier — tenter de prédire et d’optimiser l’entretien et leur fonctionnement, rappelle Mikko Lehto, vice-président santé et société pour CGI. En santé, on essaie depuis longtemps de créer des modèles prédictifs avec un amoncellement de données numériques généralement créés à partir de banques de données publiques et privées.

Les nouvelles IA permettent de faire tout ça plus rapidement, mais quand ça va vite, le risque de déraillement est plus grand, explique Mikko Lehto. « Il faut créer un cadre d’utilisation et imposer des garde-fous », dit-il. « Les entreprises doivent assurer une bonne transparence par rapport aux problèmes qu’elles tentent de résoudre en confiant leurs données à l’IA. Celles-ci doivent être assez transparentes pour qu’on puisse bien voir qu’elles sont utilisées à bon escient. »

Basé à Helsinki, Mikko Lehto est à la tête d’une des divisions les plus cruciales pour CGI. Des gouvernements et des organisations de santé publique comptent parmi ses plus grands clients. Ces organisations produisent des données qu’elles espèrent peut-être transformer en une mine d’or d’information médicale à exploiter pour mieux traiter les patients. La façon dont ces données sont manipulées soulève une tonne de questions auxquelles aucun système informatique, aussi intelligent soit-il, ne peut donner une réponse satisfaisante, indique Mikko Lehto.

« La business des données numériques en santé est quelque chose face à quoi on doit demeurer très prudents. Il faut garantir que les choses se font au bénéfice de la recherche et de la médecine », dit-il. À la fin, ce sont les professionnels de la santé qui doivent être tenus pour responsables des décisions qui affecteront la santé des patients, ajoute l’expert. « Il faut s’assurer que l’interaction avec un expert humain demeure au centre de l’expérience. »

Pas de fin du monde à l’horizon

Assurer la présence d’un humain au bout de la chaîne décisionnelle est un bon moyen d’éviter les scénarios catastrophes que laissent présager ces jours-ci plusieurs experts en IA, croit Diane Gutiw. Dans les scénarios du pire, la technologie tomberait dans de mauvaises mains, ou alors, elle parviendrait à s’échapper elle-même des contraintes qui lui sont imposées par ses créateurs. Dans les deux cas, elle finirait par poser des actions qui nuiraient à l’humanité.

« Il n’y a pas de fin du monde à l’horizon », assure la dirigeante de CGI basée en Colombie-Britannique. « L’IA en entreprise ne va pas remplacer les gens qui prennent les décisions, elle va les aider à prendre de meilleures décisions. Elle va combler le manque de ressources qui s’en vient, à mesure que les travailleurs plus âgés et plus expérimentés quittent le marché du travail. Ce sont surtout les entreprises qui n’ont pas accès à l’information pertinente qui seront à risque. »