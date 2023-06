Plaidoyer d’Henry Mintzberg pour une gestion ancrée dans le réel

Après plus d’un demi-siècle passé à les étudier et à les conseiller, le gourou de la gestion, Henry Mintzberg, pense aujourd’hui « comprendre les organisations, finalement ». Il s’agit, notamment, de se détourner des recettes universelles et de s’ancrer plutôt dans le réel.

À la fin des années 1970, le Montréalais et professeur à la faculté de gestion Desautels de l’Université McGill avait publié une synthèse de la recherche qui allait faire école dans le monde de la gestion. Pour son 21e ouvrage, le titulaire d’autant de doctorats honorifiques a eu envie de revisiter ce livre à la lumière de ses connaissances, de son expérience et des leçons qu’il avait accumulées depuis.

« C’est probablement moi qui ai le plus changé, note-t-il en entrevue au Devoir, sourire en coin. J’ai beaucoup plus d’expérience. C’est beaucoup plus clair dans ma tête. Vous savez. Lorsqu’on dit que quelque chose est complexe, c’est parfois parce que c’est le cas, et parfois parce qu’on ne la comprend pas. »

Ce qui est clair, dit-il, c’est entre autres que, contrairement à ce que voudrait nous faire croire tellement de consultants en gestion, il n’existe pas de solution unique qui viendrait « en cinq étapes faciles », et qu’il serait folie, par exemple, de vouloir « gérer un hôpital comme on gère une usine ».

Cela n’empêche pas, chaque élection, des gens de mettre de l’avant leur expérience et leur succès dans le monde des affaires pour se présenter comme les candidats idéals pour diriger un gouvernement.

De la théorie à la réalité

Il y a plus de 40 ans, l’expert avait décrit au moins quatre grandes formes différentes d’organisations. Aujourd’hui, il en ajoute trois autres à la liste. À ceux qui s’intéresseraient moins à la forme des organisations qu’aux forces internes qui les animent, il propose sept autres catégories.

« Mais j’ai une mauvaise nouvelle pour vous, dit Henry Mintzberg à ses lecteurs. Non seulement aucune de ces sept formes d’organisations n’existe dans le monde réel, mais elles ne le doivent pas non plus. » Il s’agit seulement de concepts analytiques servant à mieux décrire et analyser la réalité.

De plus, ces différents concepts ne devraient pas être vus comme les pièces de casse-tête qui ne peuvent être assemblées que d’une seule façon, mais plutôt comme des blocs Lego avec lesquels on peut créer de nouvelles formes d’organisations hybrides mieux ancrées dans la réalité.

Bien que fortement imprégnée du moment de sa création et de son secteur d’activité, la forme que prend chaque organisation ne doit pas être immuable, mais évoluer sans cesse. L’image que l’on se fait souvent du gestionnaire idéal en la matière en est une d’un grand stratège qui applique un plan soigneusement élaboré, alors que, dans les faits, plusieurs transformations émergent avec le temps à la suite d’un processus d’essais-erreurs.

Et c’est très bien ainsi, martèle le professeur Mintzberg. « Un bon gestionnaire ne sait pas seulement planifier des stratégies. Il doit savoir aussi se laisser les apprendre. »

Des chefs à l’écoute

Pour ce faire, il n’y a souvent rien de mieux que de se mettre à l’écoute de la « communauté » dans laquelle baigne l’organisation, c’est-à-dire son personnel, sa clientèle et ses partenaires, dit l’expert. On aime beaucoup parler de leadership en gestion. Mais plus une organisation est bien établie, plus elle devrait s’appuyer sur cette communityship.

Ces principes ne devraient pas s’appliquer seulement aux gestionnaires, mais aussi à ceux qui prétendent leur apprendre leur métier. Il y a presque 40 ans que Henry Mintzberg a cessé d’enseigner à de jeunes étudiants sans expérience dans le cadre de programmes de MBA. Il préfère les gestionnaires qui ont déjà une certaine expérience. « Le leadership est comme la natation, cela ne s’apprend pas dans les livres. »

Il ne croit pas non plus aux cours magistraux. Il privilégie plutôt le travail et les activités de mise en commun en petits groupes de pairs. Ce qu’il appelle « l’apprentissage social » (social learning).

Comme il le fait pour ses élèves, le vieux professeur invite, à la fin de son livre, ses lecteurs à « se libérer des orthodoxies » afin de concevoir de meilleures organisations. « Cherchez la simplicité, leur dit-il, puis méfiez-vous-en… finalement ! »

Structuring in Sevens, Understanding Organizations... Finally! Henry Mintzberg, Berrett-Koehler Publishers, Oakland (CA), 2023, 243 pages