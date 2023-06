Hausse des ventes de maisons au Canada en mai

Le marché immobilier canadien a continué de se réchauffer en mai, les ventes de maisons enregistrant leur première augmentation d’une année à l’autre depuis juin 2021, et le prix moyen enregistrant sa première hausse annuelle en un an.

Les données publiées jeudi par l’Association canadienne de l’immobilier (ACI) montrent un changement marqué par rapport aux ventes léthargiques et à la chute des prix que le pays connaît depuis l’année dernière. « Le redressement est évident depuis un certain nombre de mois, mais les résultats du mois de mai ont permis de le confirmer », a souligné dans un communiqué le président de l’ACI, Larry Cerqua.

Selon l’association, le nombre réel de maisons vendues a grimpé de 1,4 % en mai 2023 par rapport à mai 2022, pour atteindre 54 241. En données désaisonnalisées, les ventes du mois de mai ont progressé de 5,1 % comparativement à celles d’avril, pour se chiffrer à 40 220.

Cette augmentation survient alors que les acheteurs ont passé plusieurs mois sur la touche, en attendant que les prix des maisons touchent un creux. Mais pendant leur inaction, la Banque du Canada a relevé les taux d’intérêt avec dynamisme, ce qui a contribué à faire grimper les taux hypothécaires. Après une pause plus tôt cette année, la banque centrale a de nouveau relevé son taux directeur ce mois-ci, toujours dans le but de maîtriser l’inflation.

Dans les derniers mois, les vendeurs ont été aussi réticents que la plupart des acheteurs à se lancer sur le marché, estimant qu’ils obtiendraient beaucoup moins pour leur habitation que ce que leurs voisins ont eu lorsque le marché était encore en plein essor, au plus fort de la pandémie de COVID-19. Maintenant, les acheteurs et les vendeurs semblent prêts et cela exerce une pression à la hausse sur les prix.

Le prix national moyen réel des maisons a atteint 729 044 $ en mai, une hausse de 3,2 % par rapport à mai 2022, a indiqué l’ACI. Le prix moyen désaisonnalisé des maisons était pour sa part de 715 290 $, en hausse de 2,7 % par rapport à avril.

Malgré les augmentations indiquant un rebond, M. Cerqua a estimé que certains aspects du redressement restaient à déterminer. « La mesure dans laquelle la reprise pourra se manifester du côté des ventes plutôt que du côté des prix dépendra de l’offre, qui reste assez faible », a-t-il noté. Le nombre de propriétés nouvellement inscrites à la vente a totalisé 59 237 en mai, une augmentation de 6,8 % par rapport à avril. Le nombre réel de nouvelles inscriptions s’est pour sa part élevé à 87 037, ce qui représente une baisse de 13,6 % par rapport à mai 2022.

L’économiste Robert Kavcic, de BMO Marché des capitaux, a interprété les chiffres comme un signe que les nouvelles inscriptions « montrent un peu de vie », mais il a souligné qu’elles restaient toujours inférieures d’environ 16 % à la moyenne pré-COVID sur trois ans. « Ainsi, bien qu’il y ait des signes très précoces d’un meilleur flux d’inscriptions, la pénurie à ce stade a resserré le marché », a-t-il écrit dans une note aux investisseurs.

L’activité immobilière s’est « déchaînée » dans les dernières années, lorsque la Banque du Canada a abaissé ses taux d’intérêt à des creux historiques. Cependant, lorsque les taux ont commencé à augmenter, l’activité est devenue « sombre », a-t-il affirmé.

Lorsqu’elle a suspendu la hausse des taux après celle de janvier, la banque centrale « disait en fait aux Canadiens que le pire était passé », et l’activité immobilière est rapidement renée de ses cendres. « Suivant cette logique sophistiquée, il va de soi que la dernière hausse de taux de 25 points de base de la Banque va à nouveau étouffer quelque peu la psychologie du marché et atténuer l’activité récente. »

Baisse du rythme des mises en chantier

Dans la foulée, la cadence annuelle des mises en chantier d’habitations a diminué de 23 % en mai par rapport à avril, en raison de la baisse des mises en chantier d’appartements, de condominiums et d’autres types de logements collectifs à Vancouver, à Toronto et à Montréal, a indiqué jeudi la Société canadienne d’hypothèques et de logement.

L’agence nationale de l’habitation indique que le rythme des mises en chantier s’est établi à 202 494 habitations en mai, en baisse par rapport aux 261 357 enregistrées en avril, en données désaisonnalisées et annualisées. Sur cette base, au Québec, le nombre de mises en chantier pour le mois de mai s’est élevé à 22 463, en baisse de 23 % comparativement à avril.

Les mises en chantier en milieu urbain ont chuté de 24 % pour s’établir à 182 842 durant le mois, en données annualisées. La cadence annualisée des mises en chantier à Vancouver a chuté de 45 % en mai, tandis que celles de Toronto et de Montréal ont baissé respectivement de 28 % et de 35 %, l’augmentation des mises en chantier de maisons individuelles ayant été contrebalancée par une forte baisse des mises en chantier de logements collectifs dans ces trois villes.

Fort recul au Québec

Au Québec, 2125 habitations ont été mises en chantier en mai 2023, soit une diminution de 62 % comparativement à mai 2022. Il s’agit d’une neuvième baisse mensuelle d’affilée. Sur le plan géographique, toutes les régions métropolitaines de recensement (RMR) de la province ont connu un mois de mai désolant. La baisse des mises en chantier le mois dernier a atteint 82 % dans la RMR de Gatineau, 73 % dans la RMR de Montréal, 64 % dans la RMR de Sherbrooke et 57 % dans la RMR de Québec. Les résultats ne sont guère plus réjouissants dans les RMR de Saguenay, de Trois-Rivières et de Drummondville, où les baisses sont de l’ordre de 42 %, 33 % et 31 % respectivement.

« C’est le pire recul mensuel des mises en chantier en plus de 25 ans et, malheureusement, c’est le segment locatif qui est le plus touché. Qui plus est, au cumul des cinq premiers mois de 2023, tous segments confondus, la diminution est maintenant de 48 %, ce qui correspond au pire début d’année depuis 2015 », explique Paul Cardinal, directeur du Service économique de l’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec.

