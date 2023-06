Bell supprime 1300 emplois et ferme six stations de radio

Bell Canada Enterprises (BCE) a annoncé mercredi la suppression de 1300 postes, soit environ 3 % de son effectif, et se départir de neuf stations de radio, en les fermant ou les vendant, alors que la société prévoit « d’adapter considérablement » sa façon de diffuser les informations.

Les suppressions d’emplois constituent une réponse à des politiques publiques et à des conditions réglementaires défavorables, a fait valoir l’entreprise.

Le plan implique « de passer à une approche de salle de presse unique pour toutes les marques, permettant une collaboration et une efficacité accrues », a expliqué le vice-président des nouvelles chez Bell Média, Richard Gray, dans une note de service interne distribuée au personnel mercredi matin et dont La Presse canadienne a obtenu copie.

Dans une entrevue avec La Presse canadienne, le vice-président exécutif et chef des affaires juridiques et réglementaires de Bell, Robert Malcolmson, a indiqué que la division des médias de l’entreprise « ne pouvait pas se permettre » de continuer à fonctionner avec différentes marques — telles que CTV National News, BNN, CP24, ses stations d’information télévisées et ses chaînes de radio locales — qui fonctionnent indépendamment les unes des autres.

Les postes éliminés comprennent une réduction de 6 % chez Bell Média, qui fait partie de la division Bell Canada de BCE. Les actifs de Bell Média comprennent le réseau de télévision CTV, des chaînes de télévision spécialisées, des stations de radio et des studios de production.

Les employés ont également été informés de la fermeture des stations de radio Funny 1290 de Winnipeg, Funny 1060 de Calgary, TSN 1260 Radio d’Edmonton, BNN Bloomberg Radio 1410 et Funny 1040 de Vancouver, ainsi que NewsTalk 1290 de London.

Bell Média vend également AM Radio 1150 et AM 820 de Hamilton, ainsi que AM 580 de Windsor, à un tiers non divulgué, sous réserve de l’approbation du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC).

Les postes de cadres sont réduits de 6 %, selon la société. Il y aura également 20 % de postes de direction en moins dans l’entreprise par rapport à 2020.