Votre pot de miel québécois risque de coûter bientôt plus cher

En moyenne, les apiculteurs québécois vendent leurs pots de miel à perte, selon une récente étude. Plusieurs d’entre eux, donc, sont en train de réviser leurs prix à la hausse, affirme l’association des Apiculteurs et apicultrices du Québec.

Au milieu d’herbes hautes, Alexandre Mainville soulève le couvercle coloré d’une de ses ruchettes de fécondation et vérifie l’état de sa reine.

« Elle est déjà pondeuse, c’est une bonne nouvelle », se réjouit-il, vêtu d’un chapeau voilé de protection, mais sans gants. Aujourd’hui, comme le temps est chaud et calme, les abeilles sont sereines.

Le gagne-pain principal de M. Mainville est l’élevage de reines. Les apiculteurs doivent changer environ aux deux ans ces abeilles femelles chargées de la reproduction de la ruche.

« Si tu prends un oeuf d’abeille ouvrière, [que] tu mets de la gelée royale dans l’alvéole et [que] tu transfères ta larve dans une alvéole plus grosse, ça va devenir une reine. Quand la cellule royale est sur le point d’éclore, je la mets dans une ruchette de fécondation avec des abeilles qui vont s’occuper de la reine », explique l’ancien gérant de salles de spectacle.

Lorsque les souveraines sont prêtes, il les livre à d’autres apiculteurs dans une cagette, en compagnie d’une garde rapprochée d’abeilles ouvrières à l’unité ou en paquets de 100 reines.

En deux ans, le propriétaire de La miellerie du petit bulldog a augmenté son prix de 35 $ à 40 $ par reine. Pas le choix, puisque ses coûts augmentent. Celui du sucre, notamment, atteint des sommets, ayant plus que doublé en trois ans. Il en a besoin de 30 kg par ruche pour aider les abeilles à hiberner. L’essence pour se promener de ruche en ruche et effectuer les livraisons, les suppléments protéinés pour les abeilles, les traitements contre les parasites… tout cela a bondi.

Un peu plus loin, à l’abri du vent dans une partie boisée de terres agricoles, M. Mainville a aussi installé des ruches ordinaires contenant de faux-bourdons qui peuvent aller féconder ses reines. Un bourdonnement constant s’élève au-dessus des pissenlits, première nourriture de la saison pour ces insectes travaillants. À peine plus de 10 % de ses revenus viennent du miel qui y sera produit. Il en vend une partie dans des pots qu’il commercialise lui-même dans des marchés de Noël et de petites boutiques. Cette année, il les vendra un peu plus cher que l’an dernier.

« Je ne rentrerais vraiment pas dans mon argent si je faisais juste ça », souligne l’apiculteur.

Ses reines sont elles-mêmes un intrant plus coûteux pour les producteurs de miel. En effet, 60 % des apiculteurs achètent presque la totalité de leurs reines à un tiers.

Prix de vente insuffisant

Raphaël Vacher, président des Apiculteurs et apicultrices du Québec, explique que son association a demandé au Centre d’études sur les coûts de production en agriculture (CECPA) d’analyser à quel point la pandémie et l’inflation ont eu des impacts sur leurs dépenses. Et le résultat a été frappant.

« Le prix de vente du pot de miel n’est pas assez élevé pour payer l’ensemble des charges », a d’abord constaté M. Vacher.

Les coûts de production varient beaucoup d’une entreprise à l’autre, en fonction de leur taille et de leur modèle d’affaires. Certaines grandes entreprises s’en sortent encore très bien. Mais le CECPA évalue qu’en 2021, les apiculteurs qui vendaient leur miel en pot déboursaient en moyenne 15,44 $ pour produire un kilogramme de miel. Or, le prix de vente se situe entre 9 $ et 15 $ par kilogramme, une moyenne de 13,66 $.

Pour ceux qui vendent leur miel en vrac, on a constaté des coûts de production de 12,07 $ par kilogramme, alors qu’un kilogramme de miel leur rapporte en moyenne 9,19 $.

Le prix de vente du pot de miel n’est pas assez élevé pour payer l’ensemble des charges

L’association a passé le mot à ses membres, qui sont en train de réviser leurs prix, affirme M. Vacher. « Suite à la prise de conscience, les apiculteurs ont envoyé des demandes d’augmentation aux épiceries. Ayant une étude en main, les commerces de détail ne peuvent pas vraiment nous bloquer. Mais ça va prendre un certain temps avant qu’on arrive au prix qu’on désire avoir », a expliqué le président.

Ce dernier souhaite que les consommateurs continuent quand même de privilégier le miel québécois, car les miels importés sont souvent offerts à des prix moindres. La survie des entreprises d’ici en dépend, croit M. Vacher. Selon Statistique Canada, en 2020, le Québec importait 3 millions de kilogrammes de miel, alors qu’il en produisait 1,6 million, dont près de 1 million est exporté.

15,44 $ C’était, en 2021, le montant moyen déboursé par les apiculteurs qui vendaient leur miel en pot pour produire un kilogramme de miel, selon le Centre d’études sur les coûts de production en agriculture. Or, le prix de vente se situe entre 9 $ et 15 $ par kg, une moyenne de 13,66 $.

Les apiculteurs québécois n’ont toutefois pratiquement aucun contrôle sur le prix du miel en vrac, qui dépend du marché mondial. Les apiculteurs continuent donc de souffrir. M. Vacher craint que des entrepreneurs soient contraints de mettre la clé sous la porte. En 2022, il y avait déjà moins d’apiculteurs et de ruches au Québec qu’en 2021 et 2020, selon Statistique Canada. D’ailleurs, l’hiver 2022 avait engendré de grandes pertes pour eux, car une grande portion des abeilles n’avait pas survécu.

Des impacts sur les bleuets

Pour aller chercher des revenus additionnels, une grande partie des apiculteurs louent leurs ruches à des producteurs de petits fruits. Ils pollinisent surtout les plants de bleuets et de canneberges. Mais là encore, l’étude confirme que les apiculteurs louent leurs ruches à perte, car cette location engendre des coûts additionnels, notamment de transport. Plusieurs d’entre eux ont donc demandé des augmentations cette année.

« On doit au minimum charger le coût de production. L’an passé, on parlait de 200 $ par ruche. Là, c’est au moins rendu 225 $ », rapporte M. Vacher.

Du côté du Syndicat des producteurs de bleuets du Québec, on indique que les pollinisateurs sont une dépense importante, représentant 24 % du coût de production avant récolte. De telles augmentations ne sont pas acceptables, affirme le directeur général, Gervais Laprise.

« Le prix de la ruche a doublé en cinq ans. Il y a un souci des producteurs de maintenir leur productivité dans un marché très concurrentiel », dit-il. Le bleuet sauvage est majoritairement exporté congelé dans plus d’une trentaine de pays, explique M. Laprise. Son prix est aussi déterminé par la demande mondiale.

Pour réussir à survivre, les apiculteurs sont nombreux à réduire leur main-d’oeuvre, à la rémunérer faiblement ou à se payer eux-mêmes très peu. Le CECPA estime qu’un ouvrier spécialisé devrait recevoir plus de 30 $ l’heure. C’est ce salaire qu’ils ont alloué aux heures travaillées dans leur calcul des coûts de production.

« Je ne connais personne qui est capable de payer ça, constate toutefois M. Vacher. Le salaire moyen est en bas de 20 $. »

Alexandre Mainville, pour l’instant, fait tout le travail lui-même, aidé par des gens qui font du wwoofing, c’est-à-dire qu’ils fournissent gratuitement de la force de travail contre de l’hébergement et de la nourriture. Mais l’apiculteur doit toujours former de nouvelles personnes, qui sont peu efficaces.

Comme il n’a pas les moyens d’offrir des salaires compétitifs, M. Mainville considère la possibilité d’engager des travailleurs étrangers temporaires. En attendant, les jours de congé se font très rares.