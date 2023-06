Le steakhouse Moishes réouvre ses portes dans un nouveau lieu

L’avenir de vénérables institutions culinaires québécoises pourrait passer par leur acquisition par de grandes entreprises, si l’on en croit le p.-d.g. du Groupe Grandio. Jean Bédard a accordé une entrevue au Devoir dans le cadre de la réouverture du mythique steakhouse Moishes à Montréal, fondé en 1938.

Lenny Lighter, le fils du fondateur, avait approché Grandio et vendu l’établissement en 2018, parce qu’il n’avait pas de relève dans sa famille. C’est donc un tout nouveau restaurant qui ouvrira ses portes mercredi.

À l’entrée, de la brique rouge rappelle celle de l’emplacement original, sur la rue Saint-Laurent. Dans le lobby, une oeuvre d’art en noir et blanc de Jason Wasserman dépeint des personnages, des lieux et des moments emblématiques de la Main et du Moishes des années 1940 à aujourd’hui. Le joueur de baseball Jackie Robinson, la danseuse de cabaret Lili St-Cyr et des joueurs du Canadien de Montréal y sont au nombre des représentés. Une scène symbolique est aussi mise en image : la partie de cartes lors de laquelle Moishe Lighter a gagné le restaurant.

Par les grandes fenêtres, toutefois, on n’aperçoit pas le boulevard où se déroule présentement le festival Mural, mais plutôt le Square Victoria. Jean Bédard souhaitait que le restaurant déménage au centre-ville. Selon lui, la clientèle, notamment les touristes qui se masseront bientôt pour le Grand Prix, ne se trouve plus sur le boulevard Saint-Laurent.

« Quand tu ouvres un restaurant, tu veux être au centre de l’action, tu essaies d’avoir le meilleur endroit possible. Quand on a vu qu’on pouvait venir ici, ça nous avait motivés à acheter », rapporte l’homme d’affaires, qui compte plus de 4000 employés dans 59 restaurants, notamment des bannières La Cage, Cochon Dingue et Brasseurs du Monde.

Des restaurants réputés qui disparaissent

Plusieurs institutions culinaires montréalaises ont mis la clé sous la porte dans les dernières années, notamment sur Saint-Laurent, comme le Main Deli et la Charcuterie Fairmount. L’ancien local de Moishes est d’ailleurs toujours vide.

« On a perdu de beaux restaurants, de belles marques. Et beaucoup de restaurateurs connus nous approchent parce qu’ils sont épuisés, parce que tout est plus compliqué, parce que ça ne leur tente plus. Ils ont de la misère avec la main-d’oeuvre, avec l’approvisionnement », confie M. Bédard.

Ce dernier a pris l’offre au sérieux avec Moishes et n’exclut pas de le faire avec d’autres restaurants réputés. « Notre mission première, c’est de prendre des marques québécoises qui ont une valeur et de les amener dans le futur », explique-t-il. C’est dans le même esprit qu’il a acquis le cinquantenaire Gibby’s, dans le Vieux-Montréal.

À l’Association Restauration Québec, on reconnaît que beaucoup de restaurateurs sont à bout de souffle. Martin Vézina, vice-président aux affaires publiques, se réjouit de voir Grandio « sauver cette marque, qui est significative pour Montréal ».

Il faut dire que le restaurant a bien failli ne pas renaître. Il devait être inauguré en novembre 2020, mais la pandémie a mis les plans en péril. Le réaménagement a coûté 5 millions de dollars, un million de plus que ce qui était prévu au départ. M. Bédard est content que le projet se concrétise enfin. « Moishes a besoin de Montréal et Montréal a besoin de Moishes », croit-il.

Le même ADN

Il assure que le code génétique de la marque – connue pour sa viande de qualité, ses pommes de terre Monte-Carlo, sa salade de chou et ses cornichons – est bien présent dans ses plats et ses produits commercialisés en épicerie. Même son de cloche de la part du nouveau chef, Murteza Talu, anciennement du restaurant syrien Damas.

« On garde les mêmes classiques. Mon rôle est de m’assurer que ces plats soient faits de la même façon et goûtent la même chose qu’il y a 20 ans », affirme-t-il, ajoutant qu’il a consulté d’anciens employés de cuisine de Moishes. Il a ajouté de nouveaux plats et renouvelé la fameuse entrée de foie haché en y ajoutant du foie gras.

Photo: Valérian Mazataud Le Devoir

Le décor a aussi été soigneusement pensé par la designer d’intérieur Patty Xenos pour garder l’aspect chaleureux des lieux et rappeler les origines du restaurant. C’est cette dernière qui avait réalisé la rénovation de Moishes en collaboration avec Lenny Lighter en 2011. À l’entrée est d’ailleurs exhibé l’un des premiers menus, où l’on peut lire qu’une côte de boeuf pouvait être dégustée pour la somme de 3,75 $. Aujourd’hui, c’est plutôt environ 120 $ qu’il faudra débourser, accompagnements en sus.

Est-ce que les clients seront convaincus par cette Moishes 2.0 ? Bill Johnston, un ancien client de 69 ans croisé devant l’emplacement placardé de la rue Saint-Laurent, a bien l’intention d’aller le tester pour une occasion spéciale, ou régulièrement « s’il gagne à la loterie ». « C’est là qu’on peut manger la meilleure viande, a-t-il commenté, le sourire aux lèvres. C’est merveilleux qu’on puisse préserver cette tradition montréalaise. »