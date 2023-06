L'électrification des autobus passera par le plafond

C’est tout un casse-tête que d’électrifier un parc d’autobus ou de camions lourds. Vu l’espace restreint, installer l’infrastructure de recharge nécessaire dans un stationnement ou un garage déjà existant n’est pas simple. Sauf s’il est possible de passer… par le plafond.

Dans le cadre d’un projet pilote qui est aussi une première nord-américaine, le Réseau de transport de la Capitale (RTC), à Québec, va tester une solution de recharge verticale fournie par l’équipementier japonais Hitachi, par sa filiale Hitachi Énergie Canada. En gros, le RTC mettra sur la route des autobus électriques qui pourront être rechargés à partir d’une borne qui descend du plafond des hangars de la société de transport.

Mine de rien, a-t-on conclu chez Hitachi, exploiter les hauteurs des bâtiments déjà existants est le meilleur moyen d’électrifier des parcs de gros véhicules commerciaux comme des autobus ou des camions de livraison. Il suffit de centraliser l’infrastructure électrique — qui finira par nécessiter des mégawattheures d’énergie chaque mois — puis d’acheminer le courant en passant par le toit des bâtiments et des véhicules.

« Le manque d’espace est une barrière à l’adoption pour tout le monde [dans le transport lourd] », explique au Devoir Daniel Simounet, vice-président du secteur Transport pour Hitachi Énergie, dont le siège social canadien est situé dans les locaux d’ABB dans l’arrondissement Saint-Laurent, à Montréal. Plutôt discret au Québec jusqu’ici, Hitachi Énergie a récemment apposé son ardoise sur la devanture de l’usine de Varennes où ABB produisait avant elle des transformateurs électriques qui sont utilisés par Hydro-Québec.

L’entreprise déjà présente en Europe part donc du Québec pour conquérir en quelque sorte le reste de l’Amérique du Nord avec sa solution de recharge pour les gros véhicules électriques actuels et à venir.

« Notre solution permet de garder les stationnements existants. Notre projet à Québec sera une première nord-américaine, car le RTC testera différents types de connexions, dont une connexion verticale qui descend du plafond et donc qui n’occupe pas d’espace de plus au sol. »

Outre le RTC de Québec, Hitachi Énergie mène un projet pilote similaire en Californie, en partenariat avec la Penske Corporation, un important transporteur commercial américain. « Cette possibilité d’utiliser l’espace verticalement est inédite dans le monde du camionnage », dit Daniel Simounet.

Embêtante concentration

Les véhicules lourds produisent plus que leur juste part des émissions polluantes du secteur du transport, mais les échéances imposées par les gouvernements pour les décarboner ne sont pas aussi sévères que celles imposées aux véhicules légers.

C’est un casse-tête différent qu’il faudra résoudre pour électrifier le transport lourd. Les bornes de recharge seront fort probablement concentrées dans la cour des grands transporteurs. Vu la taille imposante des batteries nécessaires pour alimenter des camions lourds ou des autobus, recharger en même temps des dizaines de ces véhicules au même endroit exigera un approvisionnement électrique énorme.

Bien conscient de ce défi logistique et énergétique imminent, Hitachi Énergie pense avoir mis au point la solution idéale pour minimiser l’impact du virage électrique du transport commercial sur les réseaux électriques publics nord-américains.

« Tout le monde pousse en même temps vers l’électrification, on voit le goulot d’étranglement arriver rapidement », dit Daniel Simounet. Les entrepôts et les centres de service où seront rechargés ces véhicules auront bientôt besoin de mégawatts d’électricité.

Tout ça est nouveau, aussi bien pour les transporteurs que pour les réseaux électriques, continue l’expert d’Hitachi Énergie. « C’est tout un changement de paradigme. Il faut évidemment tenir compte de la capacité des services publics. Ici, Hydro-Québec est prêt. D’autres fournisseurs ailleurs en Amérique du Nord seront surpris par la demande en électricité causée par tous ces camions électriques. Il n’y aura peut-être pas assez d’électricité pour eux. »

C’est pourquoi, en plus de gérer l’espace, les opérateurs de parcs de véhicules commerciaux devront aussi gérer l’horaire de recharge, pour éviter de surcharger les réseaux en heure de pointe. Tout ça va demander une gestion serrée de l’approvisionnement énergétique et de l’infrastructure pour assurer une recharge au bon moment et à un prix raisonnable.

Éliminer les émissions de GES sera le défi de la prochaine décennie pour les transporteurs nord-américains. Ce sera peut-être compliqué, mais ce n’est pas impossible, assure Daniel Simounet. « Au niveau technologique, c’est sûr que c’est réalisable. Les infrastructures de recharge prendront beaucoup d’espace. Il y a des sociétés de transport qui pourraient avoir de la difficulté à installer tout le matériel. »

« Réaliser tout ça, c’est possible. Ce ne sera pas facile, mais ce n’est pas vrai de dire que c’est impossible », ajoute-t-il.