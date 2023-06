Un nouveau «moment BlackBerry» pour le Canada en IA

Ce texte est tiré du Courrier de l’économie. Pour vous abonner, cliquez ici.

Le 8 juin dernier, la société torontoise Cohere a bouclé une étape de financement de série C de 360 millions de dollars (270 m$US) menée par le fonds d’investissement montréalais iNovia Capital. L’objectif de Cohere : devenir le leader mondial des applications d’intelligence artificielle générative en entreprise.

Déjà, les choses ne vont pas mal pour Cohere, une entreprise d’environ 200 employés dont la moitié se trouve au Canada. Dans le monde des IA génératives, où la vedette incontestée est OpenAI avec son dialogueur ChatGPT, Cohere est généralement perçu comme faisant partie de la poignée de jeunes pousses technologiques les plus crédibles.

OpenAI a connu un bond prodigieux de popularité dans les derniers mois qui lui confère une valeur comptable que des experts établissent à environ 25 milliards $US. Anthropic, fondée par des anciens d’OpenAI, a une valeur de 5 milliards $US. À la suite de l’étape de financement annoncée il y a dix jours, Cohere voit sa valeur s’établir à un peu plus de 2 milliards $US.

iNovia Capital a une feuille de route assez positive en ce qui concerne l’investissement dans des technologies canadiennes. Parmi les autres investisseurs dans Cohere se trouve le fabricant de microprocesseurs Nvidia, qui a récemment vu sa valeur boursière dépasser les 1000 milliards $US grâce à son implication dans l’IA, et la multinationale des TI Oracle.

Un assistant personnel numérique pour le bureau

Ce que Cohere propose, c’est une technologie comparable à ChatGPT adaptée aux besoins des entreprises. Son modèle d’IA ressemble à celui d’OpenAI, mais il s’installe localement, directement sur les serveurs des entreprises, ce qui prévient les risques de fuite de données vers l’extérieur.

Il puise toute l’information qu’il peut d’à peu près partout : courriels, messagerie Slack, banque de données marketing, résultats financiers, etc. Il analyse tout ça et peut répondre à des questions aussi générales que très précises, en 109 langues. C’est ce que Martin Kon, directeur de l’exploitation de Cohere, appelle de la « génération d’information augmentée par remémoration » (retrieval augmented generation).

« Notre modèle n’utilise que les données auxquelles l’entreprise lui donne accès. Il sait où regarder pour récupérer de l’information qui sera réellement utile aux gens, présentée d’une façon qui la rend fiable », dit au Devoir Martin Kon.

Concrètement, Cohere espère fournir aux gens en entreprise l’équivalent d’un assistant administratif numérique hyperintelligent. « Il suffira de dialoguer avec lui pour trouver de nouvelles occasions d’affaires, de nouvelles façons d’être plus productif, ainsi de suite, et le découvrir en quelques secondes plutôt qu’au bout de plusieurs journées d’analyse », ajoute Martin Kon.

De façon assez intéressante, Cohere a découvert que sa technologie, comme elle s’occupe de collecter, d’interpréter puis de plus ou moins vulgariser des données qui peuvent être techniques ou spécialisées, permet en partie de renflouer le fossé numérique et décisionnel qui peut exister entre les spécialistes technologiques, la haute direction et les employés dont le poste est plus près de la base de la pyramide hiérarchique.

« Ces nouvelles formes d’IA sont une réelle percée, assure Martin Kon. C’est aussi gros que Google à son époque. Les entreprises qui vont les apprivoiser plus rapidement vont être plus compétitives rapidement. »

On verra bien. Au moins, si Cohere — qui se présente davantage comme une entreprise internationale plutôt que strictement canadienne — parvient à s’imposer comme un leader mondial de l’IA, peut-être fera-t-elle oublier les échecs technologiques canadiens chroniques, allant de la chute de BlackBerry aux dizaines de millions engloutis apparemment pour rien dans Element AI.

Vers la semaine de quatre jours ? Des chercheuses en informatique et en administration de l’Université de la Colombie-Britannique (UBC) pensent que l’IA générative est la plus récente de ces révolutions qui ont transformé le marché du travail depuis l’industrialisation. Comme elle a lieu en pleine pénurie de travailleurs, elle mènera à de meilleures conditions d’emploi plutôt qu’à leur remplacement, disent-elles. « C’est le temps de passer à la semaine de quatre jours », résume Sima Sajjadiani. « Je pense qu’au Canada, c’est très faisable », ajoute-t-elle.

Des entreprises mal préparées Quatre-vingt-cinq pour cent des directeurs TI espèrent profiter des avancées de l’IA pour améliorer le rendement de leur entreprise. Ceux parmi eux qui s’empressent d’adopter les plus récentes technologies sans avoir au préalable bien sécurisé leurs propres actifs numériques pourraient toutefois en payer le prix, explique Kaladhar Voruganti, expert avancé des technologies pour le géant californien des centres de données Equinix. Quatre directeurs technologiques sur dix estiment que leur entreprise n’est pas prête pour l’avènement de nouveaux systèmes comme ChatGPT.