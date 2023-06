Quel est le meilleur moment pour magasiner des billets d'avion au meilleur prix?

Ce texte est tiré du Courrier de l’économie. Pour vous abonner, cliquez ici.

Mes billets d’avion pour la République dominicaine pour l’hiver 2024, je les achète le plus tôt possible ou j’attends que les prix se stabilisent, se demande Yves Roy ?

Il y a plusieurs théories à propos du meilleur moment pour acheter ses billets d’avion. Ça s’explique : on ne prend pas toujours l’avion pour les mêmes raisons ni au même moment de l’année. Mais on voit quand même émerger quelques conclusions sur les grandes tendances du secteur de l’aviation qui vous aideront à payer vos prochains billets d’avion moins cher.

En gros, le moment idéal pour commencer à magasiner vos billets se trouve entre trois et quatre mois avant la journée de départ prévue. C’est ce que révèlent les données du comparateur montréalais Hopper. Son application passe ses journées à analyser et à comparer les prix des billets d’avion au départ et à destination de toutes les grandes villes dans le monde.

Dans votre cas, pour vous rendre en République dominicaine, vous pourriez vouloir commencer à regarder les prix plus tôt. Dans le cas de vols internationaux, Hopper suggère plutôt aux voyageurs d’ouvrir l’oeil (et leur navigateur Web aussi, probablement…) six à sept mois avant la date de départ souhaitée. Malgré cela, le comparateur montréalais remarque que les prix les plus bas risquent d’apparaître sur votre écran radar presque trois mois avant le départ.

S’il vous prenait l’envie d’aller plus loin encore, disons, en Thaïlande ou en Nouvelle-Zélande, vous risquez toutefois de trouver les meilleurs prix cinq mois avant la date de départ.

Ce que dit Hopper : « Il y a un moment idéal pour trouver les meilleurs prix, quand les compagnies aériennes vont offrir en général leurs prix les plus bas, et quand elles sont plus susceptibles de publier des offres promotionnelles et des prix réduits. » Et ce moment, c’est grosso modo entre 90 et 120 jours avant le vol. Et plus vous allez loin, plus tôt il faudra vous y prendre pour payer moins cher.

À moins que vous décidiez de ne déposer aucun bagage en soute, et que vous fassiez le jeûne durant le voyage. Mais ce n’est pas le meilleur moyen de commencer ses vacances…

Quand prendre l’avion ?

Trouver le moment idéal dans l’année pour prendre l’avion n’est pas le seul moyen de payer moins cher. Dans ses statistiques, Hopper observe notamment qu’il y a des moments dans la semaine où les billets d’avion coûtent aussi moins cher.

Par exemple, en milieu de semaine, quand les aéroports sont plus silencieux et quand les salons privés des compagnies aériennes sont désertés, vous pourriez payer en moyenne 56 $ de moins pour un billet sur un vol intérieur, et jusqu’à 100 $ de moins pour une destination voyage, si vous voyagez durant les périodes de fort achalandage (les vacances d’été, la période des Fêtes, la relâche scolaire, etc.).

Enfin, détail non négligeable, si le fait de rater une correspondance vous angoisse, sachez que Hopper a une astuce pour vous de ce côté également. Semble-t-il que prendre l’avion tôt le matin, soit avant 9 h, est la meilleure façon d’éviter les retards et, ainsi, de ne pas rater une éventuelle correspondance. Les vols matinaux sont deux fois moins susceptibles d’être retardés. Le fait qu’ils soient les premiers à fouler le tarmac n’est pas étranger à ce phénomène.

Rater une correspondance, c’est évidemment agaçant, mais c’est aussi coûteux, quoi que le gouvernement fasse pour obliger les transporteurs à davantage respecter leurs clients.