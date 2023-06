Faire du lait avec des cellules de vache

Ce texte est tiré du Courrier de la planète. Pour vous abonner, cliquer ici.

Dans leur laboratoire de Montréal, deux entrepreneurs visent le firmament, ou plutôt la Voie lactée : ils veulent « cultiver » du véritable lait sans traire la moindre vache. Il s’agit de la seule manière, selon eux, de supplanter l’industrie laitière traditionnelle, qui réchauffe le climat et exploite les animaux.

Déjà, ils arrivent à réaliser cet exploit au creux d’un bocal. Sous le microscope, on voit un assemblage transparent de cellules de la glande mammaire. Dans une autre boîte de Petri, la même structure est devenue opaque : elle est maintenant gorgée de lait. À l’oeil nu, on ne discerne que de minuscules points blanchâtres en suspension dans un liquide.

Dans la dynamique industrie de la viande de culture, beaucoup d’efforts ont été consacrés au poulet et au boeuf. « Mais le lait, c’est vraiment nouveau. On a des années d’avance sur des chercheurs qui commenceraient aujourd’hui », affirme Jennifer Côté, la p.-d.g. d’Opalia, qui s’évertue depuis trois ans à créer le premier « lait de culture » dans le monde.

« On est deux véganes. On sait que la société ne va pas se véganiser avec les produits existants [comme le lait de soya]. Il faut donc trouver un moyen d’offrir au public ce qu’il aime, mais sans que ça cause de la souffrance animale », explique Lucas House, le directeur scientifique de l’entreprise, rencontré par Le Devoir avec sa collègue dans leur laboratoire hébergé sur le campus Loyola de l’Université Concordia.

« L’un des plus beaux moments de ma vie »

En arriver aux minuscules points blanchâtres n’a pas été facile. Quand les deux partenaires ont lancé le projet, en 2020, à l’orée de la pandémie, ils n’avaient aucune connaissance en biologie de la lactation ou en culture cellulaire. « Les six premiers mois, c’était beaucoup, beaucoup de lecture. Douze heures par jour à lire la littérature scientifique », dit M. House, un neuropsychologue de formation. Le travail s’est ensuite transposé dans le laboratoire.

L’idée générale consiste à prélever quelques cellules animales (dans le lait cru ou sur une vache) et d’en extraire les cellules souches. Celles-ci sont pratiquement « immortelles ». On combine ensuite certains gènes naturellement présents chez la vache pour arriver à la cellule laitière idéale. Plongée dans une solution bourrée de nutriments et maintenue à 37 °C, cette cellule se multiplie pendant 10 jours. On déclenche finalement la lactation en exposant la culture à une hormone, la prolactine.



L’une des difficultés consistait à faire en sorte que les cellules prolifèrent vigoureusement tout en restant sensibles, dans un deuxième temps, à la prolactine. Trouver les bons ingrédients pour le médium de culture (acides aminés, vitamines, sucres) représentait un autre défi. Fin 2021, Opalia a réussi à se passer de sérum bovin foetal, une substance souvent utilisée comme supplément nutritif pour les cultures cellulaires, mais coûteuse et d’origine animale.

Le directeur scientifique d’Opalia affirme maintenant que chacune de ses cellules in vitro produit une quantité « équivalente » de lait à celles dans une vache — une première mondiale, selon lui. « Je l’avoue, à un certain moment, on se demandait si ce serait possible. Mais on a finalement trouvé comment y arriver, et ç’a été l’un des plus beaux moments de ma vie ! » raconte M. House.

Viser un prix compétitif

Et l’empreinte environnementale ? Les nutriments donnés aux cellules servent presque exclusivement à produire du lait, et non à répondre aux besoins physiologiques de la vache. En toute logique, il en faut donc moins. Les acides aminés, synthétisés en Asie, sont l’ingrédient qui pèse le plus lourd dans l’empreinte carbone du lait de culture d’Opalia. Celui-ci générera moins de la moitié des GES qu’émet le lait traditionnel, selon des calculs préliminaires de l’entreprise.

Pour l’instant, la jeune pousse a récolté plus de 1 million de dollars en investissements privés et décroché de nombreuses bourses, dont 100 000 $ aux prix Solutions climatiques Québec, en mai. « Plusieurs millions » supplémentaires seront toutefois nécessaires pour passer à la prochaine étape, c’est-à-dire louer de nouveaux locaux, engager des ingénieurs spécialisés en bioprocédés et entamer une production à petite échelle, indique Mme Côté.

La patronne se permet de rêver à une production commerciale d’ici quatre ans. Les cuves où grouilleront les cellules devront être grandes pour réaliser les économies d’échelle nécessaires pour faire concurrence au lait traditionnel. Opalia devra aussi obtenir le feu vert des agences réglementaires, comme Santé Canada, pour vendre son lait ici ou ailleurs dans le monde.

« Toute la planète ne va pas commencer à boire du lait de soya, croit Mme Côté. On veut faciliter la transition vers des méthodes de production plus écologiques, et la seule façon d’y arriver, selon nous, c’est de répliquer les produits que les gens aiment. Et en fin de compte, ce qui va être décisif, ce sera le prix. »