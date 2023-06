Des jeunes se tournent vers les maisons mobiles pour devenir propriétaires

Devant des loyers qui grimpent sans cesse, l’incertitude liée au statut de locataire et les prix exorbitants des maisons, de plus en plus de jeunes se tournent vers les maisons mobiles. Cette solution à la crise du logement n’est toutefois pas applicable à grande échelle avec la réticence des municipalités à créer de nouveaux espaces pour les accueillir.

« Ce sont presque toutes des personnes âgées qui habitent ici, c’est tranquille, raconte Mélodie Boivin, 23 ans, qui a acheté une maison mobile à Laval en septembre dernier avec son conjoint, Samuel Morneau-Cusson. Mais on voit de plus en plus de poussettes. Les maisons qui ont été achetées cette année, ce sont pas mal tous des jeunes. »

Après avoir vécu toutes sortes de mésaventures sur le marché locatif — insalubrité, voisins irrespectueux, augmentations de loyer démesurées — ils ont voulu devenir propriétaires. Le couple a rapidement constaté, toutefois, que les prix affichés pour les maisons de Laval excédaient leurs moyens. Le prix médian des unifamiliales y a franchi les 500 000 $ en 2022, selon les statistiques de Centris.

Le père de Samuel vivait dans une maison mobile et leur a proposé de visiter le quartier, voyant une occasion pour le jeune couple d’accéder à la propriété. « J’étais réticente parce que j’avais beaucoup de préjugés », avoue Mélodie. Elle fait notamment référence aux Bougon, une famille désormais culte qui habite une maison mobile dans une série éponyme. « La maison pourrie, les ronds de poêle pour allumer les cigarettes… ce n’était pas ça que je voulais. Mais j’ai vite réalisé que ce n’était pas comme à la télé. »

Après quelques visites en porte-à-porte, le jeune couple déniche la perle rare : une maison mobile clés en main de deux chambres, avec un solarium quatre saisons et un grand terrain gazonné. L’hypothèque ? 230 000 $, soit des mensualités d’environ 1400 $, auxquelles il faut ajouter la location de leur terrain, à 280 $ par mois. Le total équivaut, selon leurs calculs, à un montant à peine plus élevé que le prix d’un loyer décent à Laval.

Une clientèle en transformation

Au moment où ces lignes étaient écrites, le prix médian des 297 maisons mobiles affichées sur Centris à travers le Québec était de 160 000 $.

C’est cette abordabilité qui pousse de plus en plus de jeunes familles à se tourner vers les maisons mobiles, croit Éric Lachapelle, p.-d.g. de Multi Domaines. Son entreprise, qui possède 16 de ces parcs au Québec, a dû augmenter la fréquence d’approvisionnement en eau et de vidange de la fosse septique du parc de maisons mobiles de Gatineau.

« Ce sont les mêmes infrastructures qu’avant, on n’a pas rajouté de maisons, c’est vraiment la clientèle qui a changé, explique-t-il. Il n’y a plus une ou deux personnes par maison ; les nouveaux acheteurs, ce sont surtout des familles. »

Quand on lui demande si l’engouement porté à l’attention du Devoir est anecdotique, l’investisseur immobilier est sans équivoque. « On est complets, complets, complets. On refuse des gens à chaque semaine, mais il n’y en a pas, de place. »

À l’instar des unifamiliales, les prix des maisons mobiles ont eux aussi augmenté récemment, constate Éric Lachapelle. Par exemple, celles du parc de Saint-André-d’Argenteuil, dans les Laurentides, sont affichées « au minimum » 180 000 $ cette année, soit environ 70 000 $ de plus qu’en 2020, selon ses observations.

Une question de revenuspour les villes

« Entre un appartement où on entend les voisins d’en haut et où tu n’as pas de terrain et une maison mobile, pour moi, le choix serait facile », confie l’investisseur. Mélodie vante pour sa part l’entraide du voisinage pour tenter d’expliquer ce qui attire tant de jeunes vers ce mode de vie.

Justement, sa voisine Cynthia, rencontrée alors qu’elle jardinait, est une mère de famille monoparentale avec deux adolescents. Elle a choisi de passer d’une maison à une maison mobile en décembre pour le peu d’entretien et de frais que cette solution comporte. « C’est moins cher qu’un condo, mais je suis chez nous. Tout coûte plus cher maintenant ; les logements, la nourriture, sans parler des taux d’intérêt… »

Chose certaine, peu importe la popularité des maisons mobiles, il n’est pour l’instant pas possible d’appliquer ce modèle à plus grande échelle pour contrer la crise du logement, selon Éric Lachapelle. « Les parcs, ils sont déjà là et ils vont rester, plaide-t-il. Juste pour les agrandir, c’est un combat constant, alors en ouvrir de nouveaux, ce serait impossible. On nous dit que le zonage ne le permet pas. »

Les villes touchent moins de revenus des terrains zonés « maison mobile » que résidentiels, selon lui. « En banlieue de Montréal, un petit bungalow neuf coûte au moins 550 000 $. C’est incomparable avec une maison mobile à 200 000 $, et le terrain, qui vaut, disons, 50 000 $. »

Pourtant, la construction en usine de ces habitations rendrait l’exécution d’un tel projet extrêmement rapide, estime M. Lachapelle. « On pourrait vraiment répondre à un besoin rapidement et livrer de la qualité. Ce sont de belles maisons neuves sur lesquelles les propriétaires n’ont pas à mettre un sou pendant 15 ans. »

Même si des centaines de propriétaires de maisons mobiles ont été évincés au cours des dernières décennies au Québec, le propriétaire de parcs estime que ce risque est mince pour ses locataires puisque c’est son principal créneau d’investissement. « Je ne vais pas en vendre un et garder les 15 autres, ça n’a pas de sens. »