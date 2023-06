L’économie du Québec progresse plus rapidement que celle de l’Ontario depuis 1980

Toujours moins riche que l’Ontario, l’économie du Québec aurait progressé plus rapidement au cours des 40 dernières années.

C’est la conclusion d’un nouveau baromètre économique conçu par la firme BCF Avocats d’affaires et la firme de conseils Quadrat, dévoilé mardi, lors d’un événement réunissant plusieurs personnalités, notamment le ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon, la présidente et cheffe de la direction du Fonds de solidarité FTQ, Janie Béïque, et l’économiste Pierre Fortin.

Composé de 28 indicateurs, l’indice Prospéra a été fixé à 100 au début des années 1980 pour le Québec, l’Ontario et le Canada. En 2021, il était à 132 points pour le Québec, comparativement à 126,9 pour le Canada et 125,3 pour l’Ontario.

Le résultat ne veut pas dire que les conditions économiques sont meilleures au Québec qu’en Ontario, mais qu’elles se sont améliorées plus rapidement depuis le point de départ fixé à 1980.

Le produit intérieur brut (PIB) réel par habitant du Québec est d’ailleurs 13 % inférieur à celui de l’Ontario. Le gouvernement Legault veut ramener l’écart à 10 % d’ici 2026.

Ce rattrapage s’explique notamment par l’augmentation du taux de diplomation postsecondaire pour l’ensemble de la population, une augmentation des investissements, une politique familiale encourageant la participation des femmes au marché du travail et une réduction du poids de la dette publique.

Pour continuer le rattrapage, le rapport suggère de miser sur les investissements pour combler l’écart de productivité du Québec. On recommande également d’établir des politiques pour stimuler le taux d’emploi des 55 ans à 74 ans, de poursuivre la lutte au décrochage scolaire et de développer les énergies renouvelables.

Le Québec fait aussi moins piètre figure sur le front de l’endettement des ménages qu’en Ontario, où l’immobilier est moins abordable. Le bilan des ménages québécois s’est tout de même dégradé sur une longue période. « Le fait que les finances des ménages ne se soient pas améliorées dans aucune de ces juridictions (Canada, Québec et Ontario) au cours des 40 dernières années représente une énorme occasion manquée », déplorent les auteurs du rapport.