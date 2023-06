Les clients doivent arrêter de parler anglais aux commerçants, selon la CCMM

Les clients des commerces détenus par des immigrants ont un rôle important à jouer pour faciliter leur francisation, a avancé mardi le président-directeur général de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM). Michel Leblanc s’exprimait dans le cadre de l’octroi de 1,6 million de dollars par Québec pour le retour du programme J’apprends le français.

Par le biais de ce projet, 360 petits entrepreneurs ayant pignon sur rue doivent être jumelés à des étudiants universitaires. Ces derniers les accompagnent sur leur lieu de travail pour leur apprendre le français lors de situations concrètes de leur quotidien.

« La condition du succès est que la société soit consciente que ces gens-là font un effort, et qu’il faut les accompagner », a déclaré M. Leblanc.

« Beaucoup de clients bilingues, devant un commerçant qui ne parle pas bien le français, vont basculer à l’anglais. Ça défait ce qu’on veut faire », a-t-il poursuivi.

Les commerçants participants afficheront un macaron signalant qu’ils apprennent le français. Les consommateurs peuvent les aider en parlant plus lentement, juge M. Leblanc.

« Ce programme constitue une offre complémentaire aux services de Francisation Québec, puisqu’il permet de rejoindre des commerçants qui ne peuvent pas s’absenter de leur commerce pour se prévaloir des services du ministère. Ça leur permet de servir des clients en français tout en évitant de réduire leur productivité dans leur commerce », a expliqué la ministre de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration, Christine Fréchette, lors de l’annonce.

Selon M. Leblanc, 396 commerçants sont déjà inscrits sur la liste d’attente pour participer au programme. Avant d’être mis sur pause en 2020 en raison de la pandémie, le projet créé en 2016 a permis le jumelage de près de 750 entrepreneurs.

Une aventure humaine

Nathanaël Pono est l’un des anciens étudiants formateurs. Il a accompagné six professionnels, notamment un coiffeur, un propriétaire de dépanneur et un artiste. La majorité d’entre eux étaient très débutants en français et ils ont progressé d’un ou deux niveaux en plus ou moins trois mois.

« C’était d’ajouter du vocabulaire, de pouvoir nommer les choses, de formuler des phrases très simples : dire bonjour, nommer le prix, dire au revoir, ce genre de choses », a détaillé ce professeur de cégep qui a apprécié l’« aventure humaine » derrière cette expérience.

Selon la CCMM, 80 % des anciens participants ont amélioré leur niveau de français. Selon la ministre Fréchette, la pérennisation de ce programme dépendra de plusieurs critères, comme le nombre de jumelages effectués, la diversité des commerces et la progression réelle et mesurée des participants. Les commerçants sont évalués à trois reprises au cours de la session.

L’aide financière annoncée servira à payer les étudiants mentors, à administrer le programme et à mettre en place une campagne de communications pour le faire connaître. Il devrait démarrer en septembre, estime M. Leblanc.

La ministre a rappelé que ce projet fait partie d’un « bouquet de mesures » visant à faire progresser l’usage de la langue nationale québécoise. Il y a à peine deux semaines, Québec a lancé Francisation Québec, un guichet unique regroupant tous les services en francisation du gouvernement. Plus de 168 millions de dollars ont été dépensés dans les services de francisation durant la dernière année financière.