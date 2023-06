Guy Cormier repousse son départ de Desjardins

Le mandat du patron du Mouvement Desjardins, Guy Cormier, est étiré pour une période pouvant aller jusqu’à deux ans afin de permettre à la coopérative de procéder à d’importants changements de gouvernance.

M. Cormier, qui devait quitter le Mouvement Desjardins au printemps 2024, voit son mandat prolongé « jusqu’au plus tard en mars 2026 », tandis que la coopérative se prépare à séparer le rôle du président et conseil d’administration et celui de chef de la direction.

« Le conseil d’administration estime qu’en raison des fonctions que M. Cormier a occupées au cours des dernières années et du fort leadership qu’il a exercé, il est la personne toute désignée pour l’accompagner vers le modèle de séparation des fonctions », a commenté la coopérative dans un communiqué.

La décision de séparer les deux fonctions occupées actuellement par M. Cormier a été prise par les membres du Mouvement Desjardins lors de son assemblée annuelle, au printemps.

Desjardins estime désormais que ce changement de gouvernance nécessitera une période de transition de 24 mois.