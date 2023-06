L’entente avec Volkswagen coûtera plus cher que prévu aux contribuables, selon le DPB

Le Directeur parlementaire du budget (DPB) affirme que le contrat exclusif du Canada avec le géant allemand de l’automobile Volkswagen pour la construction d’une usine de batteries de véhicules électriques dans le sud-ouest de l’Ontario coûtera au gouvernement fédéral jusqu’à 16,3 milliards $ au cours des dix prochaines années.

Cette estimation est supérieure au montant que le gouvernement fédéral avait prévu pour les contribuables, qui comprenait une contribution initiale de 700 millions $, dans le cadre du Fonds stratégique pour l’innovation, et jusqu’à 13,2 milliards $ en crédits d’impôt à la production.

L’estimation du DPB comprend la contribution de 700 millions $ pour la construction de l’usine et 12,8 milliards $ en soutien à la production. Cependant, le DPB estime qu’Ottawa devra aussi procéder à des ajustements fiscaux supplémentaires totalisant 2,8 milliards $ pour correspondre aux avantages prévus par la loi américaine sur la réduction de l’inflation.

« Le présent rapport n’examine que les retombées économiques de la construction de cette usine, indique le DPB dans son rapport. Ces retombées sont marginales. »

Yves Giroux affirme que son bureau n’est pas en mesure d’entreprendre une analyse des coûts et des avantages découlant de l’exploitation de l’usine tant qu’il n’aura pas reçu l’autorisation du gouvernement fédéral et de Volkswagen. Il explique que l’accord comprend des informations confidentielles concernant les niveaux de production minimum qui ne peuvent être divulgués directement ou indirectement.

« Il est très difficile d’évaluer [les coûts et les avantages découlant de l’exploitation de l’usine] sans faire d’autres analyses et sans être relevé des dispositions de confidentialité qui couvrent le calendrier de production », a expliqué M. Giroux lors d’un point de presse mercredi matin.

L’analyse de la seule phase de construction prévoit que l’accord créerait un pic de 3100 emplois au début de 2026, mais ce chiffre tomberait à 1400 d’ici la fin de 2027.

Le gouvernement fédéral a annoncé en avril les détails de cet accord, qui verrait Volkswagen construire sa première giga usine à l’extérieur de l’Europe. Ottawa promettait que cette usine créerait jusqu’à 3000 emplois directs et 30 000 emplois indirects.

Interrogée en mêlée de presse mercredi matin à Ottawa, la ministre des Finances, Chrystia Freeland, a indiqué qu’elle n’avait pas encore analysé le rapport du DPB, mais elle a précisé que cet accord avait été pris en compte dans le plus récent budget fédéral.

« Je veux assurer tous les Canadiens et Canadiennes que notre investissement à Volkswagen était fait avant le budget et tous les détails de cet investissement sont inclus dans le budget et dans les chiffres qu’on a publiés dans le budget », a-t-elle dit.

